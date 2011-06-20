国际交流基金的小仓和夫理事长指出，一般认为大自然是加害者而人类是受害者的天灾，从另一个侧面也可以看成是人类营生过程中破坏自然而带来的灾害。

遭遇地震和海啸的人们是受灾者，远离震中的首都地区也有不少人家的房屋遭受损坏。但是，如果这些“受害者”（因担心核能污染）宣称不买△△产的蔬菜、不吃○○产的鱼，使毫无根据的流言广为传播，那么他就变成为加害者之一了。

东京电力公司也是海啸和地震的受害者，但作为负责核电站的运营方，它又是核事故的加害者。对日本这个国家整体来说也同样，震灾当初,可以说曾是受害者,受到了来自海外的深切同情和巨大声援；然而，核电站的核能问题日趋严重，作为核能扩散源的日本，同时也可以认为它具有加害者的一面。

加害者和被害者的分水岭在何处？

灾害就是这样，分清到底谁是加害者或谁是受害者的问题很是微妙。地震等自然灾害，乍一看，似乎觉得大自然是加害者，人类是受害者。但是，填海造地、在海边建造工厂、在风景胜地开设宾馆饭店这些事情本身，都是人类的营生行为，人类由此受到损害，因而从另一个角度来看，天灾其实也是人类活动自身所导致的。

受害者每个人的苦难值得深切同情，然而在大自然神灵的眼中，人类既可看成是自然力的被害者，同时又可以看成是大自然的破坏者。

换言之，正是日常置身于自然力“威胁”之中的人类，才有资格可能成为真正的自然保护者。

（2011年5月12日）