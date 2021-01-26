日本国外医学院校毕业的医生增多

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在通过医师国家考试的合格者中，毕业于国外医学院校的人越来越多，最近10年约增加了3倍。虽然在整体占比中只有1%，但人们开始意识到，这很有可能对今后日本的大学医学系定员调整产生影响。

据日本厚生劳动省的统计，2018年度医师国家考试合格者9029人中，国外医学院校的毕业生占整体的1%，为95人。与10年前的2008年（34人）相比，几乎增加了3倍。

从国籍来看，这95人中日本人有42人。以前这个数字一直保持在10人左右，但2013年比上一年度骤增18人，为28人，其后也大体呈增加趋势。其他较多的合格者来自中国、韩国，近年虽然人数在增加，但一直都不超过30人。所以按国籍来说，从国外医学院校毕业生的日本人增加较为明显。

多数情况下，毕业于国外医学院校的人取得国外的医师执照后，要事先接受使用日语进行诊疗的能力调查，之后才被允许参加日本医师国家考试。“被认定可参加日本医师国家考试者”的人当中，从他们毕业院校所在国家来看，可以发现中国和韩国占据前两位。另一方面，近年毕业于匈牙利的人数急剧增加。2010年之前几乎为0，2011年和2012年各有1人，2013年增至8人，之后也持续增加， 2018年上升到21人，位居整体第3位。

有人指出，日本学生之所以去匈牙利的医学院校学习，是因为那里的学费比日本私立大学医学系便宜，还具有可以用英语进行学习等优点。

为了防止医生数量的过度增减以及医生数量在地区上的失衡，日本政府根据宏观供需预测，对国内大学医学系的入学名额等一直在进行长年调整。从近年来看，2008年以后开始的医学系入学定额的增加为过去最大规模，2020年度达到9330人。为培养从事地方医疗工作的医生，医学系定额中的地区比例也一直在调整。

为此，国家有关部门举办的“关于医务人员供需研讨会”，非常关注毕业于国外医学院校的日本医生的增加，可以认为这将很有可能对今后的医生供需情况、现行的医生分布不均对策等产生影响。

标题图片： foly/PIXTA

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