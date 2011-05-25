原政府税制调查会会长、一桥大学名誉教授石弘光认为，如果把国民“团结协作的积极性”作为食粮，便有望看到复兴的财源。他提出了三种手段。

东日本大地震已经过去2个多月，然而震后复兴重建却依然不见进展。地震和海啸引发的核电站灾难，何时得以平息也无从预料，令众多的国民焦躁不安。根据政府估算，仅自然灾害的受害总额就达16-25兆日元，灾后重建则需要大约10兆日元规模的预算。

国民抱有要为灾区做些什么的心情

问题是怎样确保复兴财源。虽然已经通过了超过4兆日元的本年度第一次追加预算，但其中2.5兆日元是临时挪用的养老金财源。菅内阁强调没有发行新的国债，可这只不过是逃避一时的弥补之策。早晚要编制第二次、第三次更大规模的追加预算作为复兴财源，这是势在必行的。

值得庆幸的是，国民对于此次灾害十分关注并大力支援。不论是从救济捐款情况还是聚集在东北各地的志愿服务者人数上看，都体现出了国民希望尽自己一份微薄之力的心情。在灾后重建之时，国民的确具有一种同心协力的团结精神。我认为，日本也与1990年东西德国统一后出现的“团结税”一样，为确保复兴财源，国民的团结协力正是关键。下列三种手段非常重要。

增税税收还原于民间，对通货紧缩的影响是有限的

与其改编预算，不如更积极地筹措复兴重建的财源。具体来讲，应该废除儿童补助津贴等胡乱散财政策、改变公共事业的地区间分配等，这些，国民也是会理解的。第二，目前一段时期必须依靠相当规模的震灾国债，即使条件稍微差一些，只要呼吁国民休戚与共，市场是可以消化的。

第三，时期可能会稍微错后一些，但增税是不可避免的，国民作为纳税者也已经有一定程度的精神准备。虽然提高所得税、法人税的附加税以及消费税，但税收原封不动地作为复兴费用还原到民间，因而可以不用过于担心对通货紧缩的影响。

（2011年5月1日）