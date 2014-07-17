شركة تيبكو تبدأ العمل على بناء ”الجدار الجليدي“ لمنع التلوث الإشعاعي، التعليقات الجنسية الساخرة في مجلس العاصمة طوكيو تثير الغضب والانتقاد على مستوى العالم، احتجاجات ومظاهرات قبل إعادة تفسير حكومة آبي للدستور. لمحة عامة عن أهم الأحداث والأخبار اليابانية فى يونيو/ حزيران ٢٠١٤

٢ يونيو/ حزيران

شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) تبدأ العمل على بناء ”الجدار الجليدي“ لمحاولة منع تدفق المياه الجوفية أسفل محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية. يتكون الجدار من ١٥٥٠ أنبوب معدني يتم إدخاله تحت الأرض بفاصل ١ متر في المنطقة المحيطة بالمفاعلات الأربعة، ثم يضخ كلوريد الصوديوم السائل بأقل من ٣٠ درجة مئوية تحت الصفر لتجميد الأرض حول تلك. هذا النوع من المشاريع لم يتم تنفيذه على هذا النطاق الواسع من قبل.

٣-٧ يونيو/ حزيران

رئيس الوزراء شينزو آبي يزور أوروبا للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع G7 التي عقدت ببروكسل، بلجيكا ٤-٥ يونيو/حزيران. ذكر رئيس الوزراء أن الوضع في أوكرانيا قد ”يؤدي إلى مشاكل في مناطق أخرى“، وفي إشارة غير مباشرة إلى المزاعم الإقليمية الصينية والأنشطة البحرية قال ”لا يمكننا أن نقبل استخدام الترهيب والقوة“. التقى آبي أيضا مع رئيس الوزراء ماتيو رينزي في إيطاليا والبابا فرانسيس في الفاتيكان يوم ٦ يونيو/حزيران.

الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك ماسايوشي سون الروبوت بابير الصورة مقدمة من جيجي برس)

٥ يونيو/ حزيران

شركة الاتصالات والإنترنت العملاقة سوفت بنك تكشف عن بابير، وهو روبوت يمكنه قراءة العواطف البشرية. الروبوت سوف يكون متاح للبيع العام من فبراير/شباط ٢٠١٥، بسعر١٩٨،٠٠٠ ين. من يوم ٦ يونيو/حزيران يقوم الروبوت بتحية العملاء في كل من متجر سوفت بنك بكل من ”جينزا“ و”أوموتي ساندو“. من المتوقع أن تنمو سوق الروبوتات فى اليابان من ٨٦٠ بليون ين في عام ٢٠١٢ لتصل إلى ٢.٨ تيرليون عام ٢٠٢٠، ثم ٩.٧ تريليون ين بحلول عام ٢٠٣٥.

٨ يونيو/ حزيران

السيد ماموري ساكاري الذي يبلغ من العمر ١١١ عاما يصبح أكبر معمر في العالم، ولد ساكاري في فبراير/شباط ١٩٠٣ وهو يعيش حاليا بمحافظة سايتاما بالقرب من العاصمة طوكيو.

١١ يونيو/ حزيران

افتتاح مبنى تورانومون هيلز ليصبح بذلك ثاني أطول مبنى في العاصمة طوكيو. ويبلغ ارتفاع المبني ٢٤٧ متراً، ويحتوي على ٥٢ طابقاً.

١٦ يونيو/ حزيران

الشركات اليابانية تشارك للمرة الأولى في معرض معدات الدفاع بباريس ”يورو ساتوري“ الذي يعد أكبر معرض تجاري في العالم للدفاع والأمن. شارك في المجموع ١٣ من الشركات اليابانية، بما في ذلك شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، كاواساكي للصناعات الثقيلة، NEC، وهيتاشي. المبادئ الثلاثة لنقل معدات الدفاع، التي وافق عليها مجلس الوزراء آبي في ابريل/ نيسان ، وقد رفع الحظر على صادرات الأسلحة في وقت سابق شريطة استيفاء شروط معينة.

١٧ يونيو/ حزيران

الحكومة اليابانية تضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل لزيادة الزوار الأجانب إلى ٢٠ مليون شخص بحلول عام ٢٠٢٠، حيث ستعقد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والبارالمبية في طوكيو. ووفقاً لتلك الخطة سيتم التنازل عن تأشيرات الدخول للسياح الإندونيسيين، وتخفيف متطلبات الحصول على التأشيرة للسياح من الفلبين وفيتنام، من بين أمور أخرى تدابير لزيادة زوار الآسيوية .

