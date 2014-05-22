消费税增税、日美TPP谈判分歧难解、美国总统奥巴马访日、安倍晋三首相出访欧州……。2014年4月要闻回顾。

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消费税税率由5％上调至8％。消费税增税是时隔17年，自1997年4月以来的第一次，也是1989年设定消费税税率3％后第二次上调税率。法律规定将在2015年10月进一步将税率上调至10％，但安倍政府将在观察经济动向后于年底前才作出最终决定。

受东京电力福岛第一核电站事故的影响，福岛县的11个市、町、村被纳入了避难地区。其中，田村市都路地区成为第一个解除避难指示的地区，116户355名灾民重返家园。解除核电站事故避难指示此尚属首次。

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南美智利北部海域地震引发的海啸于日本时间2日清晨到达日本的太平洋海岸。岩手县久慈市浪高60厘米，北海道钏路市、岩手县宫古市、茨城县大洗町等也观测到30厘米的海浪。

田中将大在与多伦多蓝鸟队的比赛中

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田中将大投手（25岁）签下总额1.55亿美元的巨额合约，加盟美国职业棒球大联盟纽约洋基队。他在大联盟的亮相赛，是作为开局投手对阵多伦多蓝鸟队，洋基队以7-3获胜，田中首战告捷。这也是他职业生涯中的第100场胜利。

5

安倍晋三首相与美国国防部长哈格尔在东京举行会谈。安倍表示，他将通过修改宪法解释，为行使集体自卫权“松绑”，以此加强日美同盟关系。哈格尔对安倍政府的努力表示欢迎。

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安倍晋三首相与来访日本的澳大利亚总理艾伯特举行会谈。两国领导人就经济伙伴关系协定(EPA)谈判、澳洲牛肉关税由现在的40％降低到20％左右等问题达成一致。日本的意图在于通过此协议，使美国在跨太平洋伙伴关系（TPP）谈判中做出让步，促其将废除关税改为“降低”关税。

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理化学研究所的小保方晴子研究小组组长就“STAP”新型万能细胞论文问题召开记者会。1日理化学研究所的调查委员会公布了最终调查报告，认定该论文中使用的图像存在捏造和篡改。小保方对此不服并提出申述，强调STAP细胞确实存在，表示不同意撤回论文。

10-11

二十国集团（G20）财长和央行行长会议在华盛顿特区举行，与会国发表共同声明，表明了对背负巨额债务的乌克兰的支持。日本财务大臣麻生太郎和央行行长黑田东彦出席了会议，对时隔17年的消费税增税及其他振兴经济的措施作了说明。

11

安倍政府在内阁会议上通过了新的《能源基本计划》，将核电定位为“重要的基础电源”，明文规定将依次启动安全确认完毕的核电站，明确了告别民主党政府时期打出的“零核电”的方针。

11-12

由12个不拥有核武器的国家参加的第8届“核裁军和核不扩散倡议”加盟国外长会议首次在原子弹爆炸地广岛市召开。会议通过了倡导废除核武器的《广岛宣言》，指出不仅是美国和俄罗斯，还应该举行包括中国等国在内的多边核裁军谈判。

16-18

日美两国在华盛顿特区举行了跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的部长级谈判。日本代表甘利明TPP担当大臣和美国贸易谈判代表（USTR）弗罗曼举行了会谈，但在牛肉、猪肉关税等问题上未能弥合双方间的分歧。谈判将继续进行。

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日本天皇和皇后在东京赤坂御园举办游园会，有2070名嘉宾出席，其中包括索契冬奥会男子花样滑冰金牌得主羽生結弦（19岁）、跳台滑雪选手葛西纪明（41岁）等人。游园会由天皇和皇后主持，每年春秋各举办一次。

天皇皇后在春季游园会上与羽生等选手交谈

23-25

美国总统奥巴马以国宾身份访日。在24日日美首脑会谈后举行的共同记者招待会上，美国总统首次明确表示，尖阁诸岛（中文名：钓鱼岛）适用《日美安全保障条约》。因TPP谈判陷入僵局，推迟到25日发表的日美联合声明中，就TPP谈判问题，强调称“两国将采取大胆措施”，为达成协议而继续努力。对日本修改宪法解释，为行使集体自卫权松绑的举动，美方表示“欢迎和支持”。逗留期间，奥巴马总统出席了天皇主持的宫中晚宴，会晤了横田夫妇等遭朝鲜绑架的受害者家属，并访问了明治神宫、日本科学未来馆等。

美国总统奥巴马从羽田机场启程出发

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围绕上世纪30年代的船舶租赁损失赔偿纠纷案，上海海事法院宣布对日本海运巨擘商船三井的船舶“BAOSTEEL EMOTION”实施扣押。商船三井向中方支付了约40亿日元托管金后，扣押船只得以放行。该案涉及在日中战争开始之前的1936年由中国船舶公司租借给日本海运公司的两艘船舶，中方船舶公司的后代要求继承了当时海运公司业务的商船三井支付拖欠的租金，并在裁判中胜诉。因商船三井没有履行赔偿义务，中方采取了扣押其船舶的措施。

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安倍晋三首相乘政府专机从羽田机场出发前往欧洲，访问德国、英国、葡萄牙、西班牙、法国、比利时六国。临行前，他在机场向记者团表示，“希望加深与日本拥有共同价值观的欧洲各国间的关系并加强日本的对外宣传。”首相将与到访各国的首脑及推进经济伙伴关系协定（EPA）谈判的欧盟（EU）首脑举行会谈。他将在伦敦金融城、经济合作与发展组织（OECD）理事会、北大西洋公约组织（NATO）理事会等发表演说，阐述安倍政府的经济、安保政策。预定于5月8日回国。

图片提供：时事通信社