一到秋天，艳丽的红叶给历史悠久的寺院和情趣盎然的街道披上了彩装，日本首屈一指的旅游胜地京都也迎来最热闹的季节。从自古便享有盛名的红叶胜地永观堂，到色彩斑斓的世界遗产仁和寺、从桥廊一望红叶美景的东福寺，再到北野天满宫的灯光秀，让我们一起去探访一下秋日京都的绝美景点。

【Youtube视频】京都的红叶名胜，秋色尽染的古都

永观堂 禅林寺 （京都市左京区永观堂町）

这里是净土宗西山禅林寺派的总寺院，自853年创建以来，一直作为“红叶永观堂”为人熟知。正式名称是禅林寺，但广为人知的还是永观堂的叫法。位于寺院中心的放生池池畔绯红的霞衣，释迦堂后高岗上红叶簇拥多宝塔的景色，都备受游客喜爱。

仁和寺 （京都府京都市右京区御室大内）

宇多天皇于888年创建的仁和寺，作为“古都京都文化遗产”被收录到了联合国教科文组织的世界遗产名录中。宇多天皇出家后便隐居于此，之后这里因为都是皇族出家人担任住持的“门迹寺院”（皇族贵族出家当住持的寺——译注），所以也称为“旧御室御所”。这里以春天的御室樱尤其出名，但到了秋天，红叶装扮下的金堂和五重塔也让整个寺院美轮美奂。

南禅寺 （京都市左京区南禅寺福地町）

南禅寺是龟山上皇1291年创建的日本第一座敕愿禅寺，室町幕府第三代将军足利义满将之封为凌驾于京都五山(*1)和镰仓五山(*2)的特殊寺院。深秋季节，寺院内约300棵枫树，红黄辉映，美不胜收，从三门的楼上可以将这番美景尽收眼底。

贵船神社 （京都市左京区鞍马贵船町）

这座贵船神社是遍布日本的约450处贵船神社的总神社，以求良缘而闻名，伫立在本宫参道石阶两旁的春日灯笼尤其受到游客的喜爱。这里有不少绝美景点，从叡山电铁“贵船口”站到本宫参道的路上，河岸边有连绵的红叶，还可从歇脚处龙船阁眺望色彩斑斓的溪谷，以及层林尽染的鞍马山等。

从龙船阁俯瞰层林尽染的溪谷

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源光庵 （京都府京都市北区鹰峰北鹰峰町）

拜在大灯国师宗峰妙超门下，继承了临济宗大德寺的彻翁义亨，作为自己的隐居之所，于1346年创建了光源庵。正殿的圆形窗户“悟道窗”和四方形的“迷惘窗”闻名遐迩，一到秋季，两扇窗户将庭院的红叶美景定格下来，构成一幅自然风景画面。

东福寺 （京都市东山区本町）

从通天桥的观景台观赏卧云桥一侧的红叶

1236年创建的临济宗东福寺派总寺院东福寺，以日本最大规模的伽蓝而著称。这里有闻名远近的通天红叶，2000棵枫树都变红后，便可从通天桥和卧云桥这两个桥廊眺望洗玉涧溪谷的绝色美景。

神护寺 （京都市右京区梅畑高雄町）

空海大师担任初代主持的神护寺是高野山真言宗的遗迹本山。自古就是有名的红叶胜地，参道起点处有飞跨清滝川的高雄桥，从这里开始，两旁迎接游客是染上秋色的红叶。广阔的寺院内放眼望去，满眼的红色和金色相映成趣，从地藏院俯瞰秋天的锦云溪也是一绝，引得游客交口称赞。

北野天满宮 （京都市上京区马喰町）

纸屋川上的朱红色莺桥与红叶

以赏梅胜地闻名遐迩的北野天满宫，秋天则吸引着络绎不绝的赏枫游客，熙熙攘攘，热闹

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