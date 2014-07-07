安倍首相出席G7、虎门HILLS开业、富冈制丝场列入世界文化遗产名录、日本队征战世界杯、女议员在东京都议会上遭性别歧视、日本民众集会抗议安倍政府试图解禁集体自卫权……。请看2014年6月日本要闻回顾。

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东京电力公司福岛第一核电站因地下水的流入，核污水在持续增加。在核电站设施周围地下设置冻土遮水墙的工程于2日开始。冻土墙是依靠30度的冷却剂在地下管道中循环，从而冻结周围的土壤与地下水。该工程将在1-4号机组厂房的地下以一米间隔设置1550根冷却管道。这是日本政府和东电公司控制核污水的核心对策，也是史无先例的尝试，成败与否还是未知数。

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首相安倍晋三出访比利时、意大利、梵蒂冈。4-5日在比利时首都布鲁塞尔召开的七国集团（Ｇ７）首脑会议上，就乌克兰局势，表示“我们不能接受武力威胁”，间接指责了中国愈发活跃的海上活动。6日在意大利与马泰奥·伦齐首相举行了会谈，并在梵蒂冈会晤了教皇方济各。

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软银CEO 孙正义在新闻发布会上推出家用机器人Pepper（2014年6月5日，照片提供：时事通信社）

软银推出了自行研发的具备感情辨识功能的机器人“Pepper”，并正式宣布进军机器人市场。Pepper将于2015年2月上市，售价198000日元（约合人民币13000元）。日本的机器人市场规模，预计将从2012年的8600亿日元，逐步增长到2020年的2.8万亿日元，并在2035年达到9.7万亿日元。

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世界最长寿的男性亚历山大·赫尔伯特·伊米奇在纽约去世，111岁的日本老人百井盛因此成为世界最长寿的在世男性。百井出生于1903年2月5日，现居日本的埼玉县。

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东京第二高摩天大楼 “虎门HILLS”（ 52层，247米高）正式对外营业。东京都新的交通动脉“环状2号线”从它下面以隧道形式穿过，该干线将东京都城区与因2020年东京奥运而备受瞩目的海湾地区连为一体，包括这条道路在内的总工程费约为2300亿日元。

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号称世界最大规模的陆军武器与装备展览“欧洲陆军展”在巴黎郊外举行，日本首次参展，三菱重工业、川崎重工业、NEC、日立制作所等13家公司参加了展览。日本的军工产业以往的业务对象仅限于自卫队，但4月的内阁会议批准了《防卫装备转移三原则》，在通过和平与国际合作，促进日本的安全保障的前提下，解除了武器出口和国际共同开发禁令，使此次参展得以实现。

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政府在观光立国推进阁僚会议上批准了《2014年实现观光立国的行动计划》，明确了在2020年东京奥运会残奥会召开之前，访日外国人数达到2000万人的目标。该计划将豁免印尼游客签证，并进一步放松菲律宾、越南游客签证的条件，籍此吸引更多亚洲人访日。

17-23

皇太子对瑞士进行正式访问，以庆祝日本与瑞士建交150周年。皇太子1984至1985年在英国留学期间，曾三次到访瑞士，正式访问则是首次。

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国会通过了包括禁止“单纯持有”儿童色情照片及视频等内容在内的《儿童卖春色情禁止法》修正案。过去的定罪对象，仅涉及生产、转让、销售等供给行为。修正案规定，以“满足性爱好为目的”，自行持有不满18岁儿童的色情画像照片等，将被判处1年以下的徒刑或100万日元以下的罚款。在七国集团（G7）中，日本是最后一个禁止“单纯持有”的国家。但是，该修正案不适用于日本的动画片和漫画图像。

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因“富冈制丝厂及丝绸产业遗产群”（群马县）在世界丝绸产业发展中的贡献，联合国教科文组织世界遗产委员会决定将其列入世界文化遗产名录。该厂是明治政府为振兴生丝出口产业而建设的，为丝绸在世界上的普及做出了贡献。作为工业和土木建筑技术进步之见证的近代化遗产，在日本还是首次被列入世界遗产名录。

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18日在东京都议会举行的全体会议上，女议员盐村文夏在对有关怀孕及产子政策问题提出质询时，遭台下“你自己该赶快去结婚吧”等嘲讽奚落，招致了社会的一片鞭挞之声。为此，铃木章浩承认了自己的歧视言论，并向盐村表示了道歉。但他否认“你生不出孩子吗”为自己所说。

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政府通过了经济财政运营改革的基本方针和新的发展战略。该基本方针规定，从明年4月开始，将在几年内把企业税降到30%以下，此举被认为是安倍“第三支箭”的核心内容。此外还提出了更为长期的目标，将采取措施力争将50年后的人口稳定地保持在1亿人的规模。

25 （日本时间）

在巴西世界杯小组赛C组的比赛上，日本以1比4负于哥伦比亚队。此前，日本在15日对阵科特迪瓦的比赛中以1比2败北，又在20日和希腊队战平，最终以一平两负的成绩在小组赛中垫底，未能实现连续两届挺进16强的愿望。

依据居民基本登记卡，总务省发表了以1月1日为基准的人口动态调查报告。该调查结果显示，国内日本人人口减至1亿2643万，比上年同期减少了24.4万人，减幅为0.19%，连续五年减少。这主要是因为年死亡人数创新高，但出生人数仅有微弱增加。此外，外国居民人数为2百3384万。

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朝鲜向日本海发射了两枚导弹。日本政府对此提出严重抗议，但官房长官宣布，日朝政府会谈将如期举行。

东京JR新宿站南口的过街天桥上，一位60岁左右的男子手持扩音器演讲，表示反对政府解禁集体自卫权，然后突然将汽油洒在身上并点火试图焚身自杀，烧成重伤。

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约1万名民众在首相官邸前举行示威，抗议政府试图修改宪法解释以解禁集体自卫权。内阁将于7月1日就解禁集体自卫权做出正式决定。