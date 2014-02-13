La apretada agenda del primer ministo Abe Shinzō le llevó a África, Suiza y la India. Comenzó la campaña electoral para las elecciones a gobernador de Tokio. La científica Obokata Haruko anunció un prometedor descubrimiento en biología celular. Estos son algunos de los eventos que destacaron en enero de 2014.

2–3

Se celebra la 90.a Hakone Ekiden, una carrera de relevos de 10 etapas y 217,9 kilómetros desde el centro de Tokio hasta Hakone, en la prefectura de Kanagawa. La Universidad de Tōyō fue la ganadora de este año con una marca de ida y vuelta de 10 horas, 52 minutos y 51 segundos.

6–8

El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, visita Japón para reunirse con el primer ministro Abe Shinzō el 7 de enero. En este encuentro, el tercero que celebran en menos de un año, deciden comenzar las negociaciones para un acuerdo de asociación económica bilateral y trabajar para obtener la aprobación de sus respectivos cuerpos legislativos para un pacto que permitirá a Japón exportar infraestructuras para la generación de energía nuclear a Turquía.

9–15

El primer ministro Abe Shinzō visita Oman, Costa de Marfil, Mozambique y Etiopía, acompañado por empresarios japoneses, con el objetivo de asegurar los recursos naturales y abrir nuevos mercados para las empresas niponas.

9

Los ministros de asuntos exteriores y defensa de Japón y Francia se reúnen en París para las primeras charlas “dos-a-dos” sobre seguridad entre países. Acuerdan establecer un panel bilateral para el desarrollo conjunto de equipamiento militar.

15

El ex primer ministro Hosokawa Morihiro anuncia que se presentará a las elecciones a gobernador de Tokio, celebradas el 9 de febrero. Su principal baza en su campaña es la promesa de abandonar la energía nuclear. Cuenta con el apoyo del también ex primer ministro Koizumi Jun'ichirō, que aboga por un futuro sin energía nuclear para Japón.

El gobierno aprueba el nuevo plan de reestructuración de negocios de TEPCO, que incluye la reactivación de los reactores de su mayor central nuclear, la de Kashiwazaki Kariwa en la prefectura de Niigata.

Honda Keisuke, un regular de la selección de fútbol japonesa, marca su primer gol con el AC Milan en la Serie A de Italia.

16

Comienza en el tribunal del distrito de Tokio el juicio contra el exmiembro de la secta Aum Shinrikyō, Hirata Makoto, acusado de secuestrar y encerrar a Kariya Kiyoshi en 1995, que falleció poco después de ser secuestrado para evitar que ayudase a su hermana a escapar de la secta. Es la primera vez que se juzga un caso relacionado con esta secta bajo un sistema de jurado no profesional implementado en 2009.

Oyamada Hiroko gana el 150.º premio Akutagawa por la novela Ana (agujero), mientras que el 150.º premio Naoki es compartido por Asai Makate por Renka (Poema de amor) y Himeno Kaoruko por su historia Shōwa no inu (Perros de la era Shōwa)

19

Inamine Susumu es reelegido como alcalde de Nago, en la prefectura de Okinawa, como candidato de una plataforma que se opone al traslado de la base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en Futenma al área de Henoko, dentro del área de la ciudad de Nago. Este resultado supuso un revés para el gobierno de Abe Shinzō, que en 2013 obtuvo el apoyo del gobernador de Okinawa, Nakaima Hirokazu, para ganar terreno al mar en Henoko como fase preliminar del traslado de la base. Significa asimismo que el “problema de las bases” en Okinawa seguirá sin solución.

Sakurai Katsunobu es reelegido como alcalde de Minamisōma, en la prefectura de Fukushima, tras una campaña contra la energía nuclear. Tras el desastre nuclear de la central de Fukushima Daiichi, la petición de ayuda para su ciudad que Sakurai realizó a través de Youtube hizo que fuera conocido en todo el mundo, y la revista Time le incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo en el año 2011.

21–23

El primer ministro Abe Shinzō acude a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Es la primera vez que un primer ministro japonés realiza el discurso de apertura durante la primera sesión del foro. En la rueda de preguntas con la prensa internacional, provoca revuelo al comparar las tensiones entre Japón y China con aquellas mantenidas por el Reino Unido y Alemania antes de la Primera Guerra Mundial.

24

El primer ministro Abe Shinzō hace hincapié en alcanzar la recuperación económica en su discurso político al comienzo de la 186.ª sesión ordinaria de la Dieta. Abe apunta que el gobierno, las empresas y los trabajadores y trabajadoras tienen que colaborar para aumentar los salarios y anuncia medidas para prevenir que el aumento del impuesto al consumo en abril desacelere la economía. En el discurso también apunta a un cambio en la interpretación gubernamental de la constitución para permitir que Japón ejerza la autodefensa colectiva.

Toyota anuncia que su vehículo número 150 millones salió de la cadena de producción en el país en diciembre de 2013. La historia de esta compañía como empresa de automoción se remonta a 1933, cuando la empresa de telares automáticos Toyoda establece su departamento de automóviles y comienza en el desarrollo de motores.

25–27

El primer ministro Abe Shinzō visita la India para participar en la cuarta cumbre con el primer ministro índio Manmohan Singh. Abe Shinzō anuncia una ayuda de 200.000 millones de yenes, para financiar principalmente la expansión del metro de Delhi, y ambos líderes acuerdan mantener consultas regulares entre los consejos de seguridad de ambos países.

29

La científica Obokata Haruko y su equipo, del Instituto Riken de Biología del Desarrollo, publican un artículo en la revista Nature sobre el descubrimiento de un nuevo método para crear células madre fácilmente sometiendo a estrés a hematocrítos en una solución ácida. Al contrario que las células madre de Pluripotencia Inducida (o células iPS), que sólo forman tejido embrionario, las nuevas células STAP (Adquisición de Pluripotencia por Estrés) pueden producir tejido de la placenta.

31

El ministro del Interior y Comunicación anuncia los datos de empleo de diciembre de 2013. La tasa de desempleo absoluta cae 0,3 puntos respecto al mes anterior, hasta situarse en un 3,7 %, el nivel más bajo en seis años.

El ministro de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que el ratio de ofertas de trabajo abiertas a demandantes de empleo en diciembre de 2013 aumentó en 0,03 puntos respecto al mes anterior hasta los 1,03 puntos, incrementándose por tercer mes consecutivo.