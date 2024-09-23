从《幕府将军》和《忍者之家》，看日本演员进军海外的模式

从《幕府将军》和《忍者之家》，看日本演员进军海外的模式文化 娱乐
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真田广之：我想终结对日本的误解
《幕府将军》（全10话）于2024年2月开始在网络上架，原作是詹姆斯·克莱维尔的小说，由美国华特·迪士尼的其中一间制作公司FX操刀。舞台是关原之战（1600年）前夜的日本，这是以NHK大河剧为首的时代剧中，极受观众喜爱的时代。
真田广之饰演的虎永，还有柯斯莫·贾维斯饰演的布莱克索恩（水手），这两个角色的原型分别是德川家康和英国航海家威廉·亚当斯。亚当斯是漂流到日本，后来成为家康的外交顾问。本剧以这两个人的关系为主轴，加上杏奈·泽井饰演的鞠子（原型是武将细川忠兴的妻子，天主教徒，教名伽罗奢），运用了日本时代剧无法细致呈现的视角来叙述故事，展现出东西方不同文化的邂逅，以及天主教和基督新教的对立等。原型角色让人易于想像，但对时代剧影迷来说，或许不适应剧中有违史实的设定和故事内容。不过本剧画面张力爆棚，阴谋四起的政治尔虞我诈也是惊险万分，制作精良，观众绝对会被吸引。
这本原作小说曾在美国拍成连续剧，并于1981年引进日本播放。说实话，当时给人的印象不太好。剧中呈现的日本风貌甚是诡异，笔者记得自己中途即放弃观看。
四十年过去，这次制作出的《幕府将军》深受观众好评。无论服装、小道具、仪态、台词、房屋布置等，都从日本找来专门的幕后人员，创造出奢侈、浑厚的世界。即使以日本人的眼光来看，也没什么违和感。
这其中真田的贡献极大。他曾经寄望终结世界对日本误解，而出演了电影《末代武士》（2003年）。之后又过了二十年，真田感觉到身为一介演员，他提出的主张终有极限。所以才会担任本剧制作人，亲自挑选工作人员，同时用心检视细节，居中协调外国和日本的演员、工作人员，此外还担任主角。可谓三头六臂，全面活跃。
贺来贤人趁着新冠疫情，向Netflix毛遂自荐
另一方面，在同一时期于Netflix上架，也同样博得人气的《忍者之家》，则是一部现代剧。主演贺来贤人同时也是共同执行制作人。导演是美国人戴夫·博伊尔，由东宝的子公司TOHO Studio制作。故事主角是侍奉德川家康的服部半藏的后代一家人，在艺术创作的世界中，服部半藏就是忍者的代名词。
俵家世代以“忍者”为业，一家七口，包括双亲（江口洋介、木村多江）、长子（高良健吾）、次子（贺来）、祖母（宫本信子）等人。他们在六年前的事件中失去长子，远离“忍者”的工作。然而由于敌对“忍者”一派和新兴宗教的教祖（山田孝之）的缘故，俵家被卷入纷争。本剧没有忍者剧常见的华丽的妖术，而是呈现低调行事的“忍者”，侧重描写了分崩离析家庭的重生，也揭示了日本的封闭感。
贺来因为新冠疫情，工作停摆，这让他感觉到身为演员的危机，于是做出这个企画，并把亲自书写的大纲毛遂自荐到Netflix，这才开始制作这部连续剧。贺来打从一开始就打算在全球上架影片，这样的想法似乎与对忍者剧有兴趣的Netflix不谋而合。
不拘泥在“术业有专攻”的分工制
日本演员到海外拓展演艺事业并不罕见。进军好莱坞确实容易受人瞩目，不过到中国大陆及台湾和韩国活跃的演员也不少。甚至还有在亚洲闯出人气后，再“反向输入”回日本的例子。
第二次世界大战前就已经有些演员在好莱坞发展，他们都是在日本累积资历之前，就前往美国发展。出演过多部黑泽电影而受到好评的三船敏郎，在1960年也演了许多外国作品。之后，丹波哲郎、千叶真一、高仓健、松田优作、工藤夕贵等人纷纷效仿。
