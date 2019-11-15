Plus besoin de présenter Kyoto, devenue destination préférée des visiteurs étrangers sur l’Archipel. Continuons de vous vanter les charmes de l’ancienne capitale du Japon, cette fois-ci à travers les images des sublimes paysages de la saison automnale. Voici nos huit spots indispensables à admirer pendant la seconde période du mois de novembre.
Temple Eikan-dô
Les arbres rougis de l’automne se reflètent dans l’étang du temple Eikan-dô, et l’on peut également y observer des carpes.
Temple Ninna-ji
La pagode à cinq étages du temple Ninna-ji fait partie du groupe de monuments historiques de Kyoto inscrits au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco.
Temple Nanzen-ji
Vue du temple Nanzen-ji à partir de la porte Sanmon.
Sanctuaire Kifune
L’allée bordée de lanternes est couverte par les feuillages colorés de la saison, un des plus beaux paysages offerts par le sanctuaire Kifune.
Pour de jolis panoramas, une halte est vivement conseillée sur l’aire de repos Ryûsenkaku. Elle se trouve sur le chemin qui mène de la gare de Kibuneguchi, sur la ligne Eizan, jusqu’au sanctuaire Kifune.
La réputation de Kyoto n’est plus à faire. Souvent citée comme une des plus belles villes de monde, l’ancienne capitale du Japon regorge d’une histoire et d’une culture tellement riches qu’il serait dommage de ne pas en profiter de fond en comble. Nippon.com vous présente dans cette série des conseils de visite afin de ne pas perdre une miette de votre voyage.