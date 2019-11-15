Plus besoin de présenter Kyoto, devenue destination préférée des visiteurs étrangers sur l’Archipel. Continuons de vous vanter les charmes de l’ancienne capitale du Japon, cette fois-ci à travers les images des sublimes paysages de la saison automnale. Voici nos huit spots indispensables à admirer pendant la seconde période du mois de novembre.

Temple Eikan-dô

Les arbres rougis de l’automne se reflètent dans l’étang du temple Eikan-dô, et l’on peut également y observer des carpes.

Temple Ninna-ji

La pagode à cinq étages du temple Ninna-ji fait partie du groupe de monuments historiques de Kyoto inscrits au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco.

Temple Nanzen-ji

Vue du temple Nanzen-ji à partir de la porte Sanmon.

Sanctuaire Kifune

L’allée bordée de lanternes est couverte par les feuillages colorés de la saison, un des plus beaux paysages offerts par le sanctuaire Kifune.

Pour de jolis panoramas, une halte est vivement conseillée sur l’aire de repos Ryûsenkaku. Elle se trouve sur le chemin qui mène de la gare de Kibuneguchi, sur la ligne Eizan, jusqu’au sanctuaire Kifune.

Voir également notre article : Se promener en train à Kyoto : les panoramas de Randen, Eizan et Sagano

Temple Genkô-an

À gauche : la fenêtre de la sagesse. À droite : la fenêtre de l’hésitation.

Temple Tôfuku-ji

Les feuillages automnaux vus à partir du pont Tsûten-kyô.

Voir notre article : Le temple Tôfuku-ji de Kyoto, un site incontournable pour l’automne

Temple Jingo-ji

Les arbres aux feuilles rougies nous accompagnent le long du chemin menant au pavillon principal du temple.

Sanctuaire Kitano Tenmangû

Les colorations automnales des arbres embellissent le pont Uguisu, qui enjambe la rivière Kamiya.

(Reportage, photos et vidéo : Fujii Kazuyuki, 96BOX)