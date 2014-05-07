Ставка потребительского налога повышена впервые за последние 17 лет; исследователь Обоката противостоит лавине критики за свои публикации по стволовым клеткам; Япония приняла высокопоставленных гостей – премьер-министра Австралии Тони Эбботта и президента США Барака Обаму – и другие важные события апреля.

1

Правительство Японии повысило с первого апреля ставку потребительского налога с 5% до 8%. Ранее ставка этого налога была увеличена 17 лет назад, в апреле 1997 г. Таким образом, повышение потребительского налога стало вторым со времени введения в 1989 г., когда он составлял 3%. Закон предусматривает следующее повышение ставки налога до 10% в октябре 2015 г., однако правительство Абэ намерено пронаблюдать за экономическим эффектом от нынешнего повышения, прежде чем принять окончательное решение об этом шаге к концу текущего года.

Около 350 жителей вернулись в район Миякодзи города Тамура (преф. Фукусима) из эвакуации в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1». Город Тамура является одним из 11 муниципальных образований, затронутых распоряжениями об эвакуации. Район Миякодзи стал первой территорией, куда могут вернуться эвакуированные жители.

3

Волны цунами, вызванные землетрясением вблизи северного побережья Чили, достигли тихоокеанского побережья Японии. В г. Кудзи (преф. Иватэ) наблюдались волны высотой 60 см, а на о. Хоккайдо и в преф. Ибараки – 30 см.

4

Танака Масахиро дебютировал в Главной бейсбольной лиге США. Команда New York Yankees, за которую играет Танака, выиграла у Toronto Blue Jays со счетом 7:3. Эта первая победа Танаки после подписания с лигой контракта на 155 млн долларов стала вместе с тем сотой по счету в его профессиональной карьере.

Танака Масахиро выполняет подачу в своем дебютном матче в Главной бейсбольной лиге США (© Jiji Press)

5

Состоялась встреча премьер-министра Абэ Синдзо с министром обороны США Чаком Хэйгелом. Абэ проинформировал Хэйгела о своих планах по укреплению американо-японского альянса путем получения возможности пользоваться правом Японии на коллективную самооборону, чего не допускает нынешняя интерпретация Конституции Японии. В свою очередь, Хэйгел заявил, что США приветствуют «усилия Японии, предпринимаемые с целью играть более активную роль в двустороннем альянсе».

7

Премьер-министр Австралии Тони Эбботт посетил Японию с официальным визитом. В ходе встречи с премьер-министром Абэ лидеры договорились об условиях двустороннего соглашения об экономическом партнерстве (EPA), в том числе о снижении Японией таможенных тарифов на импорт австралийской говядины с 38,5% до приблизительно 20-процентного уровня. Япония намерена использовать эти уступки в качестве рычага на переговорах о либерализации торговли в рамках Транс-Тихоокеанского партнерства, рассчитывая с его помощью отвергнуть утверждения о том, что Япония не желает снижать таможенные тарифы на сельскохозяйственную продукцию.

9

Лидер исследовательской группы в области стволовых клеток STAP Обоката Харуко провела пресс-конференцию, посвященную нарушениям в ее научных публикациях. 1 апреля Комиссия для расследования обвинений в нарушениях, созванная институтом RIKEN, огласила результаты расследования, подтверждающие, что снимки экспериментов, которые Обоката использовала в своих публикациях, являются частично сфабрикованными. Обоката не согласилась с выводами Комиссии, о чем официально заявила через своего адвоката. Она настаивает, что клетки STAP существуют. Обоката ясно дала понять, что она категорически против отзыва своих публикаций.

10–11

Министры финансов и управляющие центральных банков стран «Группы двадцати» провели свою встречу в Вашингтоне. Участники согласились оказывать поддержку Украине, обремененной крупными долгами. Министр финансов Японии Асо Таро и управляющий Банка Японии Курода Харухико обсудили первое за последние 17 лет повышение потребительского налога и другие экономические меры японского правительства.

