在索契帕運上，日本運動員收穫了六枚獎牌；位於大阪的日本最高摩天大樓阿倍野HARUKAS開業；日本積極開展外交活動，但海牙國際法庭（ICJ）做出了要求日本停止在南極海域捕鯨的判決……。2014年3月要聞回顧。

4日

網際網路上流通的虛擬貨幣「比特幣」的最大交易網站「Mt.Gox」（東京澀谷區）停止了所有服務後，於2月28日在東京地方法院申請破產保護。對此，財務大臣麻生太郎說：「我們不知道這是一種犯罪還只是一個破產，目前還不清楚應該由政府哪個部門管轄」，表示將關注今後事態的發展。

7日

位於大阪阿倍野區的日本最高的摩天大樓阿倍野HARUKAS開業。它總高300m，僅百貨公司就占了16樓，還有一個美術館，以及占據頂部3樓的展望臺。

7日－16日

第十一屆冬季帕拉林匹克運動會在俄羅斯的索契閉幕。由20名運動員組成的日本代表團共獲得6枚獎牌（3金、1銀、2銅），其中，狩野亮選手摘得男子高山滑雪坐式項目中的兩枚金牌。

9日

太空人若田光一成為日本首位國際太空站（International Space Station, ISS）站長。他將帶領來自美國和俄羅斯的五名太空人，一直工作到五月中旬返回地球。

10日

獨立行政法人理化學研究所發生與再生科學綜合研究中心的研究小組組長小保方晴子在英國《自然》科學雜誌上發表的「STAP細胞」論文，被質疑其中的圖像數據等存在加工挪用等問題。為此，該論文的合著者之一、山梨大學的若山照彥教授向有關人員提議撤回論文。

目前還沒有其他研究人員能夠依據該論文所示方法成功製作出STAP細胞，從而使人們在本質上對該項研究的可信性投以懷疑的目光。

10日－14日

1977年13歲時被綁架到北韓的橫田惠的父母橫田滋和橫田早紀江，於3月10日－14日在蒙古的烏蘭巴托第一次與他們的外孫女金惠敬及其丈夫還有10個月大的曾孫女見面。

11日

東日本大地震三週年。據警察廳統計，截至3月10日，有15,884人死亡，2,633人失踪。另外在岩手、宮城、福島縣還有2,973人因在避難生活中難以承受生理和心理壓力，造成健康惡化、身心疲憊而自殺、病亡等，即所謂的「震災間接死亡」。

13日

國家安全保障局局長谷內正太郎與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）舉行會談，在烏克蘭問題上敦促「各方採取自制和負責任的慎重行動」，傳達了日本政府「強烈要求尊重烏克蘭的主權和領土完整」的方針。

14日

JR東日本的特快臥鋪列車「曙號」（東京－青森）完成了40餘年的使命，最後一班列車駛離上野車站。

18日

日本首相安倍晉三在首相官邸會見越南國家主席​​張晉創。兩國在共同聲明中表示，將建立廣泛的戰略合作夥伴關係，其中包括1,200億日圓貸款，用以資助越南的港灣等基礎設施建設；日本還將派遣代表團赴越，就未來向越南提供巡邏艦等事宜進行考察。

22日

在斯洛維尼亞舉行的跳臺滑雪世界杯賽中，17歲的高梨沙羅贏得了2013－14年賽季最後一輪比賽的女子冠軍。

22日－23日

「Anime Japan 2014」動畫展在東京國際展覽中心（東京Big Sight）舉行。為時二天的展會吸引的參觀者人數多達111,252人。

26日

相撲力士鶴龍由大關晉升為第71代橫綱，這是相撲的最高級別。在此前結束的春季比賽中，他擊敗了橫綱白鵬和大關琴獎菊，以14勝1負的成績獲得冠軍，其出色表現得到橫綱審查委員會的肯定。目前的三名橫綱白鵬、日馬富士和鶴龍，都是來自蒙古的選手，在日本相撲界，外國力士的成功令人矚目。

在荷蘭海牙召開的核安全峰會結束之後，安倍首相、美國總統歐巴馬和韓國總統朴槿惠舉行了大約45分鐘的三邊會談，議題主要集中在北韓核問題上，沒有提及歷史問題。這是日韓兩國領導人上任以來的第一次會晤。

明仁天皇和皇后美智子參拜了完成式年遷宮後的伊勢神宮及供奉著皇室祖神天照大神的內宮。

27日

78歲的前職業拳擊手袴田巖在被囚禁了長達48年之後獲釋。他因涉嫌1966年靜岡縣一家四人的殺人放火案（袴田事件）而被判死刑。靜岡地方法院作出了重審決定，審判長村山浩昭破例發表意見指出，既然無罪的可能性已在相當程度上得到證實，繼續拘留將嚴重違背正義。法務省稱，釋放死刑犯的決定以及死刑犯在重審判決無罪之前獲釋，尚屬首次。

29日

世界花式滑冰錦標賽結束。羽生結弦和淺田真央分別贏得男女單人滑冠軍。

31日

富士電視臺的一檔由喜劇演員主持人塔摩利（本名森田一義）主持了32年的長青綜藝節目《森田一義時間 笑一笑又何妨》停播。該節目是世界上同一主持人主持的最長壽的直播節目，2002年4月播放第5000期時被載入金氏世界紀錄。安倍首相在3月21日作為嘉賓登場。

海牙國際法院（International Court of Justice）判決日本的「科研捕鯨」違反國際捕鯨管制公約的規定，對日本主張的「以科學調查研究為目的的捕鯨活動」提出質疑並下令要求其立即停止在南極地區的捕鯨活動。

聯合國「政府間氣候變遷問題小組（IPCC）」大會首次在日本（橫濱市）召開，大會工作組發布了一份環境報告。七年來首次修訂的這份題為《氣候變化2014：影響、適應和脆弱性（Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability）》的報告，詳細闡述了迄今氣候變化產生的各種影響、氣候變化的未來風險，以及為降低風險而採取有效行動的各種機會。