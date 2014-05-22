消費稅增稅、日美TPP談判分歧難解、美國總統歐巴馬訪日、安倍晉三首相出訪歐州……。2014年4月要聞回顧。

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消費稅稅率由5％上調至8％。消費稅增稅是時隔17年，自1997年4月以來的第一次，也是1989年設定消費稅稅率3％後第二次上調稅率。法律規定將在2015年10月進一步將稅率上調至10％，但安倍政府將在觀察經濟動向後於年底前才作出最終決定。

受東京電力福島第一核電廠事故的影響，福島縣的11個市、町、村被納入了避難地區。其中，田村市都路地區成為第一個解除避難指示的地區，116戶355名災民重返家園。解除核電廠事故避難指示此尚屬首次。

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南美智利北部海域地震引發的海嘯於日本時間2日清晨到達日本的太平洋海岸。岩手縣久慈市浪高60cm，北海道釧路市、岩手縣宮古市、茨城縣大洗町等也觀測到30cm的海浪。

田中將大在與多倫多藍鳥隊的比賽中

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田中將大投手（25歲）簽下總額1.55億美元的巨額合約，加盟美國職棒大聯盟紐約洋基隊（New York Yankees）。他在大聯盟的亮相賽，是作為先發投手對陣多倫多藍鳥隊（Toronto Blue Jays），洋基隊以7－3獲勝，田中首戰告捷。這也是他職業生涯中的第100場勝利。

5

安倍晉三首相與美國國防部長哈格爾（Chuck Hagel）在東京舉行會談。安倍表示，他將通過修改憲法解釋，為行使集體自衛權「鬆綁」，以此加強日美同盟關係。哈格爾對安倍政府的努力表示歡迎。

7

安倍晉三首相與來訪日本的澳洲總理艾波特（Tony Abbott）舉行會談。兩國領導人就經濟夥伴關係協定（EPA）談判、澳洲牛肉關稅由現在的40％降低到20％左右等問題達成一致。日本的意圖在於通過此協議，使美國在跨太平洋夥伴關係協議（TPP）談判中做出讓步，促其將廢除關稅改為「降低」關稅。

9

理化學研究所的小保方晴子研究小組組長就「STAP」新型萬能細胞論文問題召開記者會。1日理化學研究所的調查委員會公布了最終調查報告，認定該論文中使用的圖像存在捏造和篡改。小保方對此不服並提出申述，強調STAP細胞確實存在，表示不同意撤回論文。

10–11

G20財長和央行行長會議在華盛頓特區舉行，與會國發表共同聲明，表明了對背負巨額債務的烏克蘭的支持。日本財務大臣麻生太郎和央行行長黑田東彥出席了會議，對時隔17年的消費稅增稅及其他振興經濟的措施作了說明。

11

安倍政府在內閣會議上通過了新的《能源基本計劃》，將核電定位為「重要的基礎電源」，明文規定將依次啟動安全確認完畢的核電廠，明確了告別民主黨政府時期打出的「零核電」的方針。

11–12

由12個不擁有核武器的國家參加的第8屆「核裁軍和核不擴散倡議」加盟國外長會議首次在原子彈爆炸地廣島市召開。會議通過了倡導廢除核武器的《廣島宣言》，指出不僅是美國和俄國，還應該舉行包括中國等國在內的多邊核裁軍談判。

16–18

日美兩國在華盛頓特區舉行了跨太平洋夥伴關係協議（TPP）的部長級談判。日本代表甘利明TPP擔當大臣和美國貿易談判代表（USTR）傅洛曼（Michael Froman）舉行了會談​​，但在牛肉、豬肉關稅等問題上未能彌合雙方間的分歧。談判將繼續進行。

17

日本天皇和皇后在東京赤坂御園舉辦遊園會，有2,070名嘉賓出席，其中包括索契冬奧男子花式滑冰金牌得主羽生結弦（19歲）、跳臺滑雪選手葛西紀明（41歲）等人。遊園會由天皇和皇后主持，每年春秋各舉辦一次。

天皇皇后在春季遊園會上與羽生等選手交談

23–25

美國總統歐巴馬以國賓身分訪日。在24日日美首腦會談後舉行的共同記者會上，美國總統首次明確表示，尖閣諸島（中文名：釣魚島）適用《日美安全保障條約》。因TPP談判陷入僵局，推遲到25日發表的日美聯合聲明中，就TPP談判問題，強調稱「兩國將採取大膽措施」，為達成協議而繼續努力。對日本修改憲法解釋，為行使集體自衛權鬆綁的舉動，美方表示「歡迎和支持」。訪問期間，歐巴馬總統出席了天皇主持的宮中晚宴，會晤了橫田夫婦等遭北韓綁架的受害者家屬，並訪問了明治神宮、日本科學未來館等。

美國總統歐巴馬從羽田機場啟程出發

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圍繞上世紀30年代的船舶租賃損失賠償糾紛案，上海海事法院宣布對日本海運巨擘商船三井的船舶「BAOSTEEL EMOTION」實施扣押。商船三井向中方支付了約40億日圓託管金後，扣押船隻得以放行。該案涉及在日中戰爭開始之前的1936年由中國船舶公司租借給日本海運公司的兩艘船舶，中方船舶公司的後代要求繼承了當時海運公司業務的商船三井支付拖欠的租金，並在裁判中勝訴。因商船三井沒有履行賠償義務，中方採取了扣押其船舶的措施。

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安倍晉三首相乘政府專機從羽田機場出發前往歐洲，訪問德國、英國、葡萄牙、西班牙、法國、比利時六國。臨行前，他在機場向記者團表示，「希望加深與日本擁有共同價值觀的歐洲各國間的關係並加強日本的對外宣傳。」首相將與到訪各國的首腦及推進經濟夥伴關係協定（EPA）談判的歐盟（EU）首腦舉行會談。他將在倫敦金融城、經濟合作暨發展組織（OECD）理事會、北大西洋公約組織（NATO）理事會等發表演說，闡述安倍政府的經濟、安全保障政策。預定於5月8日回國。

圖片提供：時事通信社