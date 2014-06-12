أنهى رئيس الوزراء شينزو آبي جولته الأوروبية إلى ست دول، أثارت سلسلة مانغا عن حادثة انفجار المفاعل النووي فوكوشيما جدلاً، يتمتع اليابان يوم فوز رياضي. ومن ناحية أخرى نلقي نظرة على بعض من أهم أحداث شهر مايو/أيار عام ٢٠١٤

٦ـ٧ مايو/أيار

ترأست اليابان اجتماع مجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذى عقد بالعاصمة الفرنسية باريس حيث مر على انضمامها للمنظمة ٥٠ عاماً. وهي المرة الثانية التي تترأس فيها اليابان الاجتماع كما أنها المرة الأولى منذ ٣٦ عاماً. وقد أكد رئيس الوزراء شينزو آبي في كلمته الافتتاحية على أهمية اتفاقيات الشراكة التجارية ونوه بأن تسريع مفاوضات الـ EPA مع الشركاء الاقتصاديين حول العالم هي على رأس لائحته من الإصلاحات.

٨ مايو/أيار

أنهى رئيس الوزراء شينزو آبي جولته الأوروبية إلى ست دول وهي: ألمانيا، بريطانيا، البرتغال، إسبانيا، فرنسا، وبلجيكا. وفي لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أصدرا بياناً مشتركاً لتعزيز التعاون الأمني الاقتصادي.

وفي فرنسا أصدر مع الرئيس فرانسوا هولاند بياناً يؤكد على تعاون البلدين في مجال تطوير مفاعلات نووية سريعة. وفي بروكسل اتفق مع الإتحاد الأوروبي على تسريع المحادثات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة. كما شهدت هذه الجولة أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء ياباني للبرتغال.

اعتقل إيمورا يوشيتومو لحيازته على مسدس بلاستيكي قابل للإطلاق كان قد قام بصنعه باستخدام مخططات من مواقع الإنترنت وطابعة ثلاثية الأبعاد. ويعتبر إيمورا الذي يعمل كموظف في معهد شونان للتكنولوجيا في محافظة كاناجاوا أول شخص يتم اعتقاله بهذه التهمة.

(جيجي برس ©)

١٢ مايو/أيار

أعلن مدرب المنتخب الياباني البرتو زاكيروني اللاعبين الثلاثة وعشرين المشاركين في بطولة كأس العالم ٢٠١٤ المقامة في البرازيل. ويضم الفريق أبرز نجوم اليابان الذين يلعبون في الأندية الأوروبية مثل كيسوكي هوندا (أي سي ميلان)، شينجي كاجاوا (مانتشستر يونايتد)، يوتو ناجاتومو (انتر ميلان)، ماكوتو هاسيبي (إف سي نوربرج). كما اختير اللاعب المخضرم يوشيتو أوكوبو المهاجم من كاواساكي فرونتالي.

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليابان. وقد حثه رئيس الوزراء آبي على إعادة إحياء محادثات السلام مع فلسطين. وأعلن الزعيمأن على زيادة التعاون في المجالات الدفاعية.

١٤ مايو/أيار

عاد رائد الفضاء الياباني واكاتا كوإيتشي إلى الأرض بعد أن مكث في الفضاء لمدة ١٨٨ يوماً وهي أطول مدة يبعث فيها أي رائد فضاء ياباني خلال مهمة واحدة. كما أنه أول ياباني يتولى إدارة محطة فضائية دولية.

١٥ مايو/أيار

سلمت اللجنة الاستشارية الخاصة بإعادة هيكلة الأسس القانونية للأمن تقريرها لرئيس الوزراء. وقد أعلن التقرير إنه نظراً لتغير البيئة الأمنية المحيطة باليابان يجب إعادة النظر في طريقة تفسير الدستور الذي يضع قيوداً على القوات العسكرية اللازمة للدفاع عن النفس ليشمل القدرة على تطبيق حق الدفاع الذاتي الجماعي علماً أنه جاء في نص الدستور أن لا يتجاوز عدد القوات ”الحد الأدنى اللازم“ (للدفاع عن النفس). وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء آبي أعلن فيه أن الحكومة ستخضع الموضوع للدراسات دقيقة.

١٧ مايو/أيار

ألقي القبض على مغني البوب أسكا (وهو مغني من الفرقة الثنائية تشاغيه وأسكا) وذلك للاشتباه بحيازته مخدر الميثامفيتامين. وقد نفى في وقت سابق إشاعات حول تعاطيه للمخدرات.

