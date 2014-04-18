نقدم لكم في هذه المقالة أهم أحداث هذا الشهر التي تتضمن فوز الرياضيين البراليمبيين بست ميداليات وإفتتاح ناطحة سحاب أوساكا التي تعد أعلى مبنى في اليابان. بالإضافة إلى أنباء عن العلاقات الدبلوماسية اليابانية والقرارات بشأن صيد الحيتان.

٤ مارس/آذار

في ٢٨ فبراير/ شباط قدمت Bitcoin أكبر شركة صرف للعملة الإفتراضية في العالم بعد Mt.Gox لمحكمة طوكيو طلبا للحماية من الإفلاس، وقال وزير المالية الياباني تارو آسو: ”نحن لا نعرف ما إذا كان هناك جريمة أم أنه مجرد افلاس وليس من الواضح أي مكتب حكومي يمكنه أن يتولى مثل هذه القضايا“.

٧ مارس/آذار

افتتاح أعلى ناطحة سحاب في اليابان في محافظة أوساكا. يتضمن المبنى الذي يرتفع لـ ٣٠٠ متر على ١٦ متجراً كبيراً ومتحفاً للفن وكذلك يوجد في الطوابق الثلاثة الأخيرة أماكن يمكن من خلالها مشاهدة المدينة.

٧ـ١٦ مارس/آذار

عقدت فاعليات دورة الألعاب البارالمبية الشتوية الحادية عشرة في سوتشي بروسيا. وقد مثل اليابان ٢٠ من الرياضيين الذين فازوا بست ميداليات (ثلاث ذهبيات وفضية واحدة، وبرونزيتين)، بما في ذلك ميداليتين ذهبيتين للاعب كانو أكيرا في التزلج للرجال.

٩ مارس/آذار

كويتشي واكاتا يصبح أول قائد ياباني لمحطة الفضاء الدولية. وسيقود طاقم من خمسة رواد فضاء من الولايات المتحدة وروسيا حتى منتصف مايو/أيار.

١٠ مارس/آذار

دعا اكاياما تاروهيكو البرفيسور في جامعة ياماناشي والمؤلف المشارك للبحث الخاص بالخلايا الجذعية STAP لسحب البحث. حيث أن هذا البحث قد تم نشره في يناير/ كانون الثاني بدورية نيتشر العلمية البريطانية. إن الصور التي استُخدمت من قبل المؤلفة الرئيسية للبحث أوبوكاتا هاروكو من معهد ريكين لعلم الأحياء التنموي كانت مماثلة لتلك المستخدمة في أطروحة الدكتوراة الخاصة بها. ورغم زعم الأخيرة بنجاح التجربة أثناء بحثها إلا أنه لا يوجد دليل ملموس على نجاح التجربة، مما وضع المزيد من علامات الإستفهام حول مصداقيتها.

١٠ـ١٤ مارس/آذار

التقى والدا يوكوتا ميجومي ابنتهما كيم اون جيونج التي تم اختطافها من قبل كوريا الشمالية عام ١٩٧٧ في سن الـ ١٣ وقضيا معها بعض الوقت في أولان باتور بمنغوليا. كما التقيا مع زوج كيم وطفلهما البالغ من العمر ١٠ أشهر فقط.

١١ مارس/آذار

الذكرى الثالثة لزلزال شرق اليابان الكبير. اعتباراً من ١٠ مارس/أذار تم التأكد من مقتل ١٥٨٨٤ شخص في تلك الكارثة و مايزال نحو ٢٦٣٣ شخصاً في عداد المفقودين حتى الأن وذلك وفقاً لوكالة الشرطة الوطنية. وعدا عن ٢٩٧٣ حالة وفيات مرتبطة بشكل غير مباشر بالكارثة في ايواتي، مياجي، وفوكوشيما نتيجة الإجهاد البدني والنفسي للأشخاص الذين تم إجلاؤهم .

١٣ مارس/آذار

اجتمع مستشار الأمن الوطني ياتشى شوتارو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وحث جميع الأطراف المشاركة في نزاع شبه جزيرة القرم إلى التصرف بمسؤولية وضبط النفس. كما نقل دعوة الحكومة اليابانية إلى احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

١٤ مارس/آذار

قطار النوم أكيبونو يترك محطة JR أوينو لآخر مرة من طوكيو الى أووموري في شمال اليابان بعد أن ظل يعمل لأكثر من ٤٠ عاماً.