١٧ـ٢٣ يونيو/ حزيران

صاحب السمو ولي العهد الأمير ناروهيتو يقوم بزيارة رسمية إلى سويسرا للاحتفال بالذكرى ١٥٠ لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين اليابان والدولة الأوروبية.

١٨ يونيو/ حزيران

البرلمان الياباني (الدايت) يمرر مشروع قانون مراجعة قوانين المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال لحظر حيازة الصور الإباحية أو أشرطة الفيديو. كان هناك قانون في وقت سابق يجرم إنتاج وتوزيع هذه المواد، لتكون اليابان بذلك من أخر دولة فى مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع التي تتخذ مثل هذا الإجراء. سوف يتم سجن المخالف لهذا القانون عام واحد في السجن أو دفع غرامة تصل إلى مليون ين. على كل حال لا ينطبق القانون الجديد على الصور في الأنيمي أو المانغا.

٢١ يونيو/ حزيران

لجنة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو تدرج مصنع توميوكا للحرير الواقع بمحافظة غونما إلى قائمة التراث العالمي استناداً على دور المصنع في تطوير صناعة الحرير العالمية. تم بناء المصنع من قبل حكومة ميجي عام ١٨٧٢، وهو أول موقع يتم تسجيله في اليابان يظهر التقدم التكنولوجي والصناعة والهندسة.

٢٣ يونيو/ حزيران

عضو مجلس العاصمة طوكيو سوزوكي أكيهيرو يعتذر للنائبة ”شيومورا أياكا“ بعد إطلاقه تعليقات جنسية ساخرة تجاهها. فبينما النائبة شيومورا التي تمثل حزب الجميع تتحدث يوم ١٨يونيو/حزيران لدعم الأمهات في اجتماع رسمي، انطلقت الصيحات الساخرة لتتهكم عليها من المقاعد المخصصة لأعضاء الحزب الليبرالي. اعترف سوزوكي أنه صاح ”لماذا لا تتزوجين أولا“ لكنه نفي أن يكون قد صاح ”ماذا بك هل أنت عاقر؟“.

٢٤ يونيو/ حزيران

رئيس الوزراء آبي يعلن عن خطط لخفض ضريبة الشركات إلى أقل من ٣٠٪ كجزء من استراتيجية النمو والتي تمثل ”السهم الثالث“ لعملية الإصلاح الاقتصادي. يتحدث أيضا عن تدابير طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار السكاني فى اليابان بحيث يظل في نطاق الـ ١٠٠ مليون نسمة خلال ٥٠ عاما.

المنتخب الياباني يخسر بنتيجة ١ـ٤ أمام كولومبيا في المباراة الأخيرة له بالمجموع C بمونديال البرازيل ليودع البطولة مبكرا. وكان المنتخب الياباني قد خسر في المباراة الأولى أمام ساحل العاج بنتيجة ١ـ٢ يوم ١٤ يونيو/حزيران، ثم تعادل مع اليونان بعد ذلك سلبيا في المباراة التي أقيمت يوم ١٩ يونيو/حزيران. وبذلك ينهي المنتخب الياباني مشاركته في المونديال متذيلا المجموعة برصيد نقطة واحدة; استقالة المدير الفني للمنتخب الياباني البرتو زاكيروني.

٢٥ يونيو/ حزيران

وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان تعلن أن عدد سكان اليابان قد انخفض في ١ يناير/كانون الثاني للسنة الخامسة على التوالي. ويبلغ عدد السكان الآن ١٢٨.٤ مليون نسمة بما في ذلك المقيمين الأجانب.

٢٩ يونيو/ حزيران

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى يُعتقد أنهما من نوع سكود نحو بحر اليابان. وعلى الرغم من الاحتجاجات الرسمية من اليابان، فقد صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني سوغا أن المحادثات بين اليابان وكوريا الشمالية ستمضي قدما في ١ يوليو/ تموز كما كان مقررا.

رجل يضرم النار في نفسه على جسر المشاة في حي شينجوكو بطوكيو، بعد توجيه خطاب شجب ونقد لجهود رئيس الوزراء آبي لإعادة تفسير الدستور السلمي لليابان لتمكينها من ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي.

٣٠ يونيو/ حزيران

أكثر من ١٠ آلاف من المتظاهرين المعارضين لإعادة تفسير الدستور الياباني يتظاهرون خارج المقر الرسمي لرئيس الوزراء. مجلس الوزراء قام بإقرار التفسير الدستوري الجديد بما يسمح لليابان بممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي.

المحتجون يرفعون لافتات كتب عليها ”لا تدمر المادة ٩“ في إشارة إلى بند نبذ الحرب في الدستور

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية)