小仓和夫作为外交官有着丰富的海外生活经验。他认为，从东日本大地震中各国的应对，可以看出每个国家的民情和特性。

在日本遭遇大地震之际，海外各国的人们表示了同情和支援，还呈现出前所未有的团结合作之势。住在日本的外国人中，还有不少人不但不回国避难，反而前往灾区鼓励灾民共同努力。

这种团结合作之势的扩展，让人进一步意识到我们居住在同一个世界，日本人也是地球村的村民。另一方面，海外许多媒体对日本人在此次灾难中的应对，进行了略带惊异的报道，其中有的对日本抱有赞叹之情，有的则倾向于强调日本的特殊性。也就是说，如果有许多外国人在日本人的处事方法中发现了某些“日本式东西”的话，那么，就暗示着海外的人们在观察日本时，仍然容易将目光投注到日本的独特性上。

从各国的反应看其民情

相反，各国的反应，也自然地反映出该国的民情和特征。例如德国和法国，相对于地震和海啸的灾害，他们更重视和关心的是核电站灾害及其影响。因为在其背后，存在有不少对本国核电站的安全抱有一抹担忧的市民。换言之，欧州的大部分地区就是这样一片安全的土地，全无地震、台风、海啸的威胁；相反也可以认为他们总是存在着一种恐惧，担心有损于这种安全的任何事态的发生。

然而美国的报道，相当多的是对东京电力公司、日本政府的信息管理和信息公开方式所进行的批评。这是视信息流通自由为金科玉律的社会道德中所产生出来的非常美国化的反应。

韩国、中国的媒体报道，特别是在震灾后，对日本国民给予了温情。较之事实本身的报道，更凸显自我感情的表现，这种“亲密性”也可以说是来自同属东亚的缘故。

大灾大难的确是一面映照真正的自己以及他人的镜子。

（2011年5月8日）