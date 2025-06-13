日本水产品在中国实施禁运前后的对比

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福岛第一核电站核污处理水排海对日本水产品出口造成了多大程度的影响？nippon.com日本网编辑部对采取排海行动前一年的2022年和受到排海行动深刻影响的2024年的数据进行了比较。

自2023年8月24日东京电力福岛第一核电站核污处理水开始排海后，中国采取了全面禁止进口日本水产品的措施。日方反复阐述核污处理水的安全性和排海行为的合理性，一直要求中方撤销禁令。禁令实施近两年后，2025年5月30日，日中两国政府就启动恢复进口相关程序达成了共识。

核污处理水排海之前的2022年，日本水产品3873亿日元出口总额中，对华出口额为871亿日元，占到整体的22.5%，中国大陆是第一大出口目的地。全年受到禁令影响的2024年，出口中国的水产品只有珍珠和锦鲤等非食品水产品，合计出口额锐减至61亿日元。尽管日本政府多番努力在香港地区和美国开拓新销路，但2024年的水产品出口总额还是比2022年减少了264亿日元。

日本水产品出口主力是扇贝（生鲜、冷冻、冷藏、干燥制品等），2022年出口额同比增加40%至大约910亿日元，创出历史新高。其中对华出口占51.3%，金额达到467亿日元。

2009年，对华出口的扇贝仅有7亿日元，2010年以后一直呈现上升之势。除了日餐热促使带壳生鲜扇贝被大量空运至北京和上海外，中国企业从日本进口带壳扇贝，去壳后将净肉出口到最大需求地美国的情况也越来越多见。

2023年扇贝出口的减少主要是受到了核污处理水排海四个多月的深刻影响，2024年则可以看出日本政府试图将对华出口消失的份额转向美国等地，以此遏制出口颓势。

所谓屋漏偏逢连夜雨，特朗普关税又让日本努力扩大的对美出口变得岌岌可危。此次恢复对华出口，是否能够避免水产品出口的进一步衰退呢？

标题图片：PIXTA

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