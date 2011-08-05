大友良英是位国际著名的噪音音乐和自由爵士乐的吉它手、转盘手。他希望通过8月15日在世界各地举办的音乐节，向世界传送福岛之声。

8月15日，我们将以福岛市 “四季之乡”公园为主演会场，开办“FUKUSHIMA（福岛）音乐节”。参加演出的不仅有音乐家，还有美术家、诗人和一般市民，，我们将通过各种表现形式，对外传达福岛今后的重建行动。

发自福岛的福岛现况

“与福岛的人们共同思考和面对如今发生在福岛的现实”，以这样的口号聚集而成的音乐节执行委员会，委员长为居住于福岛市的诗人和合亮一、生长于二本松市的音乐家远藤道郎和我。

和合在震灾后，以《诗砾》为题在推特（Twitter，@wago2828）上发表了诗作连载，引起了社会的很大反响。远藤是名噪一时的朋克摇滚乐团“斯大林”的灵魂人物。我，虽然出生于横滨市，但由于父亲工作的缘故，从小学3年级搬到福岛后直到大学入学，在这儿生活了10年，如今父母仍在福岛。

我们起初想借助文化的力量打破福岛的局面，成立了名为“项目：FUKUSHIMA！”的活动组织，进行音乐节的策划工作。然而在多次前往福岛之后，目睹了当地非人性、非人道的灾情，认识到自己的想法过于单纯和天真了。

放射卫生学者的建议

一开始我拼命想得到关于放射性污染的信息，但关于核电站事故影响的信息，正如政府公布的和充斥于网络的信息大相径庭一样，混乱不堪，令人无所适从。我认为要在福岛展开活动，一定要有辐射方面的专家协助，但是，却不知道该相信谁。

正是在这种情况下，我在NHK电视上看到了《ETV特集：专家学者联合制作的放射性污染地图——福岛核电站事故发生后两个月》。节目中介绍的放射卫生学者木村真三，在放射性医学综合研究所亲自参与了东海村核临界事故的调查研究，后转到厚生劳动省的研究所，主动飞往切尔诺贝利进行调查研究，是一位研究放射线对人体影响的专家。在这次核电站事故后，所在单位的领导命令他不要擅自进行调查活动，于是他便提出辞呈。看了这个节目后，我感觉这个人说的话能够相信。

通过一位在NHK做导演的“项目：FUKUSHIMA！”成员的介绍，我和木村见了面。木村听了我们的不安之后，亲自前往当地进行调查并向我说：“在四季之乡举办音乐节是没有问题的。不，应该说一定要办。受灾者不应该忍耐，而是要积极向前走。让大家安心放心，这就是我们专家存在的意义！”听到这些话语，我禁不住流下感动的眼泪。

这不是叫我们强行举办音乐节，而是以科学为依据，今后大家一起进行福岛救灾活动的提案。木村建议：“放射性物质的危害不是一年、两年的事，是几十年，或许要以百年为单位来思考的问题。因此就把举办这次音乐会当作一个提出这些问题的论坛，让大家共同关注和思考，不是很好吗？”由于得到了如此诚挚的学者的指点，我们才终于能够站到一系列活动的起跑线上。

不仅仅是福岛的问题

我最担心的是能否回避“当今该地区所面临的危机”问题。具体来说，就是在土壤严重污染的情况下，有无办法可以使那些由于没有得到避难劝告而继续生活在那里的居民，免受放射性所带来的影响。我希望尽早测试放射线剂量并采取相应对策。上策或许应该是疏散，但舍弃家园、远走他乡，肯定不是那么容易的；那么如果要继续生活在那里，我们应该把危害控制在最低限度，并尽快举国实施不扩散污染的有效对策。

今后最大的问题，是铯等放射性物质通过食物摄入体内引起的内照射，防患于未然是我痛切的期望。最重要的，是不流通、不摄取超指标的核污染食物。为此需要我们每一个人具备有关放射性污染及其对策的正确信息和知识，在此基础上，政府和有关部门应该严格实施有效对策。我想现在做还来得及！

我不是科学家或政治家，因此实施有关对策能力有限。但另一方面，我感到自己有必要并有责任向其它地区传达福岛的悲惨现况。在8月15日的音乐节里，我期待有近万人来参加这次盛会，这些人在他们决定参加音乐节的瞬间，心中一定会产生出某种变化。例如：到底能否去福岛？现在最大的问题是什么？我们每个人能够做些什么等等。我希望每个人把它当作自身的问题加以考虑。

我将打算把“项目：FUKUSHIMA！”以数十年为单位进行下去。我把这次的音乐节作为这个项目的开端，同时也想让“音乐节：FUKUSHIMA！”在世界各国同时展开。我认为这次的问题不只是福岛的问题，核电站事故不仅为我们提出了要如何对待未来能源的问题，同时还让我们从根本上重新思考我们迄今构筑的生活方式。

“项目：FUKUSHIMA！”活动不只局限举办音乐会。首先是“DOMMUNE FUKUSHIMA！”。为了利用自己的传媒把福岛的声音带给全世界，我们从5月8日开始，与深受世界欢迎并拥有压倒性多数听众的因特网电台“DOMMUNE”合作播放节目。节目内容由现场音乐和较为严肃的访谈两部分组成，音乐节结束之后我们仍将继续通过播放，传达福岛之声。同时在“学校 FUKUSHIMA！”中，就如何面对福岛所面临的严酷现实，募集国内外有志之士，进行共同思考和探讨，而且这项活动我们也打算长期进行下去。

不问国籍，不拘形式，只要您赞同“项目：FUKUSHIMA！”的活动内容及其宗旨，请和我们的联络处联系。您是否有兴趣把FUKUSHIMA一词改为正面的、积极的意思呢？

（6月26日 根据谈话编辑）