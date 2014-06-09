安倍晋三首相结束欧洲六国的访问回国。漫画《美味大挑战》中有关于东京电力福岛第一核电站事故的描写引发争议。日本橄榄球和女子足球赢得冠军……。请看2014年5月日本要闻回顾。

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经济合作与发展组织（OECD）在巴黎举行部长理事会。今年是日本加盟OECD50周年，时隔36年第二次担任主席国。安倍首相在主题演讲中表示，占据他“改革名单中最重要位置的，是加速进行与世界经济伙伴间的经济合作协定（EPA）的谈判工作。”

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于4月29日出访德国、英国、葡萄牙、西班牙、法国、比利时等欧洲六国的安倍晋三首相回国。访欧期间的主要活动如下。

【1日】与英国首相卡梅伦会谈并发表了在经济、安保方面加强合作的联合声明。

【2日】日本首相首次访问葡萄牙。在里斯本与科埃略总理进行了会谈，就强化海盗对策等海上安全保障及经济合作发表了联合声明。

【5日】在法国总统府会晤了奥朗德总统。双方就可转为军事用途的民用品出口问题，同意启动政府间对话；另外，还在日本为法国以减少高辐射核废弃物为目的而开发的 “快堆”上提供技术合作达成一致。

【7日】在比利时与欧盟首脑会谈之后发表的联合声明中，确认了尽早缔结日本和欧盟经济合作协定（EPA）的方针。

湘南工科大学职员居村佳知（27岁）因涉嫌使用3D打印机制造具有杀伤力的手枪而被逮捕。警方称，缴获3D打印机制造的枪支是日本国内首次。

© 时事通信社

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日本国家足球队主教练扎切罗尼公布了6月出征2014年巴西世界杯的23名队员的名单。效力欧洲足球俱乐部的本田圭佑（AC米兰）、香川真司（曼联）、长友佑都（国际米兰）等人入选。另外还令人惊喜地召回了前锋老将大久保嘉人（川崎前锋）。

5月11日至14日，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡访日，与安倍晋三首相举行了会谈，并发表了联合声明。安倍首相敦促重启巴以和平谈判，两国领导人还表示将加强防务合作。

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日本首位国际空间站（ISS）站长若田光一返回地球。他在太空逗留了188天，为日本人中最长。

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日本首相安倍晋三的私人咨询机构“有关安全保障的法律基盘再构筑恳谈会”(简称“安保法制恳”)向其提交了报告。鉴于日本的安保环境不断恶化，报告建议，“宪法规定的‘保留必要的最低限度的自卫措施’，应该被重新解释为包括行使集体自卫的权利。”安倍首相对此表现了极大的热情，称将为实现行使集体自卫权，在执政党内展开进一步研究。

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著名的二人乐队“恰克与飞鸟（CHAGE and ASKA）”的飞鸟凉因涉嫌违反兴奋剂取缔法而被逮捕。此前对其吸毒问题，媒体曾有过报道，此次警察在尿检中查出了违法毒品和兴奋剂的阳性反应。

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以美食为主题的小学馆周刊杂志《Big Comic Spirits》的连载漫画《美味大挑战》，将刊载到5月19日结束。该连载漫画4月28日发售的“福岛专辑”，描画了主人公参观核电站后出现流鼻血现象，还引用了福岛县双叶町前町长井户川的发言，称“福岛有大量的人都出现相同症状”，“鼻血是由核辐射引起的”等，这些都被认为会产生负面影响，在日本社会引发争议。

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安倍首相与越南副总理武德儋(Vu Duc Dam)会谈，针对中国和越南在南支那海（南海——译注）主权问题上的紧张对峙，安倍称，“对中国单方的钻探活动导致的紧张局势表示忧虑”。

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日本通过《节日法》修正案，将每年的8月11日定为法定假日“山之日”，自2016年起实施。

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在东支那海（东海——译注）上空，装备有导弹的中国战机与日本自卫队侦察机发生异常接近，其空域位于中国2013年11月设定的东海防空识别区（ADIZ）和日本的防空识别区相重叠部分。据称，这两架中国战机距自卫队两架侦察机最近时的距离，分别只有50米和30米。

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日本人气女子偶像组合AKB48在岩手县举行的握手会上，遭遇一名为梅田悟的男子持锯刀伤人。该组合成员川荣李奈和入山杏奈以及一名工作人员手和头部受伤。嫌疑人梅田悟供述，“我不管是谁，只想在人多的地方杀人”。

日本橄榄球队连续八届进入世界杯赛。在东京国立竞技场举行的橄榄球“亚洲五国赛” 上，日本队以49比8大胜香港队，该赛事也是2015年英格兰世界杯亚洲区的预选赛。本次的“亚洲五国赛”成为国立竞技场拆除前的最后一场正式比赛。前披头士乐队成员，英国摇滚音乐家保罗·麦卡特尼原本也计划在这里举办演唱会（5月17日至18日），但因健康原因住院，20日正式宣布取消演出。

在越南举行的女子足球亚洲杯赛上，日本队以1比0险胜澳大利亚队，首次获得亚洲杯冠军。

世界羽联汤伯杯决赛在印度首都新德里举行。日本队以3比2战胜马来西亚队，首次获得汤杯冠军。

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孟加拉人民共和国总理谢赫·哈西娜访日，与安倍首相进行了首脑会谈。之后两国领导人举行了联合记者会，宣布开启“官民共同经济对话”体系，以进一步发展民间经济合作关系，日本政府还承诺在未来4至5年内，向孟加拉国提供6000亿日元贷款，用于孟加拉国的基础设施建设。

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在新加坡举行的亚洲安全会议(香格里拉对话)上，安倍首相做了主题演讲，表示日本将在安全保障方面发挥更加积极的作用。此外，他还明确表示，在南支那海（南海——译注）主权争端问题上，将支持与中国发生冲突的菲律宾和越南。