١٨ مارس/آذار

رئيس الوزراء شينزو ابي يلتقي الرئيس الفيتنامي ترونغ تان سانغ في طوكيو. أعلن الزعيمان عن شراكة استراتيجية واسعة النطاق، بما في ذلك القروض بالين لتمويل البنية التحتية ومن المحتمل امداد فيتنام بسفن دورية من اليابان في المستقبل.

٢٢ مارس/آذار

فازت المتزحلقة تاكاناشي سارة البالغة من العمر ١٧ عاماً في الدور النهائي لبطولة كأس العالم للتزلج ٢٠١٣-٢٠١٤ في سلوفينيا، لتفوز بلقب السيدات لهذا الموسم.

٢٢ـ٢٣ مارس/آذار

أقيم مهرجان أنيمي اليابان ٢٠١٤ في طوكيو، وجذب ما يزيد عن الـ ١٠٠ ألف زائر على مدى يومين.

٢٦ مارس/آذار

ترقى المصارع المنغولي Kakuryū لرتبة ”يوكوزونا“ وهي أعلى رتبة في مصارعة السومو اليابانية. وقد جاء ذلك بعد أن أنهى بطولة الربيع التي اقيمت باوساكا بنتيجة ١٤ فوز مقابل خسارة واحدة. وبذلك أصبح هناك ثلاثة مصارعين من منغوليا ممن لهم رتبة يوكوزونا وهم Kakuryū ،Hakuhō، و Harumafuji وهو ما يثبت استمرار المصارعين الأجانب في تحقيق النجاحات في عالم السومو الياباني .

عقد اجتماع قمة ثلاثي يضم كل من رئيس الوزراء آبي ورئيس الولايات المتحدة باراك أوباما ورئيسة كوريا الجنوبية بارك جيون هاي بعد قمة الأمن النووي في لاهاي بهولندا. وهذا هو أول اجتماع قمة بين اليابان وكوريا الجنوبية لكلا من ابي وبارك منذ توليها منصبها. استمرت المحادثات لمدة ٤٥ دقيقة وتركزت إلى حد كبير على القضية النووية الكورية الشمالية؛ كما ولم يوجد أي ذكر للخلافات حول القضايا التاريخية أثناء الإجتماع.

الامبراطور اكيهيتو والامبراطورة ميتشيكو قاما بزيارة ضريح ايسي للمرة الأولى منذ أن تم الانتهاء من إعادة بنائه في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٣.

٢٧ مارس/آذار

الإفراج عن الملاكم المحترف السابق هاكامادا ايواو بعد ٤٨ عاماً في السجن على ذمة حكم بالإعدام. وقد حكم عليه بالإعدام بتهمة قتل عائلة مكونة من أربعة أشخاص في شيزوكا عام ١٩٦٦. إلا أن القاضي موراياما هيرواكي قاضي محكمة محافظة شيزوكا، قال أنه سيكون من غير العادل اعتقال هاكامادا الذي منح حق إعادة محاكمته. وفقاً لوزارة العدل هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإفراج عن سجين محكوم عليه بالإعدام قبل تبرئته.

٢٩ مارس/آذار

اسادا ماو تفوز بالميدالية الذهبية في مسابقة التزلج على الجليد في بطولة العالم للسيدات التي اقيمت بمحافظة سايتاما، اليابان. أما في منافسات الرجال فقد حصد اللاعب الواعد هانيو الذهب بفارق ضئيل عن ماتشيدا تاتسوكى.

٣١ مارس/آذار

انتهى البرنامج التلفزيوني الشهير (!Waratte Iitomo) وتعني بالعربية (لا بأس أن تضحك!)، الذي قدمه مقدم البرامج الكوميدي الشهير تاموري Tamori على مدى الـ ٣٢ عاماً من البث. ودخل البرنامج ضمن قائمة جينيس للأرقام القياسية كأطول برنامج تلفزيوني حي يقدمه نفس المذيع. كما ظهر رئيس الوزراء آبي في البرنامج في ٢١ مارس/ اذار الماضي.

كما اصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكمها بشأن برنامج صيد الحيتان الياباني وقررت بأنه لا يتوافق مع الإتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان. وقد ألقى هذا الحكم بظلال من الشك على القيمة العلمية للبرنامج في اليابان مما استدعى إلى أن تأمر المحكمة بوقف فوري لصيد الحيتان من الجانب الياباني في القطب الجنوبي.

أصدر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في يوكوهاما التقرير المؤلف من ٣٢ قسم. ويعد هذا التقرير جزءا من أول تقرير تقييم للفريق منذ سبع سنوات، وقد وفر ادلة واسعة عن تأثير تغير المناخ حتى الآن وكذلك التحذير من مخاطر جسيمة في المستقبل.

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية)