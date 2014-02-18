جدول أعمال رئيس الوزراء شينزو آبي مضغوط للغاية حيث زار خلال شهر يناير/كانون الثاني أفريقيا وسويسرا والهند، كما بدأ سباق الإنتخابات لإختيار محافظ جديد للعاصمة اليابانية طوكيو، كذلك الإكتشافات المتلاحقة في علم الخلايا الجذعية وتصريحات العالمة أوبوتاكا هاروكو، لنقوم معاً بمراجعة الأحداث التي شغلت الرأي العام في اليابان خلال شهر يناير/ كانون الثاني عام ٢٠١٤.

من ٢ إلى ٣ يناير/كانون الثاني ٢٠١٤

الدورة التسعين لسباق الإيكيدين بين طوكيو وهاكوني (سباق تتابع للفرق الجامعية؛ يمر كل فريق على عشر محطات حيث يجري كل متسابق من الفريق وعلى صدره شريط يقوم بتسليمه إلى المتسابق التالي عند وصوله المحطة التالية وهكذا حتى بلوغ خط النهاية)، ويبلغ طول السباق ٢١٧٫٩ كيلومتر من وسط طوكيو إلى هاكوني في محافظة كاناجاوا. وقد فازت جامعة تويو بسباق هذا العام في زمن قدره ١٠ ساعة، ٥٢ دقيقة ، ٥١ ثانية ذهاباً وإياباً.

من ٦ إلى ٨ يناير/كانون الثاني ٢٠١٤

زار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليابان واجتمع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم ٧ يناير/كانون الثاني. وهي تعد القمة الثالثة بين الزعيمين في أقل من عام، وقد وافق الزعيمين على بدء المفاوضات حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والعمل على الحصول على موافقة كل من الهيئات التشريعية للاتفاق النووي بين البلدين والذي من شأنه أن يسمح لليابان بتصدير البنية التحتية للطاقة النووية إلى تركيا.

٨ يناير/كانون الثاني ٢٠١٤

اجتمع وزراء الخارجية والدفاع لكل من فرنسا واليابان في باريس في أول اجتماع لـ ”اثنين زائد اثنين“، ويهدف بشكل رئيسي للقيام بمحادثات امنية بين البلدان. ​​وقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة ثنائية تهدف الى التنمية والتعاون المشترك من أجل تطوير المعدات العسكرية.

من ٩ إلى ١٥ يناير/كانون الثاني ٢٠١٤

قام رئيس الوزراء ابي بزيارة رسمية لكل من سلطنة عمان، كوت ديفوار، موزامبيق، وإثيوبيا، وقد اصطحب ابي معه في تلك الزيارات المكوكية كبار رجال الأعمال. وتهدف هذه الزيارة إلى تأمين الموارد الطبيعية وفتح أسواق جديدة للشركات اليابانية التي تعاني أصلاً من الركود.

١٥ يناير/كانون الثاني ٢٠١٤

اعلن رئيس الوزراء السابق هوسوكاوا موريهيرو انه سيرشح نفسه في انتخابات العاصمة طوكيو التي أجريت في ٩ فبراير/شباط وقد لوح خلال حملته الإنتخابية إلى تعهده بالتخلي عن الطاقة النووية، يذكر أنه مدعوم من قبل رئيس الوزراء الأسبق كويزومي الذي يرى ضرورة ملحة لمستقبل خالي من الطاقة النووية في اليابان.

وقد وافقت الحكومة اليابانية في وقت سابق على خطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ”تيبكو“ لإعادة هيكلة الأعمال الجديدة، ويتضمن الاقتراح إعادة تشغيل المفاعلات في محطة كاشيوازاكي كاريوا الواقعة في محافظة نيجاتا والتي تعد أكبر محطة نووية في اليابان.

سجل لاعب المنتخب الوطني الياباني كيسوكي هوندا في أول مباراة لميلان في الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم بعد انتقاله ليلعب للنادي الإيطالي في وقت سابق.

١٦ يناير/كانون الثاني ٢٠١٤

الحكم بالحبس على شينريكيو هيراتا ماكوتو بتهمة الخطف عام ١٩٩٥، حيث أتهم بجريمة اختطاف واحتجاز كاريا كوشو الذي توفي بعد اختطافه لمنعه من مساعدة شقيقته على الهرب – المحاكمة عقدت بمحكمة طوكيو، وهي أول قضية ذات صلة يتم تداولها في إطار نظام المحاكمة أمام هيئة المحلفين الذي تم البدء بتنفيذه منذ عام ٢٠٠٩.

