Los atletas paralímpicos japoneses obtienen seis medallas en Sochi, Osaka le arrebata el récord de albergar el rascacielos más alto a Tokio, Japón avanza en el frente diplomático, la Corte Internacional de Justicia ordena a Japón detener su programa de caza de ballenas. Estas son algunas de las noticias más destacadas de marzo de 2014.

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Después de que Mt. Gox, la mayor plataforma de cambio de la divisa virtual Bitcoin, se registrase para ser protegida por bancarrota en la Corte del Distrito de Tokio el 28 de febrero, el ministro de finanzas Asō Tarō declara: “no sabemos si fue un crimen o simplemente una bancarrota, y no está claro qué oficina gubernamental tiene jurisdicción en este caso”.

7

El rascacielos más alto de Japón, el Abeno Harukas, abre en el distrito de Abeno, en Osaka. La estructura de 300 metros incluye un centro comercial de 16 plantas, un museo de arte y un mirador en las tres plantas más altas.

7–16

Los XI Juegos Paralímpicos de Invierno tienen lugar en Sochi, Rusia. Los 20 atletas que representan a Japón ganan un total de seis medallas (tres oros, una plata y dos bronces). Kanō Akira consigue dos oros en la categoría masculina de esquí alpino paralímpico.

9

Wakata Kōichi se convierte en el primer japonés en ser comandante de la Estación Espacial Internacional. Liderará un grupo de cinco astronautas de los Estados Unidos y Rusia hasta mediados de mayo.

10

El professor Wakayama Teruhiko, de la Universidad de Yamanashi y coautor del artículo sobre las células STAP publicado en la revista Nature en enero, pide la retirada del artículo. Las imágenes utilizadas en el artículo son similares a las que la autora principal, Obokata Haruko, del Centro Riken de Biología del Desarrollo, utiliza en su tesis doctoral. Los resultados aún no han sido reproducidos con éxito, lo que genera más incertidumbre sobre la validez del artículo.

10–14

Los padres de Yokota Megumi, una ciudadana japonesa secuestrada por Corea del Norte en 1977 cuando tenía 13 años, se reúnen con su nieta, Kim Eun-gyeong, en Ulan Bator, la capital de Mongolia. Conocen también al esposo de Kim y a su hija de diez meses, su bisnieta.

11

Tercer aniversario del Gran Terremoto del Este de Japón. A 10 de marzo de 2014, la Agencia Nacional de Policía ha confirmado 15.884 fallecidos y 2.633 personas desaparecidas. En estas cifras no se incluyen las 2.973 muertes indirectamente relacionadas con el desastre en Iwate, Miyagi y Fukushima como resultado del estrés físico y psicológico de la vida de evacuados.

13

El Consejero Nacional de Seguridad Yachi Shōtarō se reúne con el Ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov y apremia a todas las partes envueltas en el conflicto de Crimea a actuar con responsabilidad y moderación. Yachi Shōtarō transmite el mensaje del Gobierno japonés por el que pide respeto para la soberanía de Ucrania y su integridad territorial.

14

El tren super exprés nocturno Akebono abandona la estación JR Ueno en su último recorrido entre Tokio y Aomori, en el norte de Japón, después de haber estado en servicio durante 40 años.

18

El primer ministro Abe Shinzō se reúne con el presidente de Vietnam, Truong Tan Sang, en Tokio. Los dos líderes anuncian una amplia asociación estratégica que incluye préstamos de un total de ciento veinte mil millones de yenes para financiar infraestructuras en Vietnam y un posible suministro de patrulleras japonesas en el futuro.

22

La atleta de 17 años Takanashi Sara gana la ronda final de la Copa Mundial de Salto de Esquí 2013-14 en Planica, Eslovenia, y se convierte en la campeona absoluta del título de esta temporada.

22–23

Se celebra el festival Anime Japan 2014 en Tokyo Big Sight, al que acuden un total de 111.252 visitantes durante los dos días en los que tiene lugar.

26

Kakuryū es ascendido de ōzeki a yokozuna, el rango más alto en el sumo. Este ascenso viene dado tras su récord de 14 victorias y una derrota en el campeonato de primavera, en el que venció al yokozuna Hakuhō y al ōzeki Kotoshōgiku. Los tres yokozuna actuales son Kakuryū, Hakuhō, y Harumafuji, todos de Mongolia. Los luchadores extranjeros siguen cosechando el éxito.

El primer ministro Abe Shinzō, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama, y la presidenta de Corea del Sur Park Geun-hye mantienen una conversación a tres bandas tras la Cumbre de Seguridad Nuclear que tiene lugar en La Haya, en los Países Bajos. Es la primera reunión entre Japón y Corea del Sur tanto para Abe como para Park desde que tomaron posesión de sus cargos. La charla de 45 minutos está fundamentalmente orientada al problema nuclear norcoreano. No se hace referencia a asuntos relativos a la historia.

El Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko visitan el Santuario de Ise por primera vez desde que se completase su reconstrucción en octubre de 2013.

27

El exboxeador profesional Hakamada Iwao es puesto en libertad tras 48 años en el corredor de la muerte. Fue sentenciado a muerte por el asesinato de cuatro miembros de una familia en la prefectura de Shizuoka en 1966. El juez al cargo, Murayama Hiroaki, de la corte del distrito de Shizuoka, dispone que sería injusto mantener detenido a Hakamada por más tiempo mientras se le concede un nuevo juicio. Según el Ministerio de Justicia, esta es la primera vez que se deja en libertad a un presidiario del corredor de la muerte antes de ser declarado inocente.

29

Asada Mao gana la medalla de oro en la competición femenina del Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico de Saitama, en Japón. En la competición masculina, Hanyū Yuzuru obtiene también el oro, seguido muy de cerca por Machida Tatsuki que queda en segundo lugar.

31

El programa de television Waratte Iitomo! (¡Te puedes reír!), presentado por el cómico Tamori, llega a su fin tras 32 años en antena. Este espacio tiene el record Guinnes por ser el programa de variedades en directo que más episodios ha emitido con el mismo presentador. El primer ministro Abe Shinzō participó en el programa el 21 de marzo.

En La Haya, la Corte Internacional de Justicia sentencia que el programa de caza de ballenas de Japón no cumple la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas. La corte, que manifiesta sus dudas sobre la validez científica del programa ballenero de Japón, ordena la interrupción inmediata de la actividad ballenera japonesa en el océano Antártico.

En Yokohama, un equipo de trabajo del Panel Intergubernamental del Cambio Climático publica un informe de 32 tomos como parte del primer Informe de Evaluación en siete años, ofreciendo numerosas evidencias del impacto del cambio climático hasta la fecha, y advirtiendo de serios riesgos en el futuro.