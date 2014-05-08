El impuesto al consumo aumentó por primera vez en 17 años. Obokata Haruko hace frente a las críticas tras la polémica generada en torno a las células STAP. Japón recibe al Primer Ministro australiano Tony Abbott y al presidente de los EE. UU. Barack Obama. Estas han sido algunas de las noticias más destacadas en abril de 2014 en Japón.

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El gobierno japonés incrementa el impuesto al consumo de un 5% a un 8% por primera vez en 17 años. La tasa era del 3% cuando se introdujo en 1989, y aumentó a un 5% en 1997. Está programada la subida al 10% en octubre de 2015, aunque el gobierno del primer ministro Abe Shinzō analizará los efectos en la economía del actual incremento antes de tomar una decisión final al término de 2014.

Unos 350 residentes vuelven al distrito de Miyakoji, en Tamura, prefectura de Fukushima, después de que se levantase la orden de evacuación impuesta tras el accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi. Tamura es uno de los 11 municipios afectados por las órdenes de evacuación. Miyakoji es la primera área en ser abierta de nuevo.

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Un tsunami provocado por un terremoto en la costa del norte de Chile alcanza la costa de Japón en el Pacífico. Las olas llegan a los 60 centímetros en Kuji, prefectura de Iwate, y a los 30 centímetros en las prefecturas de Hokkaidō e Ibaraki.

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Tanaka Masahiro en su debut en la Major League con los Yankees de Nueva York. (© Jiji Press)

Tanaka Masahiro debuta en la Major League americana jugando con los Yankees de Nueva York en un enfrentamiento contra los Toronto Blue Jays. Los Yankees ganan por 7-3. Esta se convierte en la victoria número 100 para Tanaka como jugador profesional y la primera en la Major League tras firmar un contrato de 155 millones de dólares.

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El primer ministro Abe Shinzō se reúne con el Secretario de Defensa de los Estados Unidos Chuck Hagel en Tokio. Abe describe su plan para fortalecer la alianza con los EE. UU. permitiendo que Japón pueda ejercer el derecho a la autodefensa colectiva, prohibida bajo la actual interpretación gubernamental de la constitución. Hagel afirma que EE. UU. da la bienvenida a “los esfuerzos de Japón para desempeñar un papel más proactivo en la alianza”.

7

El primer ministro australiano Tony Abbot visita Japón y se reúne con el primer ministro Abe Shinzō. Los líderes llegan a un acuerdo sobre un amplio borrador para una alianza económica, incluyendo recortes en los aranceles a la importación de ternera australiana, del 38,5% al 20%. Uno de los objetivos de Japón es utilizar sus concesiones como un medio para las negociaciones del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, una forma de refutar las acusaciones de que Japón no está dispuesto a reducir los aranceles en la agricultura.

9

La doctora Obokata Haruko ofrece una rueda de prensa para explicar los problemas que afectan a los artículos sobre las células STAP publicados junto al equipo que ella dirige en el instituto RIKEN. Obokata rechaza el veredicto del comité del RIKEN, anunciado el 1 de abril, en el que se asegura que las imágenes utilizadas en el artículo han sido manipuladas o falsificadas, e insiste en que su equipo ha creado células STAP exitosamente. Afirma además que no está de acuerdo con la retirada de los artículos.

10–11

Los ministros de finanzas del G20 y los gobernadores del Banco Central se reúnen en Washington DC. Los asistentes coinciden en mantener su apoyo a Ucrania, afectada por una deuda masiva. El ministro de finanzas Asō Tarō y el gobernador del Banco de Japón Kuroda Haruhiko debaten sobre la primera subida del impuesto al consumo en 17 años y otras medidas económicas.

11

El gabinete del primer ministro Abe Shinzō aprueba un nuevo Plan Básico sobre la Energía. Este plan designa la energía nuclear como una importante fuente de energía y aconseja la reactivación de las centrales nucleares después de que se confirme su seguridad. Este plan revierte la decisión de abandonar progresivamente la energía nuclear alcanzada por el anterior gobierno del Partido Democrático de Japón.

11–12

La Iniciativa de No Proliferación y Desarme, una coalición de 12 estados sin nucleares, mantiene su 8.ª reunión de ministros del exterior en Hiroshima, la primera reunión del grupo en esta ciudad. El resultado de este encuentro es una declaración que hace un llamamiento a la toma de iniciativas orientadas a la abolición de las armas nucleares, incluyendo conversaciones multinacionales para el desarme no sólo entre los Estados Unidos y Rusia, sino también con China y otros países que disponen de este tipo de armamento.

16–18

Representantes de Japón y los EE. UU. se reúnen en Washington para celebrar reuniones ministeriales en torno al TPP. Aunque el ministro japonés al cargo de los asuntos referentes al TPP, Amari Akira, y el representante del comercio estadounidense Michael Froman mantienen prolongadas discusiones, ambas partes se muestran incapaces de superar sus diferencias en puntos entre los que se incluyen los aranceles de Japón a la importación de ternera y cerdo.

17

El Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko celebran una recepción en los jardines imperiales de Akasaka, en Tokio. A esta recepción acuden 2.000 invitados, incluyendo los héroes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi: Hanyū Yuzuru, que ganó la medalla de oro en patinaje artístico masculino, y Kasai Noriaki, que obtuvo la plata en salto de esquí masculino.

El Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko charlan con el patinador artístico Hanyū Yuzuru y con otros invitados en su recepción anual de primavera. (© Jiji Press)

23–25

El presidente de los Estados Unidos Barack Obama visita Japón. En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro Abe Shinzō tras una reunión el 24 de abril, Obama anuncia por primera vez que las islas Senkaku están protegidas por el Tratado de Seguridad de 1960 entre Japón y los Estados Unidos. Asimismo, da la bienvenida y apoya las reformas propuestas para la constitución pacifista de posguerra en cuanto al derecho de Japón a ejercer la autodefensa colectiva. Las diferencias entre ambas partes en torno al TPP, no obstante, retrasan la esperada declaración conjunta sobre los lazos en materia de seguridad y economía hasta el 25 de abril, día en el que se anuncia que ambos países reconocen la necesidad de “audaces medidas” si se quiere alcanzar un acuerdo.

El presidente de los Estados Unidos Barack Obama embarca en el Air Force One el día de su salida desde el aeropuerto de Haneda tras su visita oficial a Japón. (© Jiji Press)

24

La empresa de transporte Mitsui O.S.K. Lines realiza un pago de alrededor de 4.000 millones de yenes para asegurar la liberación de carguero Baosteel Emotion, que había sido incautado tras una reciente sentencia de la Corte Marítima de Shanghai. En este caso estarían involucrados dos barcos que fueron prestados a la empresa japonesa por la firma china Chung Wei Steamship Co. en 1936, perdidos posteriormente y en consecuencia no retornados tras estallar la guerra entre Japón y China al año siguiente. La captura del Baosteel Emotion sucedió después de que Mitsui O.S.K. se negara a pagar una compensación por los barcos no devueltos solicitada por la familia del propietario de la firma china.

29

El primer ministro Abe Shinzō comienza un viaje por Europa que le llevará a Alemania, Gran Bretaña, Portugal, España, Francia y Bélgica. Antes de su partida, destaca sus esperanzas de que se fortalezcan las relaciones con Europa, una región que comparte muchos valores con Japón. Su itinerario incluye reuniones con los líderes de los seis países visitados, así como la asistencia del primer ministro a la cumbre entre la Unión Europea y Japón, donde espera progresar en las negociaciones del acuerdo de asociación económica con la UE propuesto. El primer ministro japonés termina su viaje el 8 de mayo.