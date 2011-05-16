面向震后复兴，日本国内出现了联携的动向。从海外各国的反应也可以切身感到，日本人和世界息息相连、并非孤军作战。原外务省事务次官认为，这种意识的转变，会产生出一股打破日本闭塞状态的力量。

经历了此次震灾后，令人感到日本人的思想意识正在发生变化。记得在震灾前，日本人毫无远大志向，畏缩、内向。不是通盘考虑整个日本社会，而是从如何充实自己生活的观点来考虑问题、采取行动，这种倾向的确非常明显。也许是互联网、手机电话、游戏等，助长了这种倾向。

这样下去是不行的，必须建立一个人与人之间联携互助的社会。这一点，我想不论谁都已经意识到了。而且，这种危机感不仅在大城市，即使生活在地方上的人们应该也有所察觉，但却无法阻止这种个人价值观优先的社会倾向。

然而，此次震灾改变了一切。以年轻人为中心，同心协力的气势正在不断高涨。向自我内部注入的能量开始向外部、向社会释放。团结、凝聚等现今逐渐消失的词汇正开始带上清新的音色。 “纽带”这个词也重获新生。

强劲的统率力必不可缺

一体感产生时，统率力是必不可缺的。要使一体感具备协同效应，需要有能将一切凝聚于一体的力量。分散独行将失去效率、迷失方向。为了向复兴这一目标迈进，政治统率力不可或缺。但是，刚刚实现政权交替的当今政权，缺乏执政经验，不可能期待它拥有这样的统率力。

为了打破这种状态，我认为应该构筑起超越党派的集体领导体制，全面致力于复兴事业。必须舍小异求大同。朝着同一个目标齐心协力，由此甚或可能产生出新型的政治家。

在某种意义上看，这也是从以往的政治羁绊中解放出来的年轻政治家登场亮相的好机会。新一代政治家的出现，也许会彻底改变今天日本政治的潮流。

切身感受到与世界的纽带

这种联携的动向不仅在日本国内，与海外各国之间也正在逐渐萌生。世界各国纷纷表示要共同救助日本，日本人重新切身感到了与世界之间的纽带。特别是菲律宾、孟加拉、海地、巴布亚新几内亚等接受日本援助的国家，可以说是寄来了报恩答谢的捐款。

以往，很多人疑神疑鬼，认为日本在世界上一定被人厌恶、孤立无援。而今天，受到来自全世界的热情支援，许多日本人感动得热泪盈眶。

在阪神-淡路大地震时，曾经发生过瑞士的救援犬被拒绝入境等检疫问题，当时的限制非常严格，接受海外支援存在一些难处。但是，这次不同了。正因为如此，我们才切身地感受到日本是世界的一员。这种意识转变，一定会给今后的日本外交和国际交流带来巨大影响。

（2011年4月26日 谈话）