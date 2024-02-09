Un nuevo complejo especializado en productos del mar y con aguas termales abrió en Toyosu, Tokio, el pasado 1 de febrero.

Senkyaku Banrai, una nueva instalación turística cerca del mercado de Toyosu, en Tokio, abrió sus puertas el 1 de febrero. Este complejo, cuyo nombre deriva de una frase japonesa que significa “recibir a un gran número de clientes”, cuenta con 70 bares y restaurantes e incluso con una casa de baño con aguas termales.

En el centro del complejo se encuentra el Mercado Toyosu Edomae, un edificio de cuatro pisos con una oferta de gastronomía y entretenimiento. En el primer piso, la zona de Menuki Ōdori evoca la animada atmósfera del antiguo Edo (el nombre que tenía Tokio en la antigüedad) con establecimientos que ofrecen anguila, sushi y otros sabores de la capital. En el área de Mekiki Yokochō, justo al lado, el visitante puede disfrutar de hamburguesas de marisco y de tortilla enrollada tamagoyaki del tamaño de un bocado para llevar o para comer con una bebida en la barra. El patio de comidas del cuarto piso cuenta también con una variedad de opciones deliciosas y populares para los visitantes, como sushi o ramen.

Junto al mercado, el vecino Toyosu Man’yō Club cuenta con diez pisos con fuentes termales y otras atracciones. Entre sus servicios destacan un baño al aire libre con vistas a la bahía de Tokio, un baño para pies en el jardín de la azotea con una vista panorámica de la ciudad y un spa de piedra caliente para relajar el cuerpo y la mente. La entrada cuesta 3.850 yenes para adultos y con ella los visitantes pueden disfrutar de las instalaciones a cualquier hora desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del día siguiente, hora a partir de la cual se cobra una tarifa de madrugada.

Con su oferta de gastronomía y aguas termales en el corazón de Tokio, se espera que Senkyaku Banrai atraiga a 2,6 millones de visitantes al año.

La zona en la planta baja está repleta de cafeterías y restaurantes. (© Nippon.com)

Pescado fresco a la brasa al estilo tradicional robatayaki. (© Nippon.com)

Entre las delicias locales están las Fukagawa korokke (croquetas) rellenas de almeja. (© Nippon.com)

La tienda Marutake es famosa por su tortilla tamagoyaki, por la que numerosos clientes hacen cola en el mercado exterior de Toyosu. Vende también dulces como pudín de natillas y bizcocho esponjoso castella. (© Nippon.com)

La estrecha zona de Mekiki Yokochō cuenta con tiendas que venden productos frescos y desecados, bares y otros locales que recuerdan al antiguo mercado de Tsukiji. (© Nippon.com)

Uno de los variados platos de Kanaloa, un restaurante especializado en poke bowl, tan bonito como delicioso. (© Nippon.com)

El kaisendon de Tsukiji Kaisen Itadori está preparado con siete tipos de pescado sobre un bol de arroz. Este restaurante ofrece también nigirizushi y hitsumabushi (anguila asada sobre arroz). (© Nippon.com)

Actores representan una escena de pelea en una plaza frente a la torre de la Campana del Tiempo. Estos espectáculos podrán verse hasta finales de marzo. (© Nippon.com)

La vista panorámica de 360º en la azotea del Toyosu Man’yō Club, donde hay un jardín y un baño para pies, ofrece a los visitantes la posibilidad de disfrutar de vistas de la capital como el puente Rainbow, Toranomon Hills y la torre de Tokio. (© Nippon.com)

Un baño al aire libre en el que los visitantes pueden darse un chapuzón en las aguas termales de Hakone y Yugawara. (© Nippon.com)

Entre las 69 habitaciones del Toyosu Man’yō Club’s hay 7 suites equipadas con sus propios baños al aire libre. (© Nippon.com)

Una habitación con spa de piedra caliente en la que los visitantes pueden relajarse mientras disfrutan de las vistas. (© Nippon.com)

(Texto y fotografías de nippon.com.)