Паралимпийская сборная Японии привозит из Сочи 6 медалей; Осака отбирает у Токио титул города с самым высоким небоскрёбом; Япония предпринимает шаги на дипломатическом фронте, а Международный суд ООН запрещает Японии китобойный промысел. Об этих и других событиях марта в нашей регулярной рубрике Japan Timeline.

4

После того, как Mt. Gox, крупнейшая в мире биржа криптовалюты Bitcoin, направила прошение о банкротстве в токийский окружной суд 28 февраля, министр финансов Асо Таро заявил: «Мы не знаем, было ли это преступлением или на самом деле банкротством. Также неясно, под юрисдикцию какого ведомства подпадает данный случай».

7

В районе Абэно, Осака, открывается самый высокий в Японии небоскрёб «Абэно Харукас». 300-метровое сооружение вместило в себя 16 этажей универмагов, художественный музей и смотровые площадки на трёх верхних этажах.

7–16

11-я Паралимпиада открылась в Сочи. Японию представляли 20 спортсменов, которые в общем зачёте выиграли шесть медалей (3 золота, одно серебро и две бронзы). Две золотые медали из трёх для команды выиграл Кано Акира в соревнованиях по сидячим лыжам среди мужчин.

9

Ваката Коити становится первым японским командиром Международной космической станции. Он будет руководить экипажем из пяти астронавтов из США и России до середины мая.

10

Профессор Вакаяма Тэрухико из Университета Яманаси, соавтор работы по разработке стволовых клеток STAP, которая была опубликована в журнале Nature в январе, просит отозвать публикацию. Изображения под вопросом, приведенные в работе, лидером которой была Обоката Харуко из института физико-химических исследований Рикэн, схожи с теми, которые она использовала и в своей докторской диссертации. Результаты её опытов также до сих пор не удалось успешно повторить, что вкупе со скандалом с якобы фальсифицированными изображениями ставит под сомнение достоверность всех данных, представленных группой Обокаты. Сама Обоката Харуко отрицает предъявленные обвинения в фальсификации.

10–14

Родители Ёкоты Мэгуми, которая была похищена спецслужбами Северной Кореи в 1977 г. в возрасте 13 лет, встречаются со своей внучкой, Ким Ын Гён, в столице Монголии Улан-Баторе. Они также познакомились с мужем Ким и их 10-месячной дочкой — своей правнучкой.

11

Исполняется три года после трагедии 11 марта 2011 года. По данным Главного полицейского управления Японии на 10 марта, 15 884 человека тогда погибли и 2 633 пропали без вести. Эти данные не включают 2 973 погибших по косвенным причинам в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусиме от физического и психологического стресса от жизни в эвакуации.

13

Советник по национальной безопасности Яти Сётаро встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и призывает все стороны, вовлеченные в конфликт вокруг Крыма, действовать ответственно и сдержанно. Яти передаёт призыв японского правительства соблюдать уважение по отношению к суверенитету и территориальной целостности Украины.

14

Поезд с вагонами-купе "Акэбоно" в последний раз отправляется по маршруту Уэно – Аомори после 40 лет эксплуатации.

18

Премьер-министр Абэ Синдзо встречается с президентом Вьетнама Чыонг Тан Шанг в Токио. Лидеры двух стран объявляют о расширении стратегического сотрудничества, которое включает йеновые займы для финансирования вьетнамской инфраструктуры и потенциальные поставки дозорных кораблей со стороны Японии.

22

17-летняя Таканаси Сара выигрывает финал Кубка мира по прыжкам с трамплина 2013–14 в Планице, Словения, и становится абсолютной чемпионкой сезона.

22–23

В международном выставочном центре Tokyo Big Sight проходит фестиваль Anime Japan 2014, который за два дня посетило 111 252 человека.

26

Борец сумо из Монголии Какурю получает повышение в ранге и переходит из статуса одзэки в ёкодзуна – высочайший ранг в сумо. Одержав 14 побед с начала года, Какурю в том числе победил ёкодзуну Хакухо и одзэки Котосёгику. Сейчас в Японии трое сумоистов с титулом ёкодзуна и все – монгольского происхождения: Какурю, Хакухо и Харумафудзи. Так иностранные борцы продолжают одерживать первенство в традиционной японской борьбе.

Премьер-министр Абэ Синдзо, президент США Барак Обама и президент Южной Кореи Пак Кын Хе встречаются на трёхсторонних переговорах после саммита по ядерной безопасности в Гааге. Встреча лидеров Южной Кореи и Японии стала первой с момента их вступления в должность. 45-минутная беседа велась в основном вокруг северокорейской ядерной угрозы, исторические вопросы не поднимались.

Император Акихито и императрица Митико посещают храм Исэ-дзингу – впервые после того, как его перестроили в октябре прошлого года.

27

Бывшего профессионального боксёра Хакамаду Ивао выпускают из тюрьмы после 48 лет ожидания смертного приговора. Хакамаду приговорили к высшей мере за убийство семьи из четырёх человек в преф. Сидзуока в 1966 г. Судья Мураяма Хироаки, ведущий процесс, заявил, что несправедливо продолжать удерживать Хакамаду несмотря на то, что ему назначен повторный пересмотр дела. По словам Министерства юстиции Японии, впервые в истории приговорённого к смертной казни выпустили до того, как его невиновность была доказана.

29

Асада Мао выигрывает золотую медаль на Чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме, Япония. В соревнованиях среди мужчин выигрывает также японец – Ханю Юдзуру, который с небольшим отрывом опередил своего соотечественника Матиду Тацуки.

31

Телепередача Вараттэ ии то мо! («Можно смеяться!»), которую в течение 32 лет вёл комик Тамори, завершает свое существование. Вараттэ ии то мо! входит в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгая передача с бессменным ведущим. 21 марта в ней появился сам премьер Абэ.

В Гааге Международный суд ООН запрещает Японии китобойный промысел в Антарктике. Научная ценность добычи кита Японией была поставлена под сомнение, и всякий промысел в этой области со стороны Японии было постановлено немедленно прекратить из-за его несоответствия Международной конвенции по регулированию китобойного промысла.

В Йокогаме Межправительственная группа экспертов по изменению климата выпускает 32-томный отчёт как часть первого oтчёта Группы за последние 7 лет, предоставляя подробные доказательства негативного влияния климатических изменений на жизнь сегодня и предупреждая о серьёзных рисках в будущем.

(Оригинал публикации на английском от 1 апреля 2014 г.)