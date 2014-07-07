TEPCO начинает работу над созданием ледяной стены, чтобы предотвратить распространение радиоактивного загрязнения; сексистские выкрики в Токийской ассамблее вызывают лавину критики; происходят общественные протесты в связи с намерением Абэ изменить интерпретацию Конституции. Эти и другие события июня в нашей регулярной рубрике Japan Timeline.

2

Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) начала работу по созданию ледяной стены на атомной электростанции «Фукусима-1», чтобы остановить приток подземных вод под сооружения АЭС, где происходит их загрязнение радиоактивными веществами. «Стену» будут формировать размещенные с промежутками в 1 метр вокруг четырёх энергоблоков 1550 подземных труб, куда будет закачиваться хладагент температурой —30 ℃. Никогда ещё проекты такого рода не осуществлялись в столь крупном масштабе.

3–7

Премьер-министр Абэ Синдзо побывал в Европе, где 4 и 5 июня принял участие в брюссельском саммите Большой семёрки. Он заявил, что ситуация на Украине может «привести к проблемам и в других регионах», отметив «недопустимость угроз с позиции силы». Тем самым Абэ косвенно сослался на территориальные притязания Китая и его активность на море. 6 июня состоялись переговоры Абэ с премьер-министром Маттео Ренци в Италии и Папой Римским Франциском I в Ватикане.

5

Главный исполнительный директор компании Softbank Сон Масаёси и робот Pepper (© Jiji)

Гигант телекоммуникаций и Интернета компания Softbank впервые продемонстрировала робота Pepper, который, по утверждениям фирмы, способен распознавать человеческие эмоции. Робот поступит в продажу в феврале 2015 г. по цене 198 тыс. йен. Начиная с 6 июня Pepper приветствует посетителей у салонов Softbank на Гиндзе и Омотэсандо. Согласно прогнозам, японский рынок роботов вырастет с 860 млрд йен в 2012 году до 2,8 трлн к 2020 и до 9,7 трлн йен к 2035 году.

8

Момои Сакари (111 лет) стал старейшим человеком в мире. Он родился 5 февраля 1903 г. и сейчас проживает в префектуре Сайтама.

11

В Токио открылось второе по высоте здание, Toranomon Hills. Высота небоскрёба 247 метров, в здании 52 этажа.

16

Японские компании впервые приняли участие в Eurosatory – самой крупной в мире торгово-промышленной выставке, посвящённой безопасности и обороне, которая состоялась в Париже. Всего участие в выставке приняли 13 японских компаний, в том числе Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, NEC и Hitachi. Три принципа передачи оборонного оборудования, одобренные кабинетом Абэ в апреле, отменили действовавший ранее запрет на экспорт оружия из Японии, допустив его при соблюдении ряда условий.

17

Правительство утвердило программу действий, ставящую целью увеличение числа иностранных туристов до 20 млн к 2020 г., когда в Токио будут проходить летние Олимпийские и Паралимпийские игры. Этим планом предусмотрена отмена виз для туристов из Индонезии, смягчение визового режима для туристов из Вьетнама и Филиппин, а также другие меры по привлечению туристов из Азии.

17–23

Наследный принц Нарухито посетил с официальным визитом Швейцарию, чтобы отпраздновать 150-ю годовщину двусторонних дипломатических отношений между Японией и Швейцарией.

18

Парламент Японии принял законопроект, пересматривающий законы о детской порнографии и запрещающий владение откровенными фото- и видеоматериалами с участием несовершеннолетних. Ранее закон предусматривал уголовную ответственность за производство и распространение таких материалов, однако Япония оставалась последней из стран Большой семёрки, допускавшей владение такими материалами. Нарушивших новый закон ждёт тюремное заключение до одного года или штраф до одного миллиона йен. При этом закон не распространяется на изображения в анимэ и комиксах-манга.

21

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО внёс шёлкопрядильный комплекс Томиока в префектуре Гумма в список объектов культурного наследия. Основанием для решения послужила роль комплекса в развитии мировой шёлковой промышленности. Фабрика Томиока, построенная правительством Мэйдзи в 1872 г., стала первым объектом списка, представляющим собой объект индустриального наследия Японии.

23

Депутат Токийской ассамблеи Судзуки Акихиро принёс официальные извинения своей коллеге Сиомуре Аяка за собственные выкрики сексистского характера. Когда 18 июня депутат от «Партии для всех» Сиомура выступала с речью о мерах поддержки матерей, в её адрес раздались оскорбительные насмешки со стороны членов Либерально-демократической партии. Судзуки признал, что кричал: «Ты сначала замуж выйди!», однако отверг свою причастность к выкрикам «Да что с тобой не так, ты не бесплодная ли?»

24

В рамках стратегии «трёх стрел» своей политики реформирования экономики и управления финансами, в качестве третьего направления премьер-министр Абэ объявил о планах сократить корпоративный налог до менее чем 30%. Кроме того, он сообщил о долгосрочных мерах стабилизации численности населения Японии, призванных удержать её на уровне около 100 млн человек на протяжении 50 лет.

Мужская сборная Японии по футболу проиграла сборной Колумбии со счётом 4:1 в своём заключительном матче в группе С на Чемпионате мира в Бразилии и выбыла из соревнований. До этого, 14 июня, команда Япония проиграла сборной Кот-д'Ивуара со счётом 2:1, а также сыграла вничью с Грецией 19 июня. Япония оказалась на последней позиции в своей группе, имея всего одно очко. Тренер японской сборной Альберто Дзаккерони подал в отставку.

25

Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи сообщило, что по данным на 1 января 2014 г. население Японии продолжает сокращаться пятый год подряд, составив 128,4 млн человек, включая иностранных жителей.

29

Северная Корея запустила две ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Несмотря на официальный протест, заявленный японским правительством в связи с этими запусками, генеральный секретарь Кабинета министров Суга Ёсихидэ заявил, что переговоры между Японией и Северной Кореей состоятся, как и было запланировано,

Мужчина поджёг себя на виадуке у выхода станции Синдзюку в Токио. Перед актом самосожжения он произнёс обвинительную речь в адрес премьер-министра Абэ в связи с усилиями последнего, направленными на изменение интерпретации пацифистской Конституции Японии с целью позволить стране пользоваться своим правом на коллективную самооборону.

30

Более 10 тысяч протестующих собрались перед официальной резиденцией премьер-министра Японии, чтобы выступить против изменения интерпретации Конституции. 1 июля правительство намеревалось принять новое толкование основного закона решением кабинета министров.