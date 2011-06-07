虽然日中韩三国首脑同访福岛避难所，向公众传递“安全”信息，却不能消除当地居民的不安。福岛放送的福家要求政府拿出具体的重建政策，让灾区的人们能够看到希望。

5月21日，为参加日中韩首脑会谈访问日本的中国总理温家宝、韩国总统李明博，与菅直人首相在福岛汇合，访问了避难所，看望并鼓励了被迫从福岛第一核电站周围地区疏散来的灾民，3人还一起品尝了福岛产的蔬菜。

当天的朝日新闻晚刊就此举报道说：“其目的在于向国内外宣传福岛县的安全，抑制‘流言’祸害。”

佐藤雄平福岛县知事也前往东京，反复强调“福岛是安全”的。但是，他的说法又能有多少人接受呢？

人之共晓的福岛危机

福岛第一核电站1-4号机组目前的情况，通过东京电力公司公布的内容来看，用病人来比喻，是暂时好转，但仍处于危险状态，这是全民共知的。饭馆村等被指定为“计划避难区域”的居民哭别故乡的情景，大家也都在电视上看到了。大量放射性物质沉积的地区被禁止种植水稻、部分蔬菜受到出货限制等等，也通过新闻报道为人所知。

距离禁止入内的“监视区域”40公里外的福岛市、郡山市等，考虑到高辐射量对儿童产生的健康影响，在小学、中学、幼儿园等，采取了铲除校园、运动场表层土壤的措施，这些也是全日本都知道的。

此外，稍微想象一下就可明白，放射性物质不会只降落在学校的运动场上，住宅的屋顶、大楼的房顶或者马路上等当然都会有沉积。随着雨水还会冲流到檐槽、路沟里。众多的市民不得不随时随地留意街头巷尾的“高”辐射地点，过着小心谨慎的生活。

内容不错，但还不能抱有梦想

日中韩三国首脑一起品尝蔬菜之举不错，但却令人有舍本逐末之感。与其宣传“安全”，我认为更重要的是应该正确传递“有何种程度风险” 的信息；对福岛县民，特别是对因为住在核电站周围而失去房屋和工作、陷于绝望之深渊的人们，应该为他们展示出一个重建生活、令人们看到希望的前景。政府于5月17日发表了“核电站灾民支援计划表”，内容涉及有临时回家、将各自的汽车开出避难区（以便随时使用）、灾民健康调查、土壤对策、东京电力公司赔偿费支付预测等。内容不错，但却不足以描绘重建生活的梦想。

政府在“计划表”中断言，“此次的事故受害者是（原子能政策这一）国策的受害者。很是明朗爽快。枝野官房长官也在记者会见时多次保证，要坚决采取“完善的”“细致周到的”“以居民为本的”对策。非常可喜可靠。只是迟迟不见政府拿出具体措施，令人不无焦躁之感。

（2011年5月21日）