小酱油瓶、味噌搅拌器：小小创意，大大提升使用体验

合羽桥的十款“日式厨具”

小小酱油瓶和味噌搅拌器，这种看似寻常的小工具，以其防漏油挂壁、精确取量等独特设计，大幅提升了顾客的使用体验。希望对酱油和味噌感兴趣的外国游客，能选购到中意的一款，回国后更好地品尝日本风味。

精准控制用量的小酱油瓶

“我想，不少外国顾客第一次用小酱油瓶大概是在寿司店。”说这番话的是饭田屋第六代社长饭田结太。他分析说，应该是他们在寿司店第一次使用这种小酱油瓶后一见倾心，然后就到店里来寻找并购买。“购买小酱油瓶的欧美顾客比较多，说不定他们还会用来装橄榄油、醋之类的吧。”

目前最受市场欢迎的是按压式小酱油瓶，按多少出多少，完全不必担心倒过量。这种款式在日本的餐馆里很常见，不过在海外似乎还不大能看到。



盖子上的按钮，按一次酱油便会滴出一滴



饭田结太进行现场演示。饭田屋的货架上摆着各式各样的小酱油瓶

“或许看着货架上玲琅满目的商品都让人眼花缭乱了吧，这一款卖得也很好。”顺着饭田结太指着的商品望去，外观乍看似乎和其他没什么不同，黄色的售点广告（POP）上写着“极致零滴漏！”字样。

这款产品由东京涩谷的一家设计工作室与青森县传统工艺品“津轻vidro”的老字号玻璃工坊合作研发，目标是打造“世界上‘颜值’最高、防挂壁防滴漏的小酱油瓶”，瓶盖与瓶身均由高透明水晶玻璃制成。防滴漏的秘密在于盖子上的凹槽设计：倾斜瓶身，酱油沿凹槽流出；一旦把瓶子立起来，酱油便立刻停止流动，不会顺着瓶身滴下而弄脏瓶身和餐桌。



这是一款融合设计巧思与传统技艺的小酱油瓶，还是备受欢迎的伴手礼

精准取量的味增搅拌勺

说起日式调料，对味噌感兴趣的外国人不在少数。制作单人份味噌汤所需的味噌约为一大勺（指日本的量勺，味噌1大勺约18克——译注）。饭田结太介绍道：“有了这款味噌搅拌器，就能省去称量的麻烦。”



只需在味噌容器中旋转一圈即可取出标准用量

这是一种金属棒状工具，两端各装有用金属丝制成的尺寸不同的球体，是一款设计巧妙的实用好物。将球体插入味噌中旋转后取出，小球刚好舀出1人份味噌汤的味噌量，大球则对应两人份。取出的味噌，直接放入锅中搅拌溶解，非常方便。此外，它还可以用作迷你打蛋器，制作调味汁时也能派上用场。



借助味噌搅拌器可精准控量，做出咸淡适中、味道稳定的味噌汤（PIXTA）

金属棒和球体的接合部分采用内塞密封固定，以防止进水。这款厨具由以金属加工而闻名的新潟县燕三条的生产商制造。据说，购买这款产品的多为亚洲顾客。

海外游客在接触到日本饮食文化后，对日料产生兴趣，进而选购相关厨具，又由此被日本制造的工艺与工匠精神所打动。我们期望，对日本的理解能以这样的方式传播开去。

当下最受外国游客喜爱的十款“日式厨具”

采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部

摄影：野村和幸（署名图片除外）

标题图片：小酱油瓶和味噌搅拌器

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。