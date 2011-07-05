丰田正和认为，流言祸害是继地震、海啸、核电站事故后的第四灾难，他提出了4个解决方法。

3.11（东日本大地震）已过去2个多月，整个日本正遭受着第四灾难，也就是继强烈地震、巨大海啸、核电站事故之后而来的流言之害。

4月中旬访问东京的中国友人告诉我说，他的家人和朋友都劝他打消去东京的念头，认为这简直是疯了。但他因工作关系，不得不来。这位朋友日语流利，说虽然通过网站知道不会有问题，但在羽田机场走出飞机时，还是相当紧张。他笑道，东京的辐射量属于正常水平，比乘飞机去纽约受到的辐射还少，虽然脑子里明白这些，但人就是这么不可思议。

在世界地图上看，日本是位于亚洲东部的一个小国。即便如此，从东北到西南也有3000公里长，福岛第一核电站位于东端约3分之一处，美、英两国政府公布的警戒地区范围，比日本政府要大得多，是距福岛第一核电站半径80公里。东京则远在220公里之外。但是，在外国人的印象中，日本全国似乎都被核能所笼罩。

京都、九州也游客骤减

东北地区一部分重要的原材料工厂，虽然还没有全面开工生产，但正在迅速恢复。灾民也渐渐搬入临时住宅，开始了新的生活；以自然能源为中心，深受年轻人支持的东北重建复兴计划，也在规划之中。

但是，福岛第一核电站核能污染的影响日益扩大，甚至波及到日本产品的出口和旅游观光产业。除了拒绝接受日本的农产品、工业产品以外，海外游客4月中旬锐减至前一年的三分之一。从东京再往西350公里的京都、900公里的九州，据说外国游客也大幅减少。

依靠政府和外国人自己提供信息

日本应该官民并举采取的措施至少有4项。第一，是由政府提供有关核能的详细信息，这已经从4月中旬开始通过网站实施了。第二，在有必要时，由政府等为出口货物发行无害证明，这项工作也已经开始；大企业则各自检测并出具证明。第三，由政府向外国政府进行诚恳详细的说明。其结果是，美国、欧州各国、韩国等取消了出口限制以及原则上的出国限制。第四，是促成外国人自己提供信息。据说九州在邀请韩国的博主前来观光后，他们在博客上宣传说，美丽的自然、街景丝毫未受影响，安全也不存在问题，于是，游客也开始回升了。

福岛第一核电站的放射性物质泄漏问题至今无法控制，这是令人遗憾的事实，但是东京电力公司已发表了以九个月为目标的事故处理进度表，核能泄露量在大幅度降低。

大地震后，日本得到了来自世界各国的慰问、鼓励，截至4月中旬，世界各个国家和地区表明捐赠的款项达到约900亿日元。今年，日本或许会成为接受海外援助最多的国家。我作为一个日本人，对此衷心地表示感谢。我希望官民协力合作，时时向世界各国提供必要的信息，努力克服第四灾难。

（2011年5月16日）