在索契残奥会上，日本运动员收获了六枚奖牌；位于大阪的日本最高摩天大楼阿倍野HARUKAS开业；日本积极开展外交活动，但海牙国际法庭（ICJ）做出了要求日本停止在南极海域捕鲸的判决……。2014年3月要闻回顾。

4日

互联网上流通的虚拟货币“比特币”的最大交易网站“Mt.Gox”（东京涩谷区）停止了所有服务后，于2月28日在东京地方法院申请破产保护。对此，财务大臣麻生太郎说：“我们不知道这是一种犯罪还只是一个破产，目前还不清楚应该由政府哪个部门管辖”，表示将关注今后事态的发展。

7日

位于大阪阿倍野区的日本最高的摩天大楼阿倍野HARUKAS开业。它总高300米，仅百货公司就占了16个楼层，还有一个艺术博物馆，以及占居顶部三个楼层的观览台。

7日-16日

第十一届冬季残奥会在俄罗斯的索契闭幕。由20名运动员组成的日本代表团共获得六枚奖牌（3金、1银、2铜），其中，狩野亮选手摘得男子高山滑雪坐式项目中的两枚金牌。

9日

宇航员若田光一成为日本首位国际空间站站长。他将带领来自美国和俄罗斯的五名宇航员，一直工作到五月中旬返回地球。

10日

独立行政法人理化学研究所发育和再生科学综合研究中心的研究小组组长小保方晴子在英国《自然》科学杂志上发表的“STAP细胞”论文，被质疑其中的图像数据等存在加工挪用等问题。为此，该论文的合著者之一、山梨大学的若山照彦教授向有关人员提议撤回论文。

目前还没有其他研究人员能够依据该论文所示方法成功制作出STAP细胞，从而使人们在本质上对该项研究的可信性投以怀疑的目光。

10日-14日

1977年13岁时被绑架到朝鲜的横田惠的父母横田滋和横田早纪江，于3月10日-14日在蒙古的乌兰巴托第一次与他们的外孙女金惠敬及其丈夫还有10个月大的曾孙女见面。

11日

东日本大地震三周年。据警察厅统计，截至3月10日， 有15,884人死亡，2,633人失踪。另外在岩手、宫城、福岛县还有2,973人因在避难生活中难以承受生理和心理压力，造成健康恶化、身心疲惫而自杀、病亡等，即所谓的“震灾间接死亡”。

13日

国家安全保障局局长谷内正太郎与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈，在乌克兰问题上敦促“各方采取自制和负责任的慎重行动”，传达了日本政府“强烈要求尊重乌克兰的主权和领土完整”的方针。

14日

JR东日本的“曙”号特快卧铺列车（东京-青森）完成了40余年的使命，最后一班列车驶离上野车站。

18日

日本首相安倍晋三在首相官邸会见越南国家主席张晋创。两国在共同声明中表示，将建立广泛的战略合作伙伴关系，其中包括1200亿日元贷款，用以资助越南的港湾等基础设施建设；日本还将派遣代表团赴越，就未来向越南提供巡逻舰等事宜进行考察。

22日

在斯洛文尼亚举行的跳台滑雪世界杯赛中，17岁的高梨沙罗赢得了2013-14年赛季最后一轮比赛的女子冠军。

22日-23日

“Anime Japan 2014”动画展在东京国际展览中心举行。为时二天的展会吸引的参观者人数多达111252人。

26日

相扑力士鹤龙由大关晋升为第71代横纲，这是相扑的最高级别。在此前结束的春季比赛中，他击败了横纲白鹏和大关琴奖菊，以14胜1负的成绩获得冠军，其出色表现得到横纲审查委员会的肯定。目前的三名横纲白鹏、日马富士和鹤龙，都是来自蒙古的选手，在日本相扑界，外国力士的成功令人瞩目。

在荷兰海牙召开的核安全峰会结束之后，安倍首相、美国总统奥巴马和韩国总统朴槿惠举行了大约45分钟的三方会谈，议题主要集中在朝鲜核问题上，没有提及历史问题。这是日韩两国领导人上任以来的第一次会晤。

明仁天皇和皇后美智子参拜了完成式年迁宫后的伊势神宫及供奉着皇室祖神天照大神的内宫。

27日

78岁的前职业拳击手袴田岩在被囚禁了长达48年之后获释。他因涉嫌1966年静冈县一个四口之家的杀人放火案（袴田事件）而被判死刑。静冈地方法院作出了重审决定，审判长村山浩昭破例发表意见指出，既然无罪的可能性已在相当程度上得到证实，继续拘留将严重违背正义。法务省称，释放死囚的决定以及死囚在重审判决无罪之前获释，尚属首次。

29日

世界花样滑冰锦标赛结束。羽生结弦和浅田真央分别赢得男女单人滑冠军。

31日

富士电视台的一档由喜剧演员森田一义主持了32年的老牌综艺节目《笑笑也无妨》停播。该节目是世界上单独主持人主持的最长寿的直播节目，2002年4月播放第5000期时被载入吉尼斯世界纪录。安倍首相在3月21日作为嘉宾登场。

海牙国际法院判决日本的“调查捕鲸”违反国际捕鲸公约的规定，对日本主张的“以科学调查研究为目的的捕鲸活动”提出质疑并下令要求其立即停止在南极地区的捕鲸活动。

联合国“政府间气候变化专业委员会（IPCC）”大会首次在日本（横滨市）召开，大会工作组发布了一份环境报告。七年来首次修订的这份题为《气候变化2014 ：影响、适应和脆弱性》的报告，详细阐述了迄今气候变化产生的各种影响、气候变化的未来风险，以及为降低风险而采取有效行动的各种机会。