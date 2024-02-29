Le 1er février, un nouveau complexe touristique spécialisé dans les produits de la mer et les eaux thermales a ouvert près du marché aux poissons de Toyosu, à Tokyo. Voici en photos ce qui vous attend.
Le 1er février, un nouveau complexe touristique appelé « Senkyaku Banrai » a ouvert ses portes à côté du marché aux poissons de Toyosu, à Tokyo. En japonais, senkyaku banrai est une expression signifiant « accueillir un grand nombre de clients ». Le site abrite 70 commerces ainsi qu’un établissement de bains thermaux.
Qu’y trouve-t-on plus précisément ? Au centre, le Toyosu Edomae Market, un bâtiment à quatre niveaux. Au premier étage, l’allée « Menuki Ôdori », qui offre la sensation de plonger dans l’atmosphère animée du vieil Edo (l’ancien nom de Tokyo) avec des restaurants d’anguille, de râmen ou de sushis. Situé en parallèle, le « Mekiki Yokochô », propose, lui, des hamburgers avec du poisson, des fruits de mer et des omelettes roulées (tamagoyaki) à emporter ou à déguster tranquillement avec une boisson au comptoir. D’autres choix vous attendent au deuxième étage avec un large éventail d’options toutes plus savoureuses les unes que les autres.
Ne manquez pas non plus le Man’yô Club, une structure de dix étages tous dédiés aux eaux thermales et à d’autres bienfaits pour le corps. Bains en plein air rotenburo avec vue imprenable sur la baie de Tokyo, jardin de bains de pieds sur le toit avec vue panoramique sur la ville, salles de spa avec pierres chaudes (ganbanyoku) pour la relaxation du corps et de l’esprit.
Un billet pour adultes est vendu au prix de 3 850 yens (environ 25 euros), permettant un accès à tout moment, de 10 heures du matin à 3 heures du matin le lendemain. Au-delà de cette heure, un tarif différent est appliqué.
Senkyaku Banrai devrait attirer environ 2,6 millions de visiteurs par an. Serez-vous l’un d’entre eux ?
(Reportage, texte et photos de Nippon.com)