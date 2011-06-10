白石隆介绍了东亚·东盟经济研究中心的模拟演测。他认为，日本震后重建复兴的关键，在于迅速修复基础设施，同时强化与亚洲各国的生产网络。

此次东日本大地震，使以东北、关东地区为中心的日本经济受到了严重打击。那么，震后重建复兴需要怎样的对策呢？在考虑这个问题时，最近东亚·东盟经济研究中心总结制作的模拟演测可以为我们提供诸多的参考。它是基于许许多多的假设而制成的极为暂时性的模拟演测，仅在此作一简要介绍。

东亚·东盟经济研究中心的模拟演测

模拟演测的基本思路如下。此次大地震后的重建复兴中，连接都道府县的基础输送设施会比较快地恢复。但是，县（省）内的运输基础设施、通讯设施、电力和自来水供应、企业内设备的修复等，将花费更多的时间。

在此期间，一些企业会考虑搬迁至更合适的地区、人们的行动将改变经济整体的平衡，这种影响将会长期持续。在这种意义上，此次地震灾害有可能给福岛、宫城、岩手3县为中心的东北以及关东地区带来不可逆转的影响。

那么，东北的重建复兴对策应该如何考虑呢？

当然，首先是要尽快恢复运输基建设施、电力、自来水供给等生活和生产的基础，这个“基础”应该广义地看作是人及社会的基础，必须重视对人力资本和社会资本的投资。

其次，是要强化和亚洲生产网络的连接。因此，必须加强海空两方面的物资流通，特别是东北，应该考虑采取诸如将仙台机场用作24小时运转的枢纽机场等措施，加强轻型且高附加价值的精密机械等的物资流通。

与那霸机场设置的亚洲货运枢纽连接，机场起降费的减免、利用机场进行国际货运业务而产生的法人所得税的扣除措施等也有必要探讨研究。此外，和西日本及亚洲的海上货运的强化、高效化，对企业来说也是提高日本吸引力所必需的。

必需立即进行加入TPP的谈判

日本要进一步提高强化亚洲生产网络的经济效果，还必须采取包括制度在内的更加协调顺畅的贸易措施。为此，政府不能以震灾为由，推迟是否加入跨太平洋战略经济伙伴协定(TPP)的谈判决定，而是必需尽快下决心进行加入TPP的谈判。

东日本大地震后的重建复兴，速度是关键。在这个过程中，我们不能为国难所屈，变得内向保守，而应该战略性地思考21世纪日本在世界和亚洲的定位并努力致力于灾后的重建复兴。

（2011年5月9日）