١٩ يناير/كانون الثاني ٢٠١٤

أعيد انتخاب اينامينيه سوسومو عمدة مدينة ناجو التابعة لمحافظة أوكيناوا، والذي يعارض نقل القاعدة الجوية لقوات مشاة البحرية الأمريكية من قاعدة فوتينما الجوية إلى منطقة هينوكو داخل حدود مدينة ناجو. والنتيجة هي ضربة لحكومة آبي الليبرالية، والتي كانت قد حازت على الدعم من محافظ أوكيناوا السابق هيروكازو ناكايما في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣ لمشروع نقل القاعدة الى هينوكو كمرحلة أولية نحو نقل القاعدة، لكن يبدو أن مايحدث الآن هو علامة على أن مشكلة قاعدة أوكيناوا ستبقى دون حل جذري في الوقت القريب.

أعيد انتخاب ساكوراي كاتسونوبو عمدة مدينة ميناميسوما التابعة لمحافظة فوكوشيما، بناء على حملة مناهضة للطاقة النووية عقب الكارثة النووية التي حدثت بسبب الزلزال والتسونامي الذي ضرب فوكوشيما، وقد قام ساكوراي عن طريق يوتيوب بنداءات من أجل مساعدة مدينته، وهو ما جلب له شهرة في جميع أنحاء العالم وحتى أنه دخل قائمة مجلة تايمز لاكثر ١٠٠ شخصية مؤثرة في العالم لعام ٢٠١١.

من ٢١ إلى ٢٣ يناير/كانون الثاني ٢٠١٤

حضر رئيس الوزراء آبي الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، ليصبح أول رئيس وزراء ياباني يلقي الكلمة الرئيسية خلال الجلسة الافتتاحية للقمة. وأثناء رده على أسئلة الصحفيين الدوليين تسبب بضجة على المستوى العالمي بسبب مقارنة التوترات بين اليابان والصين بالعداء بين المملكة المتحدة وألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى.

٢٤ يناير/كانون الثاني ٢٠١٤

أكد رئيس الوزراء آبي تحقيق الانتعاش الاقتصادي في خطاب سياسي له في بداية الدورة العادية الـ ١٨٦ للمجلس التشريعي الياباني الدايت. وقد صرح بأن الحكومة وقطاع الأعمال سوف يعملون سوياً لرفع الأجور وأعلن سياساته لزيادة الضريبة الإستهلاكية في شهر أبريل/نيسان القادم من أجل حماية اليابان من التباطؤ الاقتصادي. أيضاً حمل الخطاب بعض التلميحات في طرح تغيير في التفسير الدستوري للسماح اليابان لممارسة حق الدفاع الجماعي عن النفس.

أعلنت تويوتا موتورز أن ١٥٠ مليون من سياراتها المصنعة محلياً سوف تخرج خارج خطوط الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣. تاريخ الشركة في صناعة السيارات يعود الى عام ١٩٣٣، عندما أنشأت تويودا قسم السيارات بدأ العمل على المحركات في البداية.

من ٢٥ إلى ٢٧ يناير/كانون الثاني ٢٠١٤

زار رئيس الوزراء ابي الهند للمشاركة في القمة الرابعة مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ. وقد أعلن ابي عن تقديم قرض للهند من ٢٠٠ مليار ين لتمويل التوسع في مترو دلهي، واتفق الزعيمان على إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين من خلال مجلسي الأمن القومي للبلدين.

٢٩ يناير/كانون الثاني ٢٠١٤

تمكنت هاروكو نوبوتاكا من معهد ريكن لعلم الأحياء التنموي وفريقها من تطوير طريقة أسرع وأسهل لإستحداث خلايا جذعية يمكن تحويلها الي أي نوع من الأنسجة أو الأعضاء، وقد تمكنوا من تخليق خلايا شبيهة بالخلايا الجنينية عن طريق استخدام طريقة التعرض للجهد. وأطلق العلماء على طريقتهم ”اس تي إيه بي“ STEP.

٣١ يناير/كانون الثاني ٢٠١٤

اعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بيانات التوظيف لشهر ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣. انخفض إجمالي البطالة ٠٫٣ نقطة عن الشهر السابق إلى ٣٫٧ ٪، وهو أدنى مستوى له منذ ست سنوات.

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية)