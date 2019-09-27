Киото, старинная столица Японии, всегда привлекает множество туристов, но пик сезона приходится на осень, когда яркие осенние цвета окрашивают пейзажи в древних монастырях и святилищах. В этом видео мы представляем лучшие места любования осенней листвой в Киото – Эйкандо, с древности славящийся красотой осенних видов, храм Ниннадзи, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и святилище Китано Тэммангу.
Эйкандо (Дзэнриндзи)
Киото, Сакё-ку, Эйкандо-тё
Окруженный яркой листвой пруд, где плавают разноцветные карпы, является одной из главных достопримечательностей Эйкандо, изначально известного как Дзэнриндзи. Особенно красивы виды пруда и пагоды Тахото осенью
Ниннадзи
Киото, Укё-ку, Омуро, Оути
Пятиярусная пагода храма является важным национальным культурным достоянием
Нандзэндзи
Киото, Сакё-ку, Нандзэндзи, Фукути-тё
Вид с верхнего этажа ворот Нандзэндзи Саммон. Легенда гласит, что именно здесь знаменитый разбойник Исикава Гоэмон восхищался осенним пейзажем: «Дзэккэй кана! Дзэккэй кана!» (Великолепный вид!)
Святилище Кифунэ
Киото, Сакё-ку, Курама, Кибунэ-тё 180
Дорога к главной святыне украшена фонарями Касуга, а осенью её обрамляют красочные деревья
Из Рюсэнкаку открывается вид на ущелье и осенний лес