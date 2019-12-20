日本入门

让我们一起来看看日本人如何过冬吧。

冬季的气候

当路边树上的叶子零落，第一阵北风“木枯1号”(*1)嗖嗖吹来时，日本的冬天就来临了。日本的气象厅规定，从12月到2月是日本的冬天。

日本冬季的一大特点，是以绵延于国土中央的山脉为界，东西两侧的气候大不相同。从亚欧大陆吹来的湿冷季风跨越日本海，遇到中央山脉的阻挡，给日本海沿岸地区带来雨雪天气。而干冷的风越过山峦后，太平洋沿岸和濑户内海地区就会比较干燥，艳阳高照的晴天居多。

从年末开始为迎新年而奔忙

日本传统历法称12月为“师走”，这是一个比喻的说法，意思是到了12月，平日里淡定从容的僧侣也步履匆匆，忙得不可开交。家电商场摆满了被炉等取暖设备和加湿器。药妆店则开始上架暖宝宝，而且大小、用途各种各样，有的还能放进鞋子里暖脚。



被炉（左）和暖宝宝（右）

进入11月，年末也就不远了，各种迎新准备也陆陆续续开始。印有新一年生肖的“有奖贺年卡”在全国发售。日本的邮政系统非常方便，只要在12月25日把贺年卡扔进邮筒里，第二年1月1日，你的新年祝福就会准时递送到收信人手中。不过最近越来越多的日本人图省事，不再写贺年卡了，而是发送“贺年邮件”或“贺年推特”。

到了12月，同事朋友之间便开始张罗“忘年会”，相互慰劳这一年的辛苦，挑头张罗的人忙得焦头烂额。霓虹灯给街道披上五彩盛装，神户彩灯、东京丸之内的彩灯、原宿和表参道的彩灯等，都吸引了大量前来打卡的游客。



东京丸之内彩灯

在日本，圣诞节与其说是宗教节日，倒是更像一场热闹的活动。买来早早就预约好的炸鸡，全家围在一起美餐；情侣们则喜欢去餐厅共享圣诞大餐。日本的西点店，最早想出了卖圣诞蛋糕的主意，受此影响，每到圣诞节，日本人就有了要吃鲜奶油加草莓的红白色奶油蛋糕的习惯。



圣诞蛋糕

冬至这一天，为了祈祷健康，日本人会泡个热水里浮着柚子的“柚子澡”。各家各户为了迎接年神降临，要在12月31日除夕之前做完大扫除，并准备好门松、草绳装饰物、镜饼、祝箸，当然还有新年传统佳肴“御节料理（年节菜）”、美酒、年糕、年糕汤等。御节料理是事先做好的，这样过年期间就不用生火也有吃的了，是一种传统的日餐，不过最近意大利风味、法国风味、中国风味的御节料理也很受欢迎。去老字号日餐馆、餐厅和商场预约购买的人也很多。有名气的店家很快就会被预约一空。



每一道菜都有着不同意义的“御节料理”

正月用来装饰的吉祥植物有松、竹、梅、草珊瑚、朱砂根、菊花等。水仙、山茶花、福寿草、雪花莲、香气袭人的腊梅等也都是日本冬季的花卉。



香气清淡的日本水仙，是日本冬季代表性的花卉

从1951年起，每年大年夜里电视会播出“NHK红白歌会”节目。女性组成的红队和男性组成的白队同台献艺，一决高下。作为一年最后的收尾，日本人要吃细长的“跨年荞麦面”，用来祈愿长命百岁。跨年的时候，寺庙钟声齐鸣，一共要击响108次，意味着人类所有烦恼随着钟声消逝。有些寺庙还让前来祭拜的人体验敲钟。



