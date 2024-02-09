Un nuevo complejo especializado en productos del mar y con aguas termales abrió en Toyosu, Tokio, el pasado 1 de febrero.
Senkyaku Banrai, una nueva instalación turística cerca del mercado de Toyosu, en Tokio, abrió sus puertas el 1 de febrero. Este complejo, cuyo nombre deriva de una frase japonesa que significa “recibir a un gran número de clientes”, cuenta con 70 bares y restaurantes e incluso con una casa de baño con aguas termales.
En el centro del complejo se encuentra el Mercado Toyosu Edomae, un edificio de cuatro pisos con una oferta de gastronomía y entretenimiento. En el primer piso, la zona de Menuki Ōdori evoca la animada atmósfera del antiguo Edo (el nombre que tenía Tokio en la antigüedad) con establecimientos que ofrecen anguila, sushi y otros sabores de la capital. En el área de Mekiki Yokochō, justo al lado, el visitante puede disfrutar de hamburguesas de marisco y de tortilla enrollada tamagoyaki del tamaño de un bocado para llevar o para comer con una bebida en la barra. El patio de comidas del cuarto piso cuenta también con una variedad de opciones deliciosas y populares para los visitantes, como sushi o ramen.
Junto al mercado, el vecino Toyosu Man’yō Club cuenta con diez pisos con fuentes termales y otras atracciones. Entre sus servicios destacan un baño al aire libre con vistas a la bahía de Tokio, un baño para pies en el jardín de la azotea con una vista panorámica de la ciudad y un spa de piedra caliente para relajar el cuerpo y la mente. La entrada cuesta 3.850 yenes para adultos y con ella los visitantes pueden disfrutar de las instalaciones a cualquier hora desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del día siguiente, hora a partir de la cual se cobra una tarifa de madrugada.
Con su oferta de gastronomía y aguas termales en el corazón de Tokio, se espera que Senkyaku Banrai atraiga a 2,6 millones de visitantes al año.
(Texto y fotografías de nippon.com.)