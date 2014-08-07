El Gobierno reinterpreta la Constitución, se relajan las sanciones contra Corea del Norte, y el tifón Neoguri causa tres muertes. Estas son algunas de las noticias más destacadas durante el mes de julio en Japón.

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El Gobierno decide reinterpretar la Constitución para permitir el ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva, lo que significa que Japón podrá participar en acciones militares incluso cuando no sea directamente atacado. Históricamente se ha interpretado que el artículo 9 de la Constitución solo permite el uso de la fuerza para la autodefensa, pero el Gobierno del primer ministro Abe Shinzō ha aprobado una nueva interpretación basada en los cambios relacionados con la seguridad en la región.

La temporada oficial de escalada del Monte Fuji comienza, un año después de que el lugar fuese registrado como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Por primera vez se cobra por la entrada una tasa opcional de 1.000 yenes. Este dinero será utilizado para aumentar la seguridad y conservar el entorno natural.

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La revista Nature retira los dos artículos sobre las células STAP escritos por la doctora Obokata Haruko y otros miembros del Centro de Biología del Desarrollo del instituto RIKEN. En el momento de su publicación en enero de 2014, parecía que esos artículos iban a revolucionar el conocimiento convencional sobre la biología con un nuevo método para producir células madre de manera sencilla. RIKEN confirmaría más adelante, sin embargo, mala praxis por parte de Obokata después de que surgieran sospechas sobre distintos puntos incluyendo las imágenes utilizadas en los artículos.

En la encuesta anual que realiza entre sus lectores la revista estadounidense Travel + Leisure Kioto apareció como la mejor ciudad del mundo. La antigua capital de Japón sube cuatro posiciones desde la encuesta de 2013, en la que ocupaba el quinto lugar.

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El Gobierno decide disminuir las sanciones sobre Corea del Norte a raíz de las charlas entre ambos Gobiernos el 1 de julio en las que Pyongyang accedió a reabrir las investigaciones sobre el estado de los ciudadanos japoneses secuestrados en las décadas de 1970 y 1980. Japón relajará las sanciones, impuestas independientemente como complemento a las sanciones de la ONU, que prohibían la entrada de ciudadanos norcoreanos, requerían la supervisión de las transferencias de dinero, y denegaban la comunicación portuaria con barcos norcoreanos.

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El primer ministro Abe visita Nueva Zelanda, Australia y Papúa Nueva Guinea. En una reunión con el primer ministro australiano Tony Abbott los dos líderes firman un acuerdo de asociación económica y otro sobre la transferencia de equipamiento y tecnología de defensa. Abe también se convierte en el primer mandatario japonés en hablar frente a los miembros del parlamento Australiano.

El primer ministro australiano Tony Abbott con el primer ministro Abe. (Fotografía: Oficina de Relaciones Públicas del Gabinete / © Jiji)

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El tifón Neoguri llega a Okinawa, y continúa por las prefecturas de Kagoshima y Wakayama el 10 de julio y la prefectura de Chiba el 11 de julio, dejando 3 muertos, 67 heridos y daños en numerosos edificios. La Agencia Meteorológica de Japón ha lanzado la mayor alerta hasta ahora por el Neoguri, describiéndolo como “uno de los mayores tifones que han tenido lugar en un mes de julio”.

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El ministro de Defensa de Japón, Onodera Itsunori, charla con el secretario de Defensa de los Estados Unidos Chuck Hagel en Washington por primera vez después de que el Gobierno de Japón reinterpretase la Constitución para permitir el ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva. Hagel da la bienvenida y apoya esta reinterpretación.

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El anterior diputado del Partido Democrático de Japón, Mikazuki Taizō, es elegido gobernador de la prefectura de Shiga, venciendo a Koyari Takashi, apoyado por el Partido Liberal Democrático y el Nuevo Kōmeitō, por una estrecha ventaja. Se ha interpretado este resultado como una crítica a la política nuclear del Gobierno, ya que Mikazuki basó su campaña en una fuerte oposición a la reactivación de los reactores nucleares.

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La autodenominada artista Igarashi Megumi es arrestada bajo la ley contra la obscenidad por distribuir a través de Internet datos para reproducir sus genitales en impresoras 3D como parte de un proyecto creativo. Igarashi, que utiliza el seudónimo Rokudenashiko (“chica buena para nada”) niega que el material sea obsceno y es liberada el 18 de julio.

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El vuelo MH17 de Malaysia Airlines es derribado sobre Ucrania por separatistas pro rusos. Hay 298 muertos. Japón se une a Estados Unidos y a los países de la Unión Europea en la imposición de sanciones a Rusia y reconsidera los planes de acoger una visita del presidente ruso Vladimir Putin en el otoño de 2014.

El ingeniero de sistemas Matsuzaki Masaomi es arrestado como sospechoso de robar datos personales de 7,6 millones de clientes de Benesse Holdings, Inc., una empresa que ofrece servicios educativos, para vendérselos a distribuidores de listas. El 23 de julio se supo que el número de clientes afectados podría haber alcanzado más de 23 millones.

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La Federación Japonesa de Fútbol nombra al exseleccionador de México Javier Aguirre como nuevo entrenador de la selección japonesa de fútbol tras la marcha de Alberto Zaccheroni, que dirigió al equipo en la decepcionante campaña en el mundial de Brasil. Aguirre fue el entrenador de México en los mundiales de 2002 y 2010, logrando quedar entre los 16 primeros en ambas ocasiones, y alcanzando los cuartos de final como jugador con México en 1986. Su primer partido como seleccionador de Japón será un amistoso contra Uruguay en septiembre.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace un llamamiento a Japón para que mejore sus registros sobre los derechos humanos reconociendo oficialmente y disculpándose públicamente por el trato de “mujeres de confort” durante la Segunda Guerra Mundial, asegurando la protección del derecho a saber de los ciudadanos en la aplicación de la Ley de Secretos Oficiales, luchando contra los “discursos del odio” y considerando la abolición de la pena de muerte. El informe completo incluye recomendaciones en cerca de 20 áreas, aunque no son legalmente vinculantes.

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El gobernador de Tokio, Masuzoe Yōichi, se reune con la presidenta surcoreana Park Geun-hye en Seúl. Masuzoe traslada a Park el mensaje del primer ministro Abe sobre su voluntad de mejorar las relaciones bilaterales, pero Park responde que el primer paso para la amistad es “una correcta comprensión de la historia”. Es la primera reunión entre Park y un político japonés desde que se celebrase la conversación a tres bandas entre Park, Abe y el presidente de los Estados Unidos Barack Obama en marzo.

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El primer ministro Abe Shinzō comienza una gira por cinco países que le llevará a México, Trinidad y Tobago, Colombia y Chile antes de concluir el 4 de agosto en Brasil. El 28 de julio se reúne con los líderes de la comunidad del Caribe por primera vez en Puerto España, Trinidad y Tobago, buscando apoyo diplomático para lograr convertirse en un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en 2015.

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El primer doyō no ushi no hi, un día en el que tradicionalmente se come anguila en Japón, tiene lugar después de que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluyese a la anguila japonesa en su lista roja de especies amenazadas. El 28 de julio fuentes de la industria indicaron que la reserva china de anguila europea, importada con anterioridad a una prohibición europea sobre la exportación de angulas en 2010, se acabará a comienzos del próximo año, poniendo en peligro el suministro de anguilas en 2015.