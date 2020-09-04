日本进阶

新冠疫情让社会突变，人们开始尝试与之前不同的新的生活方式。

五月初的一天，因疫情已经停课两个多月的瑜伽班的一个同学给我发来一条短信，说我们班的老师开始了每周两次的网课，分别是周二和周六晚上，约我一起参加。

已经宅在家中两个月的我，身心倦怠，看到这一消息突然振作起来。用网课来学习瑜伽会是什么样子呢？怀着期待、不安，和一丝好奇，周二晚上，离上课时间还差十分钟，我便打开电脑上线，发现已经有3名同学在线上和老师聊天了。虽然只隔了两个月，却大有久别重逢的感觉，加上从视频里看到彼此的新奇，同学们叽叽喳喳了好一阵子。之后，同学们纷纷将自己的麦克风静音，按照老师的指示，在悠长的音乐声中边看老师的示范边各自在家里做瑜伽。老师一边做示范，一边看着大家的动作不时进行单独指导。40分钟转瞬即逝，不仅筋骨舒展了许多，心情也敞亮了。下课后，大家又通过视频交谈了一会儿才各自下线。就这样，课堂从教室转移到了网上，号令、旋律和节拍都与在教室上课相同，只要自己保证练习的空间，基本上可以达到与现场相仿的效果。于是，我决定每周两次坚持上课。

一晃三个月过去了。刚开始的新奇感已经淡漠，健身房的瑜伽教室也恢复了现场营业。但老师个人的网课还在继续。在赶不上上课的时候或风雨天气里，我依然选择参加网课。作为现场教学的候补，网络课程似乎已经变得常规化了。但毕竟老师的一些口头指导，很难落实到行动上。如果在教室里的话，老师走过来帮学员抬抬胳膊拨拨肩背，可以让学员更好地体会动作要领。而这样的辅助性指导，在网络课程中就很难实现了。

除了我参加的瑜伽网课以外，这家健身俱乐部还提供录像网课，学员可以不受时间约束随时点击观看。看上去好像更方便，但网络录像这种单向的网络课程与买来DVD自己在家练习并没有多大区别。自学，要求的是更强的自我管理能力和模仿能力。并且，录像网课没有针对性的指导，比面对面双向的网课效果要差很多。

疫情之下，我兼职教课的语言培训学校也改成了网课。有天，我问同学们对网课有什么感受和看法。住得离学校比较远的同学说，网课可以节省上学放学坐车的时间，也减少了路途中的疲劳，感觉轻松许多，相对提高了效率。也有的同学认为，改成网课后一直坐在家里，缺少变化，去学校上学可以换个心情。另外，现场上课可以让同学们迅速熟悉起来，碰到老师提问的时候，同学之间会有传递眼神求助或者互相会意一笑的场面，这样的共鸣可以减轻不少的压力和尴尬。而这样的连带感和归属感在网课中就很难得到了。好在我们是小班上课，人数不多，所以每个同学都有发言和提问的机会。

我还问过一位大学生他们的网课怎么上。他告诉我说，他们的网课最多有几十人参加，除了点名，基本上都是老师一个人讲课，效果不是特别好，学生容易走神。一个学期下来，好像只学到了以往20%左右内容的感觉。学习和复习也完全靠自觉。最近，朝日新闻和一家大型补习机构共同展开的调查显示，与只在家里上了一两个月网课就开始去课堂上学的中小学生相比，整个学期下来一直上网课的大学生对网课的不满情绪更强烈。同学们反映，某些学校到了上课的时间也迟迟不开讲，提交作业后收不到老师的批改，特别是今年四月份升学的新同学，一个朋友也没有就进入了暑假，如此这般，多有怨言。

今天，我在公寓楼里遇见几个放学回来的小学生，便问他们“喜欢网课还是喜欢去学校呀?”，孩子们直截了当地说，喜欢去学校，还是学校好。毕竟学校是孩子们参加社会活动的重要场所，课堂上同处一个空间的气氛、下课后一起玩耍等，都是网课中没有也无法实现的。

作为避免三密——也就是“密集、密闭、密切接触”——的防疫对策，很多学校在网络环境、设备、学习环境等尚不完善的情况下匆忙开始了网课。从各种报道中，我们看到网课问题重重，比如网络不稳定、硬件软件不完善等等。转眼之间几个月过去了，开发者和使用者都在努力摸索如何完善网课，眼看着关于怎样上好网课的介绍和宣传越来越多。早上去车站的时候，好几次碰到附近的补习班工作人员在站口发放广告小册子，宣传网课的大字十分醒目。网课虽然不能完全代替原有的课堂，但作为教学的辅助手段，似乎只是刚刚开始，从教授方法到教学内容上仍然大有潜力。

至于瑜伽这种兴趣班的网课，对老年学员还具有一定的挑战性。为了进一步避免人与人之间不必要的接触，从9月份开始，健身房的瑜伽班改成了网上预约的模式。前两天在教室外等待上课之前，听到两个年近八旬的老者聊天。一个说“网课和网上预约让那些老人都不得不退卡啦。”，另一个颇有同感地说“可不是嘛，那谁和那谁谁说是连智能手机都没有呢。”我不由得瞄了她们一眼，心想，班里还有比她们更老的吗？看着她们边开心聊天边认真做准备运动的样子，我恍然大悟。如今的“老年”不再单纯比年龄，更是比心态，比是否跟得上时代的变化，是否接纳新技术、新事物。这两位自诩年轻的老者，正在用是否能掌握网上操作、是否能跟得上网课来划分“老”与“年轻”的界限呢。

在现实空间有限的今天，网络空间为我们展示了无限的可能。经过疫情的考验，我们的学习条件更加多样。不管网课是一时性的，还是会作为辅助存留下去，如今，它已经让更多的人步入了网络世界，展示了新的生活方式。

文中图片：作者提供

标题图片：PIXTA