Le 9 février, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 a accueilli la Nippon Foundation comme nouveau partenaire officiel. Forte de son expérience dans le domaine de l’aide aux zones sinistrées, la célèbre fondation à but non lucratif mettra tout en œuvre pour soutenir le grand événement sportif en proposant de former des bénévoles.

Le président de la Commission exécutive du Comité d'organisation des JO de Tokyo Mori Yoshirô, qui fut aussi Premier ministre du Japon, a salué avec enthousiasme cette nouvelle collaboration lors de la conférence de presse tenue ce même jour. « Le regard envers les personnes handicapées a également évolué au Japon. J’aimerais que tous ces nouveaux volontaires servent de véritables piliers pour éduquer le cœur des hommes. » Le directeur exécutif de la Nippon Foundation, Sasakawa Junpei, a quant à lui exprimé son souhait de faire du volontariat un héritage éternel des Jeux de Tokyo 2020.

Le nombre de candidatures bénévoles a dépassé les espérances : plus de 200 000 personnes ont postulé pour les 80 000 postes prévus. La Nippon Foundation a déjà commencé le 9 février à organiser des réunions explicatives et des entretiens avec les candidats, mettre en place des programmes de formation ainsi que divers événements publics.

(Photo de titre : le président de la Commission exécutive du Comité d'organisation de Tokyo 2020, Mori Yoshirô, à gauche, et le directeur exécutif de la Nippon Foundation, Sasakawa Junpei, le 9 février 2019 à Tokyo)