El 9 de febrero el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 anunció la firma de un acuerdo con la Fundación Nippon como colaborador oficial. Esta fundación, que acumula una valiosa experiencia y conocimiento técnico en la gestión de ayuda en las zonas afectadas por desastres, contribuirá a la formación de los voluntarios que participarán en dicho evento deportivo.

“En Japón también ha cambiado la conciencia respecto a las personas con discapacidad. Se espera que las actividades de voluntariado sean un pilar central en la formación humana de los participantes”, expresó en una rueda de prensa el presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Mori Yoshirō. Por otra parte, el director de la Fundación Nippon Sasakawa Junpei destacó que “Queremos contribuir a que el legado de las actividades de voluntariado vaya más allá de 2020 y perviva eternamente”.

En la actualidad ya han presentado su candidatura al voluntariado más de 200.000 personas para ocupar los 80.000 puestos marcados en el objetivo para los Juegos Olímpicos. Además de las actividades de presentación y entrevistas a los candidatos que ya comenzaron el 9 de febrero, la Fundación Nippon creará programas de formación y actividades de relaciones públicas entre otras contribuciones. Es la segunda organización que establece un acuerdo de colaboración con el Comité Organizador tras la Asociación de Carreras de Caballos de Japón (JRA, por sus siglas en inglés).

Fotografía del encabezado: el presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Mori Yoshirō (izquierda) y el director de la Fundación Nippon Sasakawa Junpei (derecha) durante la rueda de prensa en la que se anunció el acuerdo de colaboración para la formación de los voluntarios que participarán en dicha cita, el 9 de febrero de 2019 en Tokio.