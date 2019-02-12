Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года 9 февраля объявил о заключении договора с фондом The Nippon Foundation, который будет выступать в качестве официального спонсора Игр. Фонд, обладающий богатым опытом помощи людям в регионах, пострадавших от стихийных бедствий, будет заниматься подготовкой волонтёров, помогающих в проведении соревнований.

На пресс-конференции Мори Ёсиро, глава организационного комитета Игр, выразил свои надежды: «Отношение к людям с ограниченными возможностями изменилось и в Японии. Мы хотим, чтобы волонтёрская деятельность стала основой воспитания людей». Сасакава Дзюмпэй, член правления фонда The Nippon Foundation, сказал: «Мы хотим внести свой вклад, чтобы волонтёрская деятельность оставалась всегда как наше наследие».

В ходе набора волонтёров откликнулось более 200 тысяч человек, это намного больше запланированного количества в 80 000 человек. Фонд The Nippon Foundation с 9 февраля начал разъяснительные собрания и собеседования, а кроме того, он будет составлять программу подготовки волонтёров, организовывать деятельность по популяризации Игр. Фонд стал второй организацией, заключившей контракт с организационным комитетом, после Японской ассоциации скачек.

Фотография к заголовку: Мори Ёсиро, глава организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года (слева) выступает перед журналистами, справа – член правления фонда The Nippon Foundation Сасакава Дзюмпэй, Токио, Маруноути, 9 февраля 2018 г.

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