Премьер-министр Абэ Синдзо завершает серию визитов по шести странам Европы, комиксы-манга вызывают бурные споры вокруг Фукусимы, японские спортсмены одерживают ряд важных побед и другие события мая.

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В Париже под председательством Японии состоялась встреча министров стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Япония, которая вступила в эту организацию 50 лет назад, председательствовала во второй раз, до этого она возглавляла такую встречу 36 лет назад. В своей вступительной речи премьер-министр Абэ уделил основное внимание соглашениям об экономическом партнерстве (EPA), отметив, что главная задача в его списке предстоящих реформ – «ускорить переговоры по заключению EPA c нашими партнерами по всему миру».

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Премьер-министр Абэ Синдзо вернулся в Японию после посещения шести европейских стран: Германии, Великобритании, Португалии, Испании, Франции и Бельгии. На встрече с британским премьером Дэвидом Кэмероном лидеры стран выступили с совместным заявлением об усилении безопасности и экономическом сотрудничестве. Во Франции, встречаясь с президентом Франсуа Олландом, Абэ заявил, что обе страны объединят усилия по разработке атомных реакторов на быстрых нейтронах. В Брюсселе ЕС и Япония пришли к согласию ускорить переговоры по соглашению о свободной торговле. В ходе поездки Абэ Синдзо также побывал в Португалии, став первым премьер-министром Японии, который нанес визит в эту страну.

Сотрудник технологического института Сёнан в преф. Канагава Имура Ёситомо арестован за хранение нескольких пластиковых пистолетов, которые он изготовил самостоятельно с помощью 3D-принтера и схем, скачанных из Интернета. Он стал первым человеком в Японии, задержанным за подобное преступление.

© Jiji Press

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Японская сборная выиграла финальный матч Чемпионата Азии по мини-футболу во Вьетнаме. Команда одержала победу над сборной Ирана, который становился чемпионом 10 раз, в серии пенальти после равного счета 2:2. Япония стала чемпионом во второй раз, повторив успех 2012 года, когда Чемпионат проходил в ОАЭ.

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Тренер сборной Японии по футболу Альберто Дзаккерони огласил список из 23-х спортсменов, которые в составе сборной будут участвовать в Чемпионате мира по футболу 2014 года в Бразилии. В числе футбольных звезд, играющих в настоящее время за европейские клубы, Хонда Кэйсукэ («Милан), Кагава Синдзи («Манчестер Юнайтед»), Нагатомо Юто («Интер», Милан) и Хасэбэ Макото («Нюрнберг»). Неожиданным событием стало включение в сборную Оокубо Ёсито, нападающего из «Кавасаки Фронтале».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху нанес визит в Японию. Премьер-министр Абэ призвал Нетаньяху возобновить мирные переговоры с палестинцами. Лидеры двух стран также пообещали расширить сотрудничество в области обороны.

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Ваката Коити вернулся на Землю с Международной космической станции. В ходе этого полета он стал первым японцем-командиром МКС. Ваката провел на борту станции 188 дней, что является самым длительным сроком непрерывного пребывания в космосе среди японских астронавтов.

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Консультативная группа по пересмотру правовой базы в сфере национальной безопасности представила свой доклад премьер-министру Японии. В докладе отмечается необходимость пересмотра интерпретации Конституции, допускающей применение силы в целях самообороны в «минимально необходимых пределах» с целью включения возможности использовать право государства на коллективную самооборону в связи с изменениями ситуации в сфере безопасности, в которой находится Япония. На состоявшейся пресс-конференции премьер-министр Абэ объявил, что правительство продолжит рассмотрение данного вопроса.

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Поп-певец Aska, один из участников дуэта Chage and Aska, задержан по подозрению в хранении метамфетамина. Ранее он отрицал слухи о том, что употребляет наркотики.

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Издание популярной серии комиксов-манга «Оисимбо» закончилось скандалом по поводу содержания последнего выпуска, куда вошла история, сюжет которой связан с ядерной аварией в префектуре Фукусима. Администрация префектуры заявила официальный протест по поводу сюжета, по которому у главного персонажа началось кровотечение из носа после посещения АЭС «Фукусима-1». Кроме того, критике подверглись содержащиеся в комиксе реплики бывшего мэра г. Футаба в префектуре Фукусима Идогавы Кацутака о том, что «у многих в Фукусиме наблюдаются такие же симптомы» и о том, что «носовое кровотечение вызвано радиацией».

© Jiji Press

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В обстановке нарастающей напряженности между Вьетнамом и Китаем в связи с территориальным спором в Южно-Китайском море состоялась встреча премьер-министра Абэ Синдзо с вице-премьером Вьетнама Ву Дук Дамом. Абэ выразил обеспокоенность по поводу напряженности в связи с проведением Китаем буровых работ в спорном морском районе в одностороннем порядке.

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В Японии принят закон, согласно которому количество ежегодных общенациональных нерабочих праздничных дней увеличивается до 16. Начиная с 2016 года 11 августа будет отмечаться новый праздник – «День гор».

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Китайские истребители пролетели в необычной близости от японских самолетов разведки и наблюдения над Южно-Китайским морем. Инцидент имел место в области наложения друг на друга опознавательной зоны ПВО Японии и опознавательной зоны, установленной Китаем в ноябре 2013 г. Два китайских истребителя пролетели в 50 и 30 метрах от двух японских самолетов соответственно.

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Каваэй Рэна (слева) и Ирияма Анна (справа) (© Jiji Press)

Мужчина с пилой совершил нападение на участниц поп-группы AKB48 Каваэй Рина и Ирияма Анна, а также на одного из работников сцены во время встречи певиц с поклонниками в префектуре Иватэ, когда певицы пожимали руки фанатам. Нападавший Умэта Сатору был арестован за попытку убийства, поскольку жертвы получили ранения рук и головы. Все трое пострадавших были выписаны из больницы на следующий день.

Сборная команда Японии по регби победно завершила участие в Кубке пяти наций Азии со счетом 49:8 после игры с командой Гонконга, завоевав тем самым путевку на Чемпионат мира 2015, который состоится в Англии. Эти соревнования стали последними для Национального олимпийского стадиона в Токио, который вскоре будет перестроен. Концерты Пола Маккартни, которые должны были проходить на стадионе 17 и 18 мая, были отменены из-за того, что певец подхватил вирусную инфекцию.

Женская сборная Японии по футболу победила команду Австралии со счетом 1:0 в финале Кубка Азии во Вьетнаме. Победа стала первой за всю историю участия японской женской сборной в этом чемпионате.

Японская мужская сборная впервые становится чемпионом мира по бадминтону в Кубке Томаса после победы над сборной Малайзии со счетом 3:2.

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Премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина прибыл с визитом в Японию и встретился с премьер-министром Абэ Синдзо. Япония объявила о готовности предоставить займ в размере 600 млрд иен для строительства объектов инфраструктуры в Бангладеш.

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Премьер-министр Абэ Синдзо выступил в Сингапуре с программной речью на Конференции по вопросам безопасности в Азии, также известной как «Диалог в Шангри-Ла». Абэ заявил, что Япония будет играть «более активную и значительную роль» в обеспечении региональной безопасности, а также выразил поддержку Филиппинам и Вьетнаму в их территориальных спорах с Китаем.