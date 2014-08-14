Кабинет министров принимает решение изменить интерпретацию Конституции Японии, чтобы страна могла пользоваться правом на коллективную самооборону; частично отменены санкции, введённые Японией по собственной инициативе в отношении Северной Кореи, на Японский архипелаг обрушился тайфун номер восемь, известный также как «Нэогури». Эти и другие события июля в нашей регулярной рубрике Japan Timeline.

1

На внеочередном заседании кабинет премьер-министра Абэ Синдзо принял решение изменить действующую интерпретацию Конституции Японии, чтобы позволить стране пользоваться своим правом на коллективную самооборону. Право на коллективную самооборону позволяет Силам самообороны Японии давать отпор вместе с другими странами при наличии очевидной опасности для народа и в тех случаях, когда Япония не подвергается непосредственному нападению. На протяжении долгих лет ряд правительственных кабинетов придерживался позиции, согласно которой Конституция Японии запрещает стране пользоваться правом на коллективную самооборону, однако правительство Абэ решилось признать это право, мотивируя данный шаг изменившейся ситуацией в сфере обеспечения безопасности. Таким образом, Япония получила возможность использовать военную силу в целях помимо индивидуальной самообороны.

Открылся сезон восхождений на гору Фудзи. Начиная с этого сезона, год спустя после включения Фудзи в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, организовано в полном масштабе взимание сбора с совершающих восхождение к её вершине. Полученные средства будут направлены на финансирование мер по охране горы и обеспечению безопасности туристических троп на склонах Фудзи. Этот добровольный сбор в размере 1 000 иен можно уплатить как прямо на месте, так и заблаговременно через Интернет.

2

Британский научный журнал Nature отозвал две статьи исследователей под руководством Обоката Харуко из НИИ естественных наук RIKEN, посвящённые STAP-клеткам. В статьях утверждалось, что «при воздействии внешних раздражителей клетки обретают плюрипотентность». Эти материалы, опубликованные в номере от 30 января текущего года, привлекли особое внимание, поскольку их содержание «меняло общепринятые представления в биологии». Причиной отзыва стало подтвержденное RIKEN ненадлежащее обращение со снимками, которыми сопровождались опубликованные материалы, а также другие нарушения.

Одно из наиболее массовых туристических изданий — американский журнал Travel + Leisure сообщил о том, что Киото первым из японских городов возглавил рейтинг «десяти самых привлекательных для туристов городов мира». Причиной успеха Киото, который в 2012 году занимал в этом рейтинге девятую строчку, а в 2013-м — пятую, считают повышение оценки в двух из пяти категорий — «культура и искусство», а также «рестораны» в связи с внесением в прошлом году традиционной японской кухни и культуры питания «васёку» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также другие факторы.

4

Кабинет министров принял решение о частичной отмене санкций, введённых правительством Японии по собственной инициативе в отношении Северной Кореи. Правительство пришло к выводу о том, что специальный комитет по повторному расