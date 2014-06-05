El primer ministro Abe Shinzō completa una gira por seis naciones de Europa, una serie de manga desata el debate sobre Fukushima, y Japón vive un conjunto de triunfos deportivos. Estos han sido algunos de los acontecimientos que han protagonizado el mes de mayo de 2014.

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Japón preside la reunión del consejo de ministros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que tiene lugar en París, 50 años después de que el país se uniera a este organismo. Es la segunda vez que Japón preside una reunión de la OCDE después de 36 años. En su discurso de apertura, el primer ministro Abe Shinzō se centra en los Acuerdos de Asociación Económica, haciendo hincapié en que lo más importante en su lista de reformas es “acelerar las negociaciones de los Acuerdos de Asociación Económica con nuestros socios comerciales en todo el mundo”.

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El primer ministro Abe Shinzō regresa a Japón tras completar una gira por Europa que le lleva a seis países: Alemania, Reino Unido, Portugal, España, Francia y Bélgica. En una reunión con el primer ministro David Cameron, ambos líderes hacen pública una declaración conjunta sobre el refuerzo de la seguridad y de la cooperación económica. En Francia, Abe Shinzō anuncia junto al presidente François Hollande que los dos países cooperarán en el campo de la energía nuclear con el desarrollo de reactores rápidos. En Bruselas, la Unión Europea y Japón acuerdan acelerar las consultas en torno al Acuerdo de Libre Comercio. El viaje incluye la primera visita del primer ministro japonés a Portugal.

Imura Yoshitomo es arrestado por posesión de armas de plástico funcionales que creó utilizando planos descargados de internet para una impresora 3D. Un empleado del Instituto de Tecnología Shōnan en la prefectura de Kanagawa es la primera persona en ser arrestada por una infracción relacionada con una impresora 3D en Japón.

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La selección de fútbol sala de Japón gana el Campeonato de Asia de la AFC celebrado en Vietnam. Japón vence a Irán, el decacampeón, en la tanda de penaltis tras empatar 2-2. Es la tercera vez que la selección de fútbol sala de Japón gana este campeonato, repitiendo la victoria de 2012 en los Emiratos Árabes Unidos.

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El seleccionador de fútbol de Japón, Alberto Zaccheroni, anuncia a los 23 jugadores que irán a la Copa Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Entre las estrellas que actualmente juegan en Europa se encuentran Honda Keisuke (AC Milan), Kagawa Shinji (Manchester United), Nagatomo Yūto (Inter Milan), y Hasebe Makoto (FC Nürnberg). También convocan, para sorpresa de muchos, al delantero del Kawasaki Frontale Ōkubo Yoshito.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visita Japón. Abe Shinzō le insta a restablecer las conversaciones de paz con Palestina. Ambos líderes anuncian que ampliarán su cooperación en materia de defensa.

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Wakata Kōichi regresa a la tierra después de servir como el primer comandante japonés de la Estación Espacial Internacional. Ha estado en el espacio 188 días, la estancia más larga registrada por un astronauta japonés en una única misión.

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El Panel de Consejeros para la Reconstrucción de los Fundamentos Legales para la Seguridad envía su informe al primer ministro. Este informe dice que debido a los cambios en el entorno de seguridad que rodea a Japón, la limitación sobre el derecho de autodefensa que permite la constitución hasta “la mínima amplitud necesaria” debe ser reinterpretada para incluir el ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva. En una rueda de prensa, el primer ministro Abe Shinzō anuncia que el Gobierno estudiará en profundidad esta cuestión.

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El cantante de pop Aska, uno de los integrantes del dúo Chage and Aska, es arrestado como sospechoso de posesión de metanfetamina. En el pasado había desmentido los rumores sobre el consumo de drogas.

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La popular serie de manga Oishinbo publica su último número antes de realizar un parón indefinido, después de haber provocado controversia con un capítulo basado en Fukushima. La imagen del protagonista sufriendo una hemorragia nasal después de visitar la central nuclear de Fukushima Daiichi llevó al gobierno de la prefectura de Fukushima a presentar una protesta formal. Las declaraciones en el manga del anterior alcalde de la ciudad de Futaba en Fukushima, Idogawa Katsutaka, rezan que “muchos en Fukushima sufren los mismos síntomas” y que las hemorragias nasales “las provoca la radiación”, siendo igualmente criticadas.

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El primer ministro Abe Shinzō se reúne con el vice primer ministro de Vietnam Vu Duc Dam mientras que aumenta la tensión entre Vietnam y China sobre el territorio en disputa entre ambos países en el Mar de la China Meridional. “Me preocupa la tensión provocada por China por sus actividades unilaterales de perforación”, afirma el primer ministro japonés.

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Japón aprueba una ley que aumenta el número de días festivos nacionales a 16. La nueva festividad será llamada “el Día de la Montaña” y tendrá lugar cada 11 de agosto a partir del año 2016.

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Cazas chinos pasan a escasos metros de unos aviones de vigilancia japoneses en el Mar de la China Oriental. Este roce tiene lugar en la zona que se solapa entre la Zona de Identificación Aérea Japonesa, y la que estableció China en noviembre de 2013. Los dos cazas chinos vuelan a 50 metros de uno de los aviones japoneses y a 30 metros del otro.

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Kawaei Rina (izquierda), Iriyama Anna (derecha) (© Jiji Press)

Un hombre ataca con una sierra a las integrantes de AKB48 Kawaei Rina y Iriyama Anna, y a un miembro del staff en un evento para estrechar las manos de las idols de este grupo celebrado en la prefectura de Iwate. Umeta Satoru es arrestado por intento de asesinato. Las víctimas tienen heridas en las manos y la cabeza, pero abandonan el hospital al día siguiente.

El equipo nacional de rugby de Japón gana la Asian Five Nations con una victoria de 49-8 frente a Hong Kong, clasificándose para la Copa Mundial de 2015 en Reino Unido. Este es el último evento deportivo que tiene lugar en el Estadio Nacional de Tokio, que cierra para ser reemplazado por una construcción nueva y mayor. Los conciertos de Paul McCartney en ese estadio, que estaban programados para el 17 y el 18 de mayo, son cancelados debido a que el cantante es hospitalizado con una infección vírica.

La selección femenina de fútbol de Japón vence a Australia por 1-0 en la final de la Copa de Asia en Vietnam. Es la primera vez que se hace con este campeonato.

El equipo nacional de bádminton de Japón gana por primera vez el Campeonato Mundial, la Copa Thomas, después de ganar por 3-2 a Malasia.

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El primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, visita Japón y se reúne con el primer ministro Abe Shinzō. Japón promete un préstamo de 600 mil millones de yenes para la construcción de infraestructuras en Bangladesh.

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El primer ministro Abe ofrece el discurso inicial en el Shangri-La Dialogue que se celebra en Singapur. Asegura que Japón desempeñará un “papel mayor y más proactivo” en la seguridad regional y que apoya a Filipinas y Vietnam en sus disputas territoriales con China.