١٩ مايو/أيار

أثارت سلسلة مانغا ”أويشيمبو“ جدلاً في عددها الأخير بسبب أحداث القصة المستوحاة من حادثة انفجار المفاعل النووي. كان هذا العدد الأخير الذي أصدرته دار النشر قبل إيقاف السلسلة إلى أجل غير مسمى. وقد ورد في القصة أن الشخصية الرئيسية أصيبت بنزيف بالأنف بعد زيارتها للمفاعل النووي فوكوشيما دائيتشي (كردة فعل بسبب الإشعاعات النووية) وهو ما أدى إلى صدور احتجاج رسمي من حكومة محافظة فوكوشيما. كما تعرضت التصريحات التي وردت في القصة من قبل المحافظ السابق إيدوغاوا كاتسوتاكا لمدينة فوتابا في محافظة فوكوشيما لانتقادات حادة حيث كان مفداها أن هناك العديد من سكان المنطقة بدؤوا يعانون من نفس أعراض نزيف الدم من الأنف بسبب الإشعاعات النووية.

(جيجي برس ©)

٢٢ مايو/أيار

التقى رئيس الوزراء آبي بنائب رئيس وزراء فيتنام فو داك دام في ظل توتر العلاقات الصينية ـ الفيتنامية بسبب النزاع على السيادة في البحر. وقد قال آبي إنه: ”قلق بسبب توتر العلاقات بسبب نشاطات الحفر التي تقوم بها الصين دون استشارة دولية“.

٢٣ مايو/أيار

أصدرت اليابان قانوناً جديداً لإضافة عطلة رسمية جديدة ستعرف بـ ”يوم الجبل“ والتي ستصادف ١١ من أغسطس/آب من كل عام بدءا من ٢٠١٦. وبذلك يصبح عدد العطل ١٦ عطلة وطنية رسمية.

٢٤ مايو/أيار

حلقت مقاتلتان صينيتان لتقتربا بضعة أمتار من طائرات مراقبة يابانية فوق بحر الصين الشرقي. وقد وقعت هذه الحادثة في منطقة التداخل بين منطقة الدفاع الجوي الياباني ومنطقة الدفاع الجوي الصيني الذي حددته الصين من جانب واحد في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٣. وقد قامت المقاتلتان بالتحليق على بعد ٥٠ مترا فقط من إحدى الطائرات اليابانية وعلى بعد ٣٠ متراً من الأخرى.

٢٥ مايو/أيار

اليمين: أنّا إريّاما، اليسار: رينا كاوائي (جيجي برس © )

هاجم رجل بمنشار نجمات الفرقة الغنائية الشهيرة AKB48 في حفل المصافحة بمحافظة إيواتي وأدى هذا الحادث إلى إصابة عضوتين من الفريق هما ”رينا كاوائي“ و”أنّا إيرياما“ إضافة إلى أحد العاملين في قاعة الحدث. وقد تم القبض على الرجل المدعو ”أوميتا ساتورو“ بتهمة القتل المتعمد حيث تسبب الأخير بإصابات في الرأس والأذرع. وقد تم إخراج المصابين الثلاثة من المستشفى في اليوم التالي.

تمكن فريق الرغبي الياباني من الحصول على لقب Asian Five Nation بعد فوزه على هونغ كونغ بنتيجة ٤٩ ـ ٨ وبذلك تأهلت اليابان إلى بطولة كأس العالم للرغبي التي ستقام فى بريطانيا عام ٢٠١٥. وكانت هذه البطولة الآسيوية آخر حدث رياضي يقام على أرض الإستاد الوطني في طوكيو وذلك لأنه سيتم استبداله بإستاد آخر أكبر استعدادا لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. وقد كان من المقرر إقامة حفلة موسيقية للمغني العالمي الشهير بول مكارتني بالإستاد نفسه في ١٧ و١٨ مايو/أيار ولكنها ألغيت بسبب إصابة النجم بالتهاب فيروسي ودخوله المستشفى.

وتغلبت سيدات المنتخب الياباني لكرة القدم على نظيراتها من الفريق الأسترالي بهدف مقابل لاشيء في نهائي كأس آسيا المقامة في فيتنام وكانت تلك المرة الأولى التي يحصلن فيها على ذلك اللقب.

كما تمكن فريق الرجال لأول مرة من الفوز ببطولة كرة الريشة (كأس توماس) وذلك بالتغلب على ماليزيا بنتيجة ٣ـ٢.

٢٧ مايو/أيار

زار رئيس وزراء بانغلاديش شيخ حاسينا اليابان والتقى برئيس الوزراء آبي. وقد تعهدت اليابان بمنح قرض بمقدار ٦٠٠ بليون ين لإنشاء البنية التحتية في بنغلاديش.

٣٠ مايو/أيار

ألقى رئيس الوزراء آبي كلمته الافتتاحية في شانغريلا دايالوغ في سنغافورا، وقد صرح بأن اليابان ستلعب ”دوراً أكبر وأكثر فاعلية“ في أمن المنطقة كما أكد دعمه للفلبين وفيتنام في نزاعهم على السيادة في البحر مع الصين.

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية)