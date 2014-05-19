ضريبة الاستهلاك ترتفع للمرة الأولى منذ ١٧عاما، هاروكو أبوكاتا تواجه منتقديها بعد الجدل الذي اثاره البحث الخاص بالخلايا الجذعية التي يطلق عليها "ستاب"، رئيس وزراء اليابان يستقبل نظيره الاسترالي توني ابوت والرئيس الأمريكي باراك أوباما. ومن ناحية أخرى نلقي نظره على بعض من أهم أحداث شهر ابريل/نيسان عام ٢٠١٤.

١ أبريل/نيسان ٢٠١٤

الحكومة اليابانية ترفع ضريبة الاستهلاك (باللغة الإنكليزية) من ٥٪ إلى ٨٪ في ارتفاع تشهده اليابان لأول مرة من ١٧عاما. تم تحديد الضريبة لتكون ٣٪ في عام ١٩٨٩ وتم رفعها إلى ٥٪ في عام ١٩٩٧، ومن المقرر أن يتم زيادتها مرة أخرى إلى ١٠٪ شهر أكتوبر/تشرين الأول عام ٢٠١٥، ولكن حكومة رئيس الوزراء سوف تقوم برصد الآثار الاقتصادية المترتبة على الزيادة الحالية قبل اتخاذ قرارها النهائي قبل نهاية عام ٢٠١٤.

حوالي ٣٥٠ من السكان يتمكنون من العودة إلى منطقة مياكوجي، تامورا، فوكوشيما، بعد رفع أمر الإخلاء الذي فرضته الدولة في أعقاب الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايتئيشي للطاقة النووية. تامورا هي واحدة من أحد عشر منطقة من البلديات التي تأثرت بأوامر الإخلاء. مياكوجي هي المنطقة الأولى التي يتم فتحها ويتم رفع الحظر عنها.

٣ أبريل/نيسان٢٠١٤

أمواج التسونامي الناجمة عن الزلزال القوي الذي وقع قبالة ساحل شمال تشيلي تصل ساحل المحيط الهادئ في اليابان. وصل ارتفاع الأمواج الى ٦٠ سم ارتفاع في كوجي، مدينة ايواتي، ووصل ارتفاعه في هوكايدو ومحافظة ايباراكى الى ٣٠ سم.

٤ نيسان/ أبريل ٢٠١٤

اللاعب تاناكا. (جيجي برس)

تاناكا ماساهيرو يفوز بالدوري امريكي لاول مرة مع فريق نيويورك يانكيز ضد تورونتو بلو جايز. وقد فاز اليانكيز بنتيجة ٧ـ ٣، ويعد أول فوز للاعب تاناكا (باللغة الإنكليزية) بعد توقيعه عقد بقيمة ١٥٥ مليون دولار أمريكي.

٥ أبريل/نيسان ٢٠١٤

رئيس الوزراء آبي يجتمع مع وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل في طوكيو. يشرح آبي استراتيجيته لتعزيز التحالف بين البلدين من خلال تمكين اليابان من ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي عن النفس، المحظور بموجب تفسير الحكومة الحالية للدستور. يقول هيغل إن الولايات المتحدة ترحب بجهود اليابان للعب دور أكثر نشاطا في التحالف.

٧ أبريل/نيسان٢٠١٤

رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت يزور اليابان ويجتمع مع رئيس الوزراء آبي. وقد توصل الزعيمين الى الإتفاق على الخطوط العريضة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك التخفيضات على التعريفات الجمركية على الواردات من لحوم الأبقار الاسترالية وذلك من ٣٨٫٥ ٪ إلى حوالي ٢٠ ٪ . إن أحد الأهداف اليابانية هو إستخدام امتيازاتها كورقة ضغط في المفاوضات بشأن الشراكة عبر المحيط الهادئ، وكذلك كوسيلة لدحض الادعاءات بأنها غير مستعدة لخفض التعريفات الزراعية.

٩ أبريل/نيسان ٢٠١٤

هاروكو أبوكاتا تعقد مؤتمرا صحفيا لمعالجة وشرح المشاكل المحيطة بالأبحاث المنشورة من قبل فريق قادته خاص بالخلايا الجذعية التي عرفت بخلايا ستاب. وقد ابدت اعتراضها على حكم لجنة معهد ريكين التي شكلت لبحث الأمر وأعلنت في ١ أبريل/ نيسان، أن الصور المستخدمة في ورقة البحث ملفقة أو مزورة، لكن تصر أبوكاتا على أن الفريق نجح في تجاربه الخاصة بخلايا ستاب. وتقول أيضا انه سيكون من الخطأ سحب الأوراق البحثية.

١٠ـ١١ أبريل/نيسان ٢٠١٤

اجتماع وزراء مالية مجموعة G20 ومحافظو البنوك المركزية في العاصمة واشنطن. توافق الحضور على حفاظ الدعم لأوكرانيا المثقلة بديون ضخمة. كما قام وزير المالية الياباني تارو آسو ومحافظ بنك اليابان المركزي كورودا هاروهيكو أولا بمناقشة موضوع رفع ضريبة الاستهلاك في اليابان منذ ١٧ عاما والتدابير الاقتصادية الأخرى .

١١ أبريل/نيسان ٢٠١٤

مجلس الوزراء يوافق على الخطة الأساسية الجديدة للطاقة. الخطة تضمنت الطاقة النووية كمصدر هام للطاقة وتلتزم الحكومة بإعادة تشغيل المحطات النووية التي تم ايقافها في عقاب الكارثة بعد التأكد من سلامتها وفقا للشروط الجديدة التي تم اقرارها. وهذا القرار عكس ما تم اقراره سابقا اثناء فترة حكم الحزب اليمقراطي للتخلص التدريجي من الطاقة النووية.

١١ـ١٢ أبريل/نيسان ٢٠١٤

في مبادرة لنزع السلاح وعدم الانتشار النووي في ائتلاف من ١٢ دولة غير نووية، اجتمع وزراء خارجية ٨ دول في هيروشيما لأول مرة. وقد اصدر الاجتماع بيانا يدعو لمبادرات تهدف إلى التخلص من الأسلحة النووية، بما في ذلك محادثات نزع السلاح المتعددة الجنسيات ليس فقط بين الولايات المتحدة وروسيا ولكن أيضا تضم كل من الصين والدول النووية الأخرى.

١٦ـ١٨ أبريل/نيسان٢٠١٤

اجتماع ممثلو كل من اليابان والولايات المتحدة في واشنطن لاجراء محادثات وزارية بشأن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ TPP المقترحة. وعلى الرغم من عقد مفاوضات مطولة من قبل الوزير الياباني المسؤول عن ملف TPP أماري أكيرا، والممثل التجاري الامريكي مايكل فرومان، فقد بدا جليا أن الجانبان غير قادرين على تجاوز الخلافات الخاصة بعدة قضايا بما في ذلك الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية من لحوم الأبقار ولحوم الخنازير.

١٧ أبريل/نيسان ٢٠١٤

الامبراطور اكيهيتو والامبراطورة ميتشيكويقيما حفل استقبال في حديقة القصر الإمبراطوري بالعاصمة اليابانية طوكيو. وقد حضر الحفل ٢٠٠٠ من الضيوف بما في ذلك أبطال دورة سوتشي الأولمبية الشتوية التي أقيمت بروسيا يوزورو هانيو الذي فاز بالميدالية الذهبية في مسابقة التزلج على الجليد، وكاساي نورياكي (باللغة الإنكليزية) الذي فاز بالميدالية الفضية في القفز على الجليد للرجال.

الامبراطور اكيهيتو والامبراطورة ميتشيكو يتجاذبون أطراف الحديث مع المتزلج يوزورو هانيو وغيره من الضيوف فيحفل الربيع السنوي. (جيجي برس ©)

٢٣-٢٥ أبريل/نيسان ٢٠١٤

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يقوم بزيارة دولة لليابان. في مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع رئيس الوزراء آبي عقب اجتماعهما يوم ٢٤ ابريل/نيسان، أوباما يعلن للمرة الأولى أن جزر سينكاكو المتنازع عليها مع الصين تقع تحت نطاق المعاهدة الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة عام التي تم الإتفاق عليها عام ١٩٦٠. كما انه رحب أيضا ودعم الإصلاحات المقترحة لدستور اليابان السلمي بعد الحرب العالمية الثانية بشأن حق الدولة في الدفاع الجماعي عن النفس. استمرار الخلافات بين الجانبين حول TPP، ومع ذلك، تأخر البيان المشترك المتوقع عن الأمن والعلاقات الاقتصادية حتى ٢٥ أبريل/نيسان عندما أعلن أن البلدين تعترفان بالحاجة إلى ”تحركات جريئة“ إذا كانا حقا يريدان التوصل إلي صيغة اتفاق.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يلوح لمودعيه من علي الطائرة الرئاسية مغادرا من مطار هانيدا الدولي بعد زيارة الدولة التى قام بها الى اليابان. (جيجي برس ©)

٢٤ أبريل/نيسان ٢٠١٤

شركة النقل ميتسوي O.S.K. تقوم بدفع ٤ بليون ين لتأمين الافراج عن سفينة الشحن باوستيل العاطفة التي تم التحفظ عليها في الصين بعد حكم سابق من المحكمة البحرية الموجودة شنغهاي. القضية المعنية تخص سفينتين معارتين للشركة اليابانية من قبل شركة صينية تدعى تشونغ وى باخرة شركة في عام ١٩٣٦، التي فقدت وبالتالي لم يعودا بعد اندلاع الحرب بين اليابان والصين في العام التالي. وقع التحفظ علي باوستيل بعدما رفضت دفع تعويضات للسفن ميتسوي OSK رفضت دفع تعويضات لعائلة مالك الشركة الصينية.

٢٩ أبريل/نيسان ٢٠١٤

رئيس الوزراء آبي (وسط) و السيدة الأولى اكى ايه (يمين) يستعدان للمغادرة في جولتهم لأوروبا. (جيجي برس ©)

رئيس الوزراء آبي يغادر اليابانفي جولة أوروبية تشمل كل من ألمانيا، بريطانيا، البرتغال،اسبانيا، فرنسا، وبلجيكا.

وقبل رحيله صرح عن آماله في تعزيز العلاقات مع أوروبا التي تشترك في العديد من القيم مع اليابان.

ويشمل خط سير اجتماعات القمة مع قادة الدول الست التي تمت زيارتها، وكذلك حضور ابي قمة اليابان والاتحاد الأوروبي، حيث يهدف إلى إحراز تقدم في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية المقترحة مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يعود رئيس الوزراء إلى اليابان يوم ٨ مايو/أيار.

(المقالة الأصلية باللغة الانكليزية)