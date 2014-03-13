31日總務省公布了2013年12月的就業數據。總失業人數3.7％，較前月下降了0.3點，為近六年來的最低水準。厚生勞動省公布，2013年12月份的有效求人倍率（用人需求和求職人數之比）為1.03倍，較前一月份上升了0.03點，連續三個月持續好轉。首相訪問非洲、瑞士和印度；東京都知事選舉拉開戰幕；科學家小保方晴子宣布首次發現STAP細胞……。2014年1月要聞回顧。

2日－3日

「第90屆箱根驛傳」大學生長跑接力賽， 3日落下帷幕。這是日本新年的傳統賽事，在神奈川縣箱根町到東京大手町之間往返各設5個區段共計217.9km，進行為期兩天的比賽。東洋大學以10小時52分51秒跑完往返全程，時隔1年第4次獲得冠軍，並以5小時25分38秒的成績刷新返程記錄，時隔1年獲第3次返程賽段冠軍。

6日－8日

土耳其總理艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）訪日，7日與首相安倍晉三舉行了會談。這是自去年5月以來在不到一年時間裏兩國首腦舉行的第三次會談。圍繞有關日本向土耳其出口核電技術的核能協定，兩國領導人確認了將分別推進在本國國會的批准手續。此外，雙方還就年內啟動兩國經濟夥伴協定（EPA）談判一事達成了共識。

9日

法國和日本在巴黎第一次舉行了外交部長和國防部長會談，即所謂「2+2」安全會談，雙方同意成立相關工作委員會，推動法日在防衛設備和技術方面的合作。

9日－15日

安倍首相訪問中東國家阿曼和非洲的象牙海岸、莫三比克、衣索比亞三國，隨行的有日本的相關企業人士，此舉意在確保自然資源和擴大商業合作。

15日

原首相細川護熙宣布他將參加定於2月9日舉行的東京都知事競選。其競選承諾是「棄核電」，這一主張得到了另一位原首相小泉純一郎的強力支持。

政府批准了東京電力公司以新潟縣柏崎刈羽核電廠的重啟為前提的新綜合特別事業計劃（重建計劃）。

日本足球國家代表隊選手本田圭佑在加盟義大利足球甲組聯賽的AC米蘭隊後踢進了第一個球，這是他第一次在米蘭主場參加比賽。

16日

東京地方法院開庭審理原奧姆真理教教團重要成員平田信，他涉嫌假谷清志遭綁架及遇害案。此次法庭首次採用了2009年開始實施的陪審團審問方式，審理與原奧姆真理教有關的案件。

日本文學振興會主辦的第150屆芥川獎、直木獎揭曉。獲芥川獎的是小山田浩子的作品《穴》，直木獎由朝井Makate的作品《戀歌》及姬野Kaoruko的作品《昭和之犬》分享。

19日

名護市市長選舉落下帷幕，反對將普天間基地遷入名護市邊野古地區的現任市長稻嶺進，擊敗了主張搬遷的對手末松文信，成功實現連任。這對安倍政府是一個打擊。雖然沖繩縣知事仲井真弘多於2013年12月已經正式宣布同意中央政府為推進美軍普天間機場（位於沖繩縣宜野灣市）搬遷而申請的該縣名護市邊野古地區填海造地計劃，但選舉結果表明，沖繩的「基本問題」依然沒有解決。

在福島縣南相馬市市長換屆選舉中，主張「去核電」的無黨派現任市長櫻井勝延贏得連任。2011年3月福島核電廠核事故發生後，櫻井通過YouTube，介紹該市的困境並懇請幫助，因此廣為人知，入選美國《時代》雜誌評出的2011年「全球最具影響力100人」。

21日－23日

安倍首相出席在瑞士達佛斯舉行的世界經濟論壇年會，在開幕式上發表了主旨演講，成為第一個在這一場合發表主旨演講的日本首相。他在回答外國記者提問時，以一戰前的英德關係作比現在的日中關係，稱當時英德間雖然經貿關係密切，卻沒有阻止兩國關係緊張並導致衝突。此番言論引發了各國的種種議論。

24日

第186屆例行國會開幕，安倍晉三在眾議院全體會議上發表施政演說，強調實現經濟復甦並表示政府、企業和員工共同努力，提高工資，盡全力推行應對4月消費稅增稅的刺激措施，防止經濟放緩，實現良性循環。此外還明確提出推動修改憲法解釋以允許行使集體自衛權。

豐田汽車公司宣布，2013年12月豐田汽車在日本國內生產的第1億5千萬輛汽車走下生產線。該公司的汽車製造歷史可追溯到1933年，其前身豐田自動織機製作所設立了汽車部，開始了發動機的研製。

25日－27日

安倍首相訪問印度，與印度總理曼莫漢（Manmohan Singh）舉行第四次首腦會議。安倍宣布向印度提供20億美元貸款，用於幫助德里的地鐵延線工程建設，此外還一致同意兩國國家安全保障局之間建立定期協商制度。

29日

理化學研究所發生再生科學綜合研究中心研究員小保方晴子領導的一個科研小組宣布，在世界上首次製作成功了一種全新的萬能細胞——STAP細胞。

31日

總務省公布了2013年12月的就業數據。總失業人數3.7％，較前月下降了0.3點，為近六年來的最低水準。

厚生勞動省公布，2013年12月份的有效求人倍率（用人需求和求職人數之比）為1.03倍，較前一月份上升了0.03點，連續三個月持續好轉。