渡边谦的《末代武士》受到瞩目，他也借此机会往舞台剧发展。他与把据点挪到好莱坞的真田一起出演这部作品后，又活跃于电影、电视剧中。如今他们两人已是成功勇闯世界的日本演员代表。
现在从日本输出到海外的作品也增加了。这个趋势的背后在于影视配信服务的扩张。这使得作品输出海外的门槛下降，日本拍片的人也开始更加有意识地制作“全球通吃的作品”。
只要日本企业肯出资赞助投入庞大制作费用的外国作品，也能期待剧组任用日本人气演员。
目前演员的工作方式已产生变化，呈现多样化，例如进军海外、担任制作、从经纪公司独立、主张自己的想法等等，诸如此类。现在已经越来越多人不再拘泥于演员就该专心演戏的“术业有专攻”的分工制了。
贺来这次首次挑战当制作人，他在杂志的访谈中表示“我希望更多的同伴能这么想：既然贺来贤人都行，那我也一定行。”(*1)他在2022年时，离开大型经纪公司自起门户，切身感受到自己能自由发展了。他在4月3日，也于ins上发表，要和博伊尔导演一起成立影像制作公司的消息。
日本制作的影像作品快速发展的背后，与访日外国游客增加，亲眼见识了现实日本的外国人越来越多息息相关。当他们多次到访日本之后，便会开始前往非观光地，体验丰富多彩的风土人情。即使一开始的动机是漫画或动画，在他们接触历史性的事物以及日本的日常生活后，便会开始寻求非刻板印象的日本，接受的心态也因而形成。
演员除了演技，还要有其他实力和主张
但这也不全然都是开心的事。在好莱坞，“日本人就是这样”的刻板印象根深蒂固，一旦走出日本，等待着我们的就是与歧视和偏见的战斗。
松崎悠希在好莱坞发展了二十年以上，曾演出《来自硫磺岛的信》、《粉红豹2》等作品。他在2022年3月，在推特（现在的X）上控诉了世界对包含日本在内的亚洲人的歧视和偏见。此外，知名制作人也在报纸的访谈中表示“就算被人描写得很奇怪，日本人也不会生气，不会抗议抵制。毕竟不会影响到票房，也就感觉不到顾虑的意义。”而且他还说不只人种，对各种少数群体的偏见，也会在无意识中散发出去，然后深植在脑中。因此就算会稍微破坏团体和谐，他也想要继续发声。(*2)
从仅能出演外国作品，就感激涕零的时代开始，日本演员就一直要求要正确描绘日本的形象，直到有资格实现这一点，花费了好几十年。从今往后，即使是欣赏作品的人，也不能对歧视和偏见麻木不仁。
音乐的世界也同样走过这样一段路程，但步伐却稍快些。普契尼的歌剧《蝴蝶夫人》（1904年首演）中描绘的“奇妙的日本”就一直被人诟病。
经过人们发现由日本人饰演日本角色自有其意义之后，1985年《蝴蝶夫人》在意大利上演，其中无论演出、服装、装置道具等，都有日本工作人员参与其中。
歌剧院歌手冈村乔生在欧洲的歌剧院演出时，曾向舞台导演抗议剧中设定无视日本的惯例和风俗，但他的意见并未被采纳。因此他自行修正，在2003年于东京上演“改订版”。虽然拥有著作权的普契尼之孙不承认改订，但音乐界人士却展现了他们的理解。
近年在西欧也兴起一股风潮，他们认为观赏殖民地主义、人种歧视等刻板印象化的作品，是一种在无意间助长歧视的行为。因此有研究者站出来喊话，认为必须以现代的观点加以改正。(*3)走到这一步，竟然花了一百年。
影像作品在世界同步上架，世界变得越来越小，壁障也变得越来越低。但竞争也因此变得更加激烈。身为演员，演技不必说，参与筹划作品的创造力和语言能力也不可或缺。此外，还要主张必须主张的事物。观众也要认知到一件事，就是不要在无意间助长歧视。整体来说或许难度反而上升了。
真田在二月于日本外国特派员协会开的记者会上表示，《幕府将军》这件工作将是迈向未来的一大步，而且为了那些将进军海外当成目标的后进们，架起双方桥梁就是他的使命。
真正有才能的年轻人往后一定会走过真田搭起的桥梁，轻松跨越国界。这件事也代表着影像的世界也终于走到这一步了。
标题图片:真田广之（左，路透社）与贺来贤人（右，时事通信Photo）
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