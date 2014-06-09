安倍晉三首相結束歐洲六國的訪問回國。漫畫《美味大挑戰》中有關於東京電力福島第一核電廠事故的描寫引發爭議。日本橄欖球和女子足球贏得冠軍……。請看2014年5月日本要聞回顧。

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經濟合作暨發展組織（OECD）在巴黎舉行部長理事會。今年是日本加盟OECD50週年，時隔36年第二次擔任主席國。安倍首相在主題演講中表示，占據他「改革名單中最重要位置的，是加速進行與世界經濟夥伴間的經濟合作協定（EPA）的談判工作。」

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於4月29日出訪德國、英國、葡萄牙、西班牙、法國、比利時等歐洲六國的安倍晉三首相回國。訪歐期間的主要活動如下。

【1日】與英國首相卡麥隆（David Cameron）會談並發表了在經濟、安全保障方面加強合作的聯合聲明。

【2日】日本首相首次訪問葡萄牙。在里斯本與總理科埃略（Pedro Passos Coelho）進行了會談，就強化海盜對策等海上安全保障及經濟合作發表了聯合聲明。

【5日】在法國總統府會晤了總統歐蘭德（François Hollande）。雙方就可轉為軍事用途的民用品出口問題，同意啟動政府間對話；另外，還在日本為法國以減少高輻射核廢棄物為目的而開發的「快中子增殖反應爐（Fast breeder reactor）」上提供技術合作達成一致。

【7日】在比利時與歐盟首腦會談之後發表的聯合聲明中，確認了儘早締結日本和歐盟經濟合作協定（EPA）的方針。

湘南工科大學職員居村佳知（27歲）因涉嫌使用3D印表機製造具有殺傷力的手槍而被逮捕。警方稱，繳獲3D印表機製造的槍支是日本國內首次。

© 時事通信社

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日本足球國家隊總教練扎切羅尼（Alberto Zaccheroni）公布了6月出征2014年巴西世界盃的23名隊員的名單。效力歐洲足球俱樂部的本田圭佑（AC米蘭［AC Milan］）、香川真司 （曼聯［Manchester United］）、長友佑都（國際米蘭［Inter Milan］）等人入選​​。另外還令人驚喜地召回了前鋒老將大久保嘉人（川崎前鋒［Kawasaki Frontale］）。

5月11日至14日，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）訪日，與安倍晉三首相舉行了會談​​，並發表了聯合聲明。安倍首相敦促重啟以巴和平談判，兩國領導人還表示將加強防務合作。

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日本首位國際太空站（International Space Station，ISS）站長若​​田光一返回地球。他在太空停留了188天，為日本人中最長。

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日本首相安倍晉三的私人諮詢機構「關於重新構建安全保障法制基礎懇談會」(簡稱「安保法制懇」)向其提交了報告。鑑於日本的安全保障環境不斷惡化，報告建議，「憲法規定的『保留必要的最低限度的自衛措施』，應該被重新解釋為包括行使集體自衛的權利。」安倍首相對此表現了極大的熱情，稱將為實現行使集體自衛權，在執政黨內展開進一步研究。

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著名的二人樂隊「恰克與飛鳥（CHAGE and ASKA）」的飛鳥涼因涉嫌違反毒品取締法而被逮捕。此前對其吸毒問題，傳媒曾有過報道，此次警察在尿檢中查出了違法毒品和興奮劑的陽性反應。

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以美食為主題的小學館週刊雜誌《Big Comic Spirits》的連載漫畫《美味大挑戰》，將刊載到5月19日結束。該連載漫畫4月28日發售的「福島專輯」，描畫了主角參觀核電廠後出現流鼻血現象，還引用了福島縣雙葉町前町長井戶川的發言，稱「福島有大量的人都出現相同症狀」，「鼻血是由核輻射引起的」等，這些都被認為會產生負面影響，在日本社會引發爭議。

© 時事通訊社

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安倍首相與越南副總理武德儋（Vu Duc Dam）會談，針對中國和越南在南支那海（南海——譯註）主權問題上的緊張對峙，安倍稱，「對中國單方的鑽探活動導致的緊張局勢表示憂慮」。

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日本通過《節日法》修正案，將每年的8月11日定為法定假日「山之日」，自2016年起實施。

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在東支那海（東海——譯註）上空，裝備有飛彈的中國戰機與日本自衛隊偵察機發生異常接近，其空域位於中國2013年11月設定的「東海防空識別區（ADIZ）」和日本的防空識別區相重疊部分。據稱，這兩架中國戰機距自衛隊兩架偵察機最近時的距離，分別只有50m和30m。

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日本超人氣女子天團AKB48在岩手縣舉行的握手會上，遭遇一名為梅田悟的男子持鋸刀傷人。該團成員川榮李奈和入山杏奈以及1名工作人員手和頭部受傷。嫌疑人梅田悟供述，「我不管是誰，只想在人多的地方殺人」。

日本橄欖球隊連續8屆進入世界盃。在東京國立競技場舉行的橄欖球「亞洲五國賽」 上，日本隊以49比8大勝香港隊，該賽事也是2015年英格蘭世界盃亞洲區的預選賽。本次的「亞洲五國賽」成為國立競技場拆除前的最後一場正式比賽。前披頭士樂隊成員，英國搖滾音樂家麥卡尼（Paul McCartney）原本也計劃在這裏舉辦演唱會（5月17日至18日），但因健康原因住院，20日正式宣布取消演出。

在越南舉行的女子足球亞洲盃上，日本隊以1比0險勝澳洲隊，首次獲得亞洲盃冠軍。

世界羽聯湯姆斯盃決賽在印度首都新德里舉行。日本隊以3比2戰勝馬來西亞隊，首次獲得湯姆斯盃冠軍。

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孟加拉人民共和國總理哈席娜（Sheikh Hasina）訪日，與安倍首相進行了首腦會談。之後兩國領導人舉行了聯合記者會，宣布開啟「官民共同經濟對話」體系，以進一步發展民間經濟合作關係，日本政府還承諾在未來4至5年內，向孟加拉國提供6,000億日圓貸款，用於孟加拉國的基礎設施建設。

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在新加坡舉行的亞洲安全峰會（Shangri-La Dialogue，香格里拉對話）上，安倍首相做了主題演講，表示日本將在安全保障方面發揮更加積極的作用。此外，他還明確表示，在南支那海（南海——譯註）主權爭端問題上，將支持與中國發生衝突的菲律賓和越南。