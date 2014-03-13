31日总务省公布了2013年12月的就业数据。总失业人数3.7％，较前月下降了0.3点，为近六年来的最低水平。厚生劳动省公布，2013年12月份的有效求人倍率（用人需求和求职人数之比）为1.03倍，较前一月份上升了0.03点，连续三个月持续好转。安倍首相访问非洲、瑞士和印度；东京都知事选举拉开战幕；科学家小保方晴子宣布首次发现STAP细胞……。2014年1月要闻回顾。

2日–3日

“第90届箱根驿传”大学生长跑接力赛， 3日落下帷幕。这是日本新年的传统赛事，在神奈川县箱根町到东京大手町之间往返各设5个区段共计217.9公里，进行为期两天的比赛。东洋大学以10小时52分51秒跑完往返全程，时隔1年第4次获得冠军，并以5小时25分38秒的成绩刷新返程记录，时隔1年获第3次返程赛段冠军。

6日–8日

土耳其总理埃尔多安访日，7日与首相安倍晋三举行了会谈。这是自去年5月以来在不到一年时间里两国首脑举行的第三次会谈。围绕有关日本向土耳其出口核电技术的核能协定，两国领导人确认了将分别推进在本国国会的批准手续。此外，双方还就年内启动两国经济伙伴关系协定（EPA）谈判一事达成了共识。

9日

法国和日本在巴黎第一次举行了外交部长和国防部长会谈，即所谓“2+2”安全会谈，双方同意成立相关工作委员会，推动法日在防卫设备和技术方面的合作。

9日–15日

安倍首相访问中东国家阿曼和非洲的科特迪瓦、莫桑比克、埃塞俄比亚三国，随行的有日本的相关企业人士，此举意在确保自然资源和扩大商业合作。

15日

原首相细川护熙宣布他将参加定于2月9日举行的东京都知事竞选。其竞选承诺是“弃核电”，这一主张得到了另一位原首相小泉纯一郎的强力支持。

政府批准了东京电力公司以新潟县柏崎刈羽核电站的重启为前提的新综合特别事业计划(重建计划)。

日本足球国家代表队选手本田圭佑在加盟意大利足球甲级联赛的AC米兰队后踢进了第一个球，这是他第一次在米兰主场参加比赛。

16日

东京地方法院开庭审理原奥姆真理教教团骨干成员平田信，他涉嫌假谷清志遭绑架及遇害案。此次法庭首次采用了2009年开始实施的陪审团审问方式，审理与原奥姆真理教有关的案件。

日本文学振兴会主办的第150届芥川奖、直木奖揭晓。获芥川奖的是小山田浩子的作品《穴》，直木奖由朝井Makate的作品《恋歌》及姬野Kaoruko的作品《昭和之犬》分享。

19日

名护市市长选举落下帷幕，反对将普天间基地迁入名护市边野古地区的现任市长稻岭进，击败了主张搬迁的对手末松文信，成功实现连任。这对安倍政府是一个打击。虽然冲绳县知事仲井真弘多于2013年12月已经正式宣布同意中央政府为推进美军普天间机场(位于冲绳县宜野湾市)搬迁而申请的该县名护市边野古地区填海造地计划，但选举结果表明，冲绳的“基本问题”依然没有解决。

在福岛县南相马市市长换届选举中，主张“去核电”的无党派现任市长樱井胜延赢得连任。2011年3月福岛核电站核事故发生后，樱井通过YouTube视频网站，介绍该市的困境并恳请帮助，因此广为人知，入选美国《时代》杂志评出的2011年“全球最具影响力100人”。

21日–23日

安倍首相出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会，在开幕式上发表了主旨演讲,成为第一个在这一场合发表主旨演讲的日本首相。他在回答外国记者提问时，以一战前的英德关系作比现在的日中关系，称当时英德间虽然经贸关系密切，却没有阻止两国关系紧张并导致冲突。此番言论引发了各国的种种议论。

24日

第186届例行国会开幕，安倍晋三在众院全体会议上发表施政演说，强调实现经济复苏并表示政府、企业和员工共同努力，提高工资，尽全力推行应对4月消费税增税的刺激措施，防止经济放缓，实现良性循环。此外还明确提出推动修改宪法解释以允许行使集体自卫权。

丰田汽车公司宣布，2013年12月丰田汽车在日本国内生产的第1亿5千万辆汽车走下生产线。该公司的汽车制造历史可追溯到1933年，其前身丰田自动织机制作所设立了汽车部，开始了发动机的研制。

25日–27日

安倍首相访问印度，与印度总理辛格举行第四次首脑会议。安倍宣布向印度提供20亿美元贷款，用于帮助德里的地铁延线工程建设，此外还一致同意两国国家安全保障局之间建立定期协商制度。

29日

理化学研究所发生再生科学综合研究中心研究员小保方晴子领导的一个科研小组宣布，在世界上首次制作成功了一种全新的万能细胞——STAP（刺激触发采集多功能）细胞。

31日

总务省公布了2013年12月的就业数据。总失业人数3.7％，较前月下降了0.3点，为近六年来的最低水平。

厚生劳动省公布，2013年12月份的有效求人倍率（用人需求和求职人数之比）为1.03倍，较前一月份上升了0.03点，连续三个月持续好转。