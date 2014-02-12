Премьер-министр Абэ Синдзо посещает с визитом Африку, Швейцарию и Индию. Предвыборная гонка на пост губернатора Токийского округа набирает обороты. Биолог Обоката Харука заявляет о, возможно, самом значительном открытии в биологии клеток за последние годы. Какие же ещё события произошли в Японии за прошедший месяц нового года?

2–3

19-й Марафон «Хаконэ экидэн» — забег на 217,9 км от центра Токио до г. Хаконэ в префектуре Канагава, разбитый на 10 участков. В этом году победа досталась университету Тоё, который одолел дистанцию за 10 часов 52 минуты и 51 секунду.

6–8

Турецкий премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган посетил Японию с официальным визитом и встретился с премьер-министром Абэ 7 января. Это их третья встреча на высшем уровне за последний год, и на ней лидеры двух стран решили начать переговоры по двустороннему экономическому сотрудничеству, а также договорились работать над получением согласия соответствующих законотворческих органов на сотрудничество в области атомной энергетики, которое позволит Японии экспортировать соответствующую инфраструктуру в Турцию.

9

Министры обороны и иностранных дел Франции и Японии впервые встретились в Париже для обсуждения вопросов безопасности на международном уровне «два + два». Они договорились провести панельные дискуссии в ходе двусторонних переговоров с целью совместной разработки военного оборудования.

9-15

Премьер-министр Абэ в сопровождении бизнес-лидеров посетил Оман, Кот-д'Ивуар, Мозамбик и Эфиопию с целью защиты природных ресурсов и открытия новых рынков для японских компаний.

15

Бывший премьер-министр Хосокава Морихиро объявил о своём намерении участвовать в предвыборной гонке на пост губернатора Токио, который определился 9 февраля. Главным столпом его предвыборной программы является требование о прекращении использования ядерной энергии. Его также поддерживает другой экс-премьер, Коидзуми Дзюнъитиро, который настаивает на том, что в будущем в Японии использование атомной энергии должно быть сведено к нулю.

Правительство утверждает новый бизнес-план по реструктуризации токийской энергетической компании TEPCO. Предложения TEPCO включают перезапуск реакторов на их самой крупной атомной станции «Касивадзаки Карива» в префектуре Ниигата.

Игрок японской национальной сборной Хонда Кэйсукэ забивает свой первый гол на Чемпионате Италии в серии А за футбольный клуб «Милан».

16

В Токийском районном суде начинается судебный процесс над одним из бывших лидеров секты «Аум Синрикё» Хиратой Макото, который обвинялся в похищении в 1995 г. и удерживании гр. Кария Киёси, который в результате скончался. Кария пытался вытащить из культа свою сестру. Этот суд стал первым процессом в отношении секты «Аум» в присутствии народных заседателей, появившихся в японских судах благодаря судебной реформе 2009 года.

Оямада Хироко получает литературную премию Акутагавы за повесть «Яма» (Ана), а премию Наоки делят Асаи Макатэ с «Любовной песней» (Рэнка) и Химэно Каоруко с «Собакой эпохи Сёва».

19

Инаминэ Сусуму переизбирается мэром г. Наго, преф. Окинава, основывая свою предвыборную программу на протесте против переноса американской авиабазы Футэмма в район Хэноко, который расположен в городе Наго. Результат выборов стал потрясением для правительства Абэ, которое в декабре прошлого года заручилось поддержкой губернатора Окинавы Накаимы Хирокадзу в отношении проекта по созданию насыпных территорий в Хэноко в качестве подготовительного этапа по переносу базы. Теперь же решение проблемы «окинавских баз» откладывается на неопределённое время.

Сакураи Кацунобу переизбирается мэром г. Минамисома в префектуре Фукусима, благодаря своей антиядерной агитации. Его видео-ролик с мольбой о помощи, который он выложил в сеть после аварии на АЭС «Фукусима-1», принёс Сакураи мировую известность, и журнал Time включил его в список ста самых влиятельных людей 2011 года.

21–23

Премьер Абэ посетил Мировой экономический форум в Давосе, Швейцария, став первым японским премьер-министром, который произнёс вступительную речь на этом форуме. Отвечая на вопросы международных журналистов, Абэ вызвал бурную реакцию зала, сравнив напряжение между Японией и Китаем с таковым между Великобританией и Германией перед Первой мировой войной.

24

В своей программной речи в начале 186-го очередного заседания парламента премьер Абэ подчёркивает достижения в области восстановления экономики. Он заявляет, что правительство, трудящиеся и деловые круги будут прилагать совместные усилия для поднятия зарплат, и объявляет программы по предотвращению ослабления экономики, которое может вызвать поднятие потребительского налога в апреле. В его речи также просматриваются намерения на изменение толкования норм японской Конституции, которое бы позволило Японии иметь коллективные силы обороны.

Компания Toyota Motor Corp. объявляет, что с её конвейера в декабре прошлого года сошел 150-миллионный автомобиль, произведенный внутри страны. История компании как производителя автомобилей уходит корнями в 1993 год, когда в компании Toyoda Automatic Loom Works появился автомобильный отдел и начали производиться автодвигатели.

25–27

Премьер-министр Абэ посещает Индию для участия в 4-м саммите с индийским премьер-министром Манмоханом Сингхом. Абэ озвучивает намерение одолжить Индии 200 млрд йен, в основном на развитие метро в Дели. Два лидера также решают проводить регулярные консультации между Национальными советами по безопасности двух стран.

29

Биолог Обоката Харуко из института физико-химических исследований RIKEN со своими коллегами публикует в журнале Nature статью об открытии нового метода более простого создания стволовых клеток путём помещения клеток в стрессовую ситуацию, такую, как агрессивная кислая среда. В отличие от индуцированных стволовых клеток, которые в состоянии только сформировать эмбриональную ткань, новые клетки STAP (stimulus-triggered acquisition of pluripotency) могут также формировать плацентарную ткань.

31

Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии оглашает данные о занятости населения на декабрь 2013 года. Общая доля безработицы снизилась на 0,3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 3,7%, что является наименьшим показателем за последние 6 лет.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявило, что коэффициент текущих вакансий в декабре 2013 г. увеличился на 0,03 пункта и его позиция достигла показателя 1,03, продолжая подниматься третий месяц подряд.

(Оригинал публикации на английском от 6 февраля 2014 г.)