除夕夜里钟声回荡

辞旧迎新

大年夜到元旦这段时间，为祈祷新年平安，有人去登山看新年的第一个日出，也有人去海边或湖边，看新年的红日从水平线上升起。东京涩谷全向十字路口则挤满来前来新年倒计时的年轻人和游客。零点钟声敲响时，大家互道“新年快乐”。除夕夜公共交通系统整夜无休，前去神社佛阁“初诣（新年第一次参拜——译注）”的人排起长队望不见首尾。人们或求签占卜，向神灵问卜新一年的运势，或买个“绘马”写下心愿，再或求个护身符等。孩子们则翘首期盼大人发压岁钱。百货商场和量贩店会出售“福袋”，袋子里商品的价值是定价的5到10倍，所以新年头一天开门营业，常常会被蜂拥而入的消费者们抢购一空。



正月的浅草寺

新年假期即将结束的时候，日本人还有喝七草粥的习俗。粥里放7种初春的鲜嫩蔬菜，据说对胡吃海塞后疲惫不堪的肠胃可以起到滋养作用。喝一点儿温热（35度到50度）的日本酒也很不错。

1月的第二个星期一是成人节。年满20岁的人都会收到当地政府发来的成人仪式邀请函。年轻人盛装打扮，或穿振袖或着袴装，庆祝自己长大成人。



成人式 ©Daniel Rubio

火山的馈赠——温泉让身心都暖烘烘

冬季是特别能够体会到温泉美好的季节。在屋外泡露天温泉是冬季特有的玩法。1975年由33家天然温泉旅馆组成的“日本秘汤保护会”，如今注册会员已经增加到185家，吸引了众多温泉迷。它提供一些优惠服务，比如集齐10个印章，就可以在盖章的旅馆中任选一家免费住上一晚。热爱温泉的不只人类。在长野县地狱谷野猿公苑，可以看到日本猕猴泡在温泉里面露笑容的小模样，各地的水豚温泉也能看到水豚挤在温泉里，露出一脸心满意足的表情。

视频请看：Youtube “泡温泉取暖御寒的水豚们”

专属冬季的观光景点

在日本中部日本海沿岸的“北陆”地区，从11月起，为了保护树木不被积雪压垮，要进行一种称为“雪吊”的操作，最有名的是金泽市“兼六园”的“雪吊”。以长野县、新潟县、山形县、宫城县、北海道为代表，日本全国各地的雪山也热闹非凡，一齐迎来无数滑雪、滑雪板和越野滑雪好爱者。北海道札幌市的札幌冰雪节、北海道钏路湿原的丹顶鹤也是冬季观光的打卡项目。



金泽市兼六园的雪吊



在雾凇景色醉人的滑雪场享受滑雪板的乐趣



札幌的冰雪节

冬天吃才够味的食材

冬季的近海鱼都膘肥体壮，非常可口。寒鰤鱼、安康鱼、金目鲷、河豚、螃蟹、生蚝都是冬季的典型海鲜，跟白菜、葱、白萝卜等冬季蔬菜一起扔进汤锅里加热调味，不用说好做又好吃，保证让你吃得浑身暖和，营养也很丰富。鱼丸、白萝卜、鸡蛋、海带等小火慢炖出的关东煮不仅便利店有卖，还可以自己在家做了“囤”起来。

在表示季节变化的“节分”2月3日当天，日本人会一边喊着“鬼怪出去，福气进来”，一边向戴有鬼面具的人撒豆子，然后对着吉利的方向吃一种叫做“惠方卷”的大寿司卷，以此来祈福。

2月14日情人节，女生要送男生巧克力，这个习俗是日本独有的。从1960年前后开始，巧克力公司的市场营销大获成功，从此这个独特习俗就在日本扎了根。日本巧克力可可协会称，情人节的巧克力销量占全年的一到两成。最近越来越多的人开始给自己买相对高档的巧克力，来褒奖和疼爱下自己。



日本情人节当天，女生会送巧克力给男生

标题图片：长野县地狱谷野猿公苑里泡温泉的日本猕猴 （PIXTA）