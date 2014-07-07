安倍首相出席G7、虎門HILLS開業、富岡製絲廠列入世界文化遺產名錄、日本隊征戰世界盃、女議員在東京都議會上遭性別歧視、日本民眾集會抗議安倍政府試圖解禁集體自衛權…… 。請看2014年6月日本要聞回顧。

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東京電力公司福島第一核電廠因地下水的流入，核汙染水在持續增加。在核電廠設施周圍地下設置凍土遮水牆的工程於2日開始。凍土牆是依靠30度的冷卻劑在地下管道中循環，從而凍結周圍的土壤與地下水。該工程將在1－4號機組廠房的地下以1m間隔設置1,550根冷卻管道。這是日本政府和東電公司控制核汙染水的核心對策，也是史無先例的嘗試，成敗與否還是未知數。

3－7

首相安倍晉三出訪比利時、義大利、教廷。4－5日在比利時首都布魯塞爾（Brussels）召開的G7首腦會議上，就烏克蘭局勢，表示「我們不能接受武力威脅」，間接指責了中國愈發活躍的海上活動。6日在義大利與總理倫齊（Matteo Renzi）舉行了會談​​，並在教廷梵蒂岡城會晤了教宗方濟各（Francis）。

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軟銀CEO 孫正義在記者會上推出家用機器人Pepper（2014年6月5日，照片提供：時事通信社）

軟銀推出了自行研發的具備感情辨識功能的機器人「Pepper」，並正式宣布進軍機器人市場。 Pepper將於2015年2月上市，售價198,000日圓。日本的機器人市場規模，預計將從2012年的8,600億日圓，逐步成長到2020年的2.8兆日圓，並在2035年達到9.7兆日圓。

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世界最長壽的男性伊米奇（Alexander Imich）在紐約去世，111歲的日本老人百井盛因此成為世界最長壽的在世男性。百井出生於1903年2月5日，現居日本的埼玉縣。

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東京第二高摩天大樓「虎門HILLS」（52樓，247m）正式對外營業。東京都新的交通動脈「環狀2號線」從它下面以隧道形式穿過，該幹線將東京都城區與因2020年東京奧運而備受矚目的海灣地區連為一體，包括這條道路在內的總工程費約為2,300億日圓。

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號稱世界最大規模的陸軍武器與裝備展覽「歐洲陸軍展」在巴黎郊外舉行，日本首次參展，三菱重工業、川崎重工業、NEC、日立製作所等13家公司參加了展覽。日本的軍工產業以往的業務對象僅限於自衛隊，但4月的內閣會議批准了《防衛裝備轉移三原則》，在通過和平與國際合作，促進日本的安全保障的前提下，解除了武器出口和國際共同開發禁令，使此次參展得以實現。

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政府在觀光立國推進閣僚會議上批准了《2014年實現觀光立國的行動計劃》，明確了在2020年東京奧運帕運召開之前，訪日外國人數達到2,000萬人的目標。該計劃將豁免印尼遊客簽證，並進一步放鬆菲律賓、越南游客簽證的條件，籍此吸引更多亞洲人訪日。

17－23

皇太子對瑞士進行正式訪問，以慶祝日本與瑞士建交150週年。皇太子1984至1985年在英國留學期間，曾三次到訪瑞士，正式訪問則是首次。

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國會通過了包括禁止「單純持有」兒童色情照片及視訊等內容在內的《禁止兒童買春和兒童色情法》修正案。過去的定罪對象，僅涉及生產、轉讓、銷售等供給行為。修正案規定，以「滿足性愛好為目的」，自行持有不滿18歲兒童的色情畫像照片等，將被判處1年以下的徒刑或100萬日圓以下的罰款。在G7中，日本是最後一個禁止「單純持有」的國家。但是，該修正案不適用於日本的動畫片和漫畫圖像。

21

因「富岡製絲廠及絹產業遺產群」（群馬縣）在世界絲綢產業發展中的貢獻，聯合國教育科學文化組織（聯合國教科文組織，UNESCO）世界遺產委員會決定將其列入世界文化遺產名錄。該廠是明治政府為振興生絲出口產業而建設的，為絲綢在世界上的普及做出了貢獻。作為工業和土木建築技術進步之見證的近代化遺產，在日本還是首次被列入世界遺產名錄。

23

18日在東京都議會舉行的全體會議上，女議員鹽村文夏在對有關懷孕及產子政策問題提出質詢時，遭臺下「你自己該趕快去結婚吧」等嘲諷奚落，招致了社會的一片鞭撻之聲。為此，鈴木章浩承認了自己的​​歧視言論，並向鹽村表示了道歉。但他否認「你生不出孩子嗎」為自己所說。

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政府通過了經濟財政運營改革的基本方針和新的發展戰略。該基本方針規定，從明年4月開始，將在幾年內把企業稅降到30%以下，此舉被認為是安倍「第三支箭」的核心內容。此外還提出了更為長期的目標，將採取措施力爭將50年後的人口穩定地保持在1億人的規模。

25 （日本時間）

在巴西世界盃小組賽C組的比賽上，日本以1比4負于哥倫比亞隊。此前，日本在15日對陣象牙海岸的比賽中以1比2敗北，又在20日和希臘隊戰平，最終以一平兩負的成績在小組賽中墊底，未能實現連續兩屆挺進16強的願望。

依據居民基本登記卡，總務省發表了以1月1日為基準的人口動態調查報告。該調查結果顯示，國內日本人人口減至1億2,643萬4,964人，比上​​年同期減少了24.4萬人，減幅為0.19%，連續5年減少。這主要是因為年死亡人數創新高，但出生人數僅有微弱增加。此外，外國居民人數為23,384萬人。

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北韓向日本海發射了兩枚飛彈。日本政府對此提出嚴重抗議，但官房長官宣布，日本與北韓政府會談將如期舉行。

東京JR新宿站南口的人行天橋上，一位60歲左右的男子手持擴音器演講，表示反對政府解禁集體自衛權，然後突然將汽油灑在身上並點火試圖焚身自殺，燒成重傷。

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約1萬名民眾（主辦方公布人數）在首相官邸前舉行示威，抗議政府試圖修改憲法解釋以解禁集體自衛權。內閣將於7月1日就解禁集體自衛權做出正式決定。