TEPCO comienza a trabajar en la construcción de un “muro de hielo” para prevenir la contaminación radiactiva, los insultos sexistas en la Asamblea Metropolitana de Tokio hacen estallar las críticas, y se producen protestas ante la reinterpretación de la Constitución japonesa por parte del Gobierno de Abe Shinzō. Una mirada a las noticias más destacadas en Japón en junio de 2014.

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La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) comienza a trabajar en la construcción de un “muro de hielo” para evitar que las aguas subterráneas fluyan debajo de la Central Nuclear de Fukushima Daiichi y queden contaminadas. Este “muro” consistirá en 1.550 tuberías subterráneas que contendrán un líquido refrigerante a menos de 30 grados Celsius en intervalos de un metro rodeando cuatro de los reactores. Este tipo de proyecto no ha sido nunca realizado antes a esta escala.

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El primer ministro Abe Shinzō visita Europa participando en la cumbre del G7 en Bruselas, Bélgica, el 4 y 5 de junio. Declara que la situación en Ucrania podría “dar pie a problemas en otras regiones”, y hace una referencia indirecta a las pretensiones territoriales de China y a sus actividades navales al decir que “no podemos aceptar el uso de la intimidación y la fuerza”. Abe se reúne también con el primer ministro italiano Matteo Renzi y el papa Francisco en el Vaticano el 6 de junio.

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El presidente de Softbank Son Masayoshi junto a Pepper (© Jiji)

El gigante de las telecomunicaciones e internet Softbank revela Pepper, un robot personal que asegura que es capaz de entender las emociones humanas. El robot saldrá a la venta al público en febrero de 2015 al precio de 198.000 yenes. Desde el 6 de junio da la bienvenida a clientes en las tiendas de Softbank en Ginza y Omotesandō. Se prevé que el mercado de los robots en Japón crezca de los 0,86 billones de yenes en 2012 a los 2,8 billones en 2020 y hasta 9,7 billones en 2035.

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Momoi Sakari (111) se convierte en el hombre más longevo del mundo. Nacido el 5 de febrero de 1903, actualmente vive en la prefectura de Saitama.

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Se inaugura en Tokio Toranomon Hills, el segundo edificio más alto de la capital japonesa. Este rascacielos tiene 247 metros de altura y 52 pisos.

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Empresas japonesas participan por primera vez en el Eurosatory, la mayor feria de defensa y seguridad del mundo, en París. Un total de 13 empresas japonesas participan, incluyendo Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, NEC, y Hitachi. Los Tres Principios de la Transferencia de Equipamiento de Defensa, aprobados por el gobierno de Abe Shinzō en abril, eliminan la prohibición sobre la exportación de armas si se cumplen una serie de requisitos.

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El gobierno finaliza un plan de acción para incrementar el número de visitantes extranjeros hasta 20 millones en 2020, cuando tengan lugar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Este plan eliminará la necesidad de visados para los turistas de Indonesia y relajará los requerimientos para los turistas de Filipinas y Vietnam, entre otras medidas para incrementar el número de visitantes asiáticos.

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El príncipe heredero Naruhito realiza una visita oficial a Suiza para celebrar el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y el país europeo.

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La Dieta aprueba una propuesta que revisa la ley contra la pornografía infantil y prohíbe la posesión de fotografías explícitas y vídeos que muestren menores. Una ley anterior castigaba la producción y distribución de este tipo de material, pero Japón es el último país del G7 que ha prohibido la posesión. Los que incumplan la ley se atendrán a más de un año de cárcel o una multa de hasta un millón de yenes. No obstante, la nueva ley no se aplica a imágenes en anime y manga.

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El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluye la fábrica de seda de Tomioka y el legado industrial relacionado en la prefectura de Gunma a su lista, basándose en el papel de esta fábrica en el desarrollo de la industria de la seda en el mundo. La fábrica, construida por el Gobierno Meiji en 1872, es el primer lugar reconocido que representa el patrimonio de la industria moderna en Japón.

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El miembro de la Asamblea Metropolitana de Tokio, Suzuki Akihiro, se disculpa ante su compañera Shiomura Ayaka tras proferir unas burlas sexistas. El 18 de junio Shiomura, representante del Minna no tō (Partido de Todos) sufrió burlas por parte de miembros de la bancada del Partido Liberal Democrático mientras defendía una serie de medidas para ayudar a las madres. Suzuki admitió que gritó “¡Cásate ya!”, pero negó haber gritado “¿Qué pasa, eres estéril?”.

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El primer ministro Abe Shinzō anuncia un plan para reducir el impuesto sobre sociedades a menos del 30 % como parte de la estrategia de crecimiento que representa su “tercera flecha” de la reforma económica. Anuncia también medidas a largo plazo para estabilizar la población japonesa con el objetivo de que se mantenga por encima de los 100 millones de habitantes dentro de 50 años.

El equipo masculino de fútbol pierde 4-1 contra Colombia en su último partido en el grupo C en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Brasil 2014, y es eliminado del campeonato. Previamente había perdido por 2-1 ante Costa de Marfil el 14 de junio y empatado con Grecia 0-0 el 19 de junio. Japón termina al fondo de la tabla en su grupo con un punto. El entrenador Alberto Zaccheroni se retira.

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El ministro del Interior y Comunicaciones anuncia que la población de Japón a uno de enero de 2014 ha descendido por quinto año consecutivo. La población ahora es de 128,4 millones, incluyendo los residentes extranjeros.

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Corea del Norte dispara dos misiles de corto alcance en el Mar de Japón. A pesar de las protestas oficiales de Japón, el secretario general del gabinete Suga Yoshihide anuncia que seguirán adelante las charlas entre Japón y Corea del Norte programadas para el 1 de julio.

Un hombre se prende fuego en un puente peatonal en Shinjuku, Tokio, después de lanzar un discurso denunciando los esfuerzos del primer ministro Abe Shinzō para reinterpretar la constitución pacifista de Japón con el fin de permitir la participación del país en la autodefensa colectiva.

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Más de 10.000 manifestantes protestan contra la reinterpretación de la constitución delante del Kantei, la residencia oficial del primer ministro. El gabinete se propone tomar una decisión sobre este asunto el 1 de julio.