11

Кабинет Абэ принял новый Основной энергетический план. В этом плане атомной энергетике отведена роль важного источника энергии. План предусматривает возобновление работы атомных электростанций после того, как будет подтверждена их безопасность. Это идет вразрез с принятым прошлым правительством под руководством ДПЯ решением, предусматривавшим постепенный отказ от атомной энергетики.

11–12

Министры иностранных дел 12 безъядерных государств – членов Международного форума по атомному разоружению и нераспространению – в восьмой раз провели свою встречу, которая на этот раз состоялась в Хиросиме. Результатом встречи стал призыв предпринять ряд действий, направленных на полную ликвидацию ядерного оружия, в том числе провести переговоры по ядерному разоружению с участием не только США и России, но также Китая и других ядерных держав.

16–18

Представители Японии и США провели в Вашингтоне ряд переговоров, включая встречи на уровне министров, для обсуждения условий соглашения о либерализации торговли в рамках Транс-Тихоокеанского партнерства (TPP). Несмотря на участие в переговорах Министра по оживлению экономики Японии Амари Акиры, в ведении которого находятся дела, связанные с TPP, а также представителя администрации США по торговым вопросам Майкла Фромана, сторонам не удалось прийти к согласию по ряду вопросов, включая японские тарифы на импорт говядины и свинины.

17

Император Акихито и императрица Митико приветствовали гостей на традиционном весеннем приеме в Императорском саду Акасака в Токио. В числе около двух тысяч приглашенных на приеме присутствовали герои зимних Олимпийских игр в Сочи – фигурист Ханю Юдзуру, который принес Японии золотую медаль, а также Касай Нориаки, завоевавший серебро в прыжках с трамплина среди мужчин.

Императорская чета беседует с фигуристом Ханю Юдзуру и другими гостями на ежегодном весеннем приеме в Императорском саду (© Jiji Press)

23–25

Президент США Барак Обама посетил Японию с государственным визитом. На совместной пресс-конференции по окончании встречи с премьер-министром Абэ 24 апреля Обама впервые заявил о том, что действие японо-американского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности 1960 года распространяется на территорию островов Сэнкаку. Кроме того, Обама приветствовал и поддержал инициативу Японии по пересмотру связанных с Конституцией ограничений реализации права на коллективную самооборону. Однако расхождения позиций по условиям участия Японии в Транс-Тихоокеанском партнерстве (TPP) отсрочили до 25 апреля совместное заявление по вопросам безопасности и экономического сотрудничества, в котором было отмечено, что стороны понимают необходимость пойти на «смелые меры», если хотят прийти к заключению соглашения TPP.

Президент Барак Обама перед вылетом на президентском самолете из аэропорта Ханэда по окончании государственного визита в Японию (© Jiji Press)

24

Транспортная компания Mitsui O.S.K. Lines уплатила около 4 миллиардов йен для выкупа своего грузового судна Baosteel Emotion, который был конфискован вследствие решения Морского суда Шанхая в качестве компенсации за потерю двух грузовых судов во время Второй мировой войны, которые китайская компания Chung Wei Steamship Co. в 1936 г. дала в аренду этой японской компании, но так и не получила обратно из-за японско-китайской войны, начавшейся в следующем году. Задержание Baosteel Emotion произошло после того, как компания Mitsui O.S.K. отказалась выплачивать компенсацию за невозвращенные суда, которую требовала семья тогдашнего владельца китайской фирмы.

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо с супругой Акиэ перед вылетом в Европу (© Jiji Press)

29

Самолет правительства Японии с премьер-министром на борту вылетел из аэропорта Ханэда. Абэ Синдзо направился с официальным визитом в Германию, Англию, Португалию, Испанию, Францию и Бельгию. Перед вылетом Абэ выразил намерение добиться укрепления отношений с европейскими странами, с которыми Япония разделяет ряд общих ценностей. Программа поездки предусматривает встречи на высшем уровне в шести странах, а также участие Абэ в саммите Япония-Европейский Союз, на котором японский премьер намерен добиться прогресса переговоров о предлагаемом заключении соглашения об экономическом партнерстве с ЕС. Возвращение премьер-министра в Японию запланировано на 8 мая.