Киото, старинная столица Японии, всегда привлекает множество туристов, но пик сезона приходится на осень, когда яркие осенние цвета окрашивают пейзажи в древних монастырях и святилищах. В этом видео мы представляем лучшие места любования осенней листвой в Киото – Эйкандо, с древности славящийся красотой осенних видов, храм Ниннадзи, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и святилище Китано Тэммангу.

Эйкандо (Дзэнриндзи)

Киото, Сакё-ку, Эйкандо-тё

Окруженный яркой листвой пруд, где плавают разноцветные карпы, является одной из главных достопримечательностей Эйкандо, изначально известного как Дзэнриндзи. Особенно красивы виды пруда и пагоды Тахото осенью

Ниннадзи

Киото, Укё-ку, Омуро, Оути

Пятиярусная пагода храма является важным национальным культурным достоянием

Нандзэндзи

Киото, Сакё-ку, Нандзэндзи, Фукути-тё

Вид с верхнего этажа ворот Нандзэндзи Саммон. Легенда гласит, что именно здесь знаменитый разбойник Исикава Гоэмон восхищался осенним пейзажем: «Дзэккэй кана! Дзэккэй кана!» (Великолепный вид!)

Святилище Кифунэ

Киото, Сакё-ку, Курама, Кибунэ-тё 180

Дорога к главной святыне украшена фонарями Касуга, а осенью её обрамляют красочные деревья

Из Рюсэнкаку открывается вид на ущелье и осенний лес

Статья по теме › Путешествие по Киото: живописные железные дороги Рандэн, Эйдзан и Сагано

Гэнкоан

Киото, Кита-ку,Такагаминэ, Китатакагаминэ-тё

Окно мудрости (слева) и окно растерянности (справа)

Тофукудзи

Киото, Хигасияма-ку, Хоммати

Осенняя листва у моста Гаункё со смотровой площадки Цутэнкё, другого крытого моста на территории храма

Дзингодзи

Киото, Укё-ку, Умэгахата, Такао-тё

Осенняя листва и цветы у каменной лестницы, ведущей в Золотой павильон (Кондо) этого храма

Китано Тэммангу

Киото, Камигё-ку, Бакуро-тё

Осенняя листва, окружающая Угуисукё (Соловьиный мост) над рекой Камия

Фотографии и видео: Фудзии Кадзуюки