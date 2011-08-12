东日本大地震后的重建复兴工作，有可能迎来文明创新的转机。文化厅长官近藤诚一向世界呼吁积极参与到日本这一千载难遇的历史性转折中来。

时隔良久，今天，日本再次在历史和国际舞台上备受瞩目。如今的日本，几乎每天都在讨论国家重建的重要议题，并且以日本东北地区的重建复兴为契机，这些议题都将付诸于实践。这在人类文明历史中，很有可能成为极其重要的思维模式转换的开端。具体地说，就是这样一种文明的转换：通过不大依赖天然资源的文化创意产业，创造出附加价值；在与大自然和谐共存的前提下，维持并不断改善安全而富足的生活。我深切希望全世界的年轻人前来日本，体验这一历史性的时刻，并与我们一起参加讨论和实践。

打破现代文明困局的3.11

这种想法本身并不新鲜。自20世纪罗马俱乐部发表《增长的极限》研究报告以来，大量的建议，都在敦促转换一味偏重经济唯物主义和经济增长的思维模式。但现实社会毫无改变。我们日常生活中的物质财富至上主义，招致了天然资源的抢夺大战，石油价格的持续高涨，金融市场的动荡不安。

为何无法改变？每一地区都构建起了各自的统治体制，而在维持该体制中获益的势力控制了政、商、学术等各个领域。他们即使理解改革社会的道理，也不希望转变。在经济富裕的社会中，许多市民往往以这种短视的观点看待社会和未来，希望保住既得权益。在这种情况下，很难培育出富于理想并希望打破现状的新一代领导人。每个人自我利己意识日积月累的结果，导致了国民整体都蒙受损害。这实在是对民主主义的讽刺！

帮我们打破这种理想和现实的困局的，就是3.11。触目惊心的海啸画面，让我们产生“肯定是什么地方出错了。不能这样下去”的念头。正是这种念头，逐渐地推动着今天的日本社会。它与1995年的阪神大地震和9.11这些没带来什么变化的事件大为不同。

其理由，第一，舍弃自我，互相扶助，能将整体的利益放在首要位置，灾区民众亲身为我们做出了榜样。第二，由于核电站停运而带来的缺电。东京和其近郊居民，如与往年夏天一样生活，将面临着无法度过电力需求高峰期的现实。但是，大家并没有逃离东京、而是积极投入到节电、节能运动之中。

个人和民间企业主导的新时代

对这种社会潮流反应最快的，既不是政府也不是学者，而是个人和企业。例如增产LED、开发并增产高性能的电动车电池，太阳能和风力发电技术的改进和相关设施的建设等，以往即使具备技术能力，却由于经济效益不高而没被采用，如今它们相继在社会得到逐步推进。今后将会有大量人才和资金投入到这些领域，日本拥有的尖端科技是这一潮流的强大支柱。还有人提出，邀请各国的艺术家来日本居住，并在城市建设过程中发挥他们的智慧和才能。也就是说，将日本引以为豪的尖端技术和洗练精湛的文化艺术相结合，使它们共同得到充分利用。

我预感到正是现在会发生巨变。年轻的朋友们，和日本共享这激奋人心的时刻吧。学生也好，年轻学者也好，艺术家也好，不要过度在意核泄漏的报道，汇聚到日本来一起共度这历史时刻。日本期待着你们的智慧才华。6月25日，东日本大地震复兴构想会议提交给菅首相的题为《对重建复兴的提议 ——悲哀中的希望》的提案，是以“开放的重建复兴”（第4章）为宗旨的。

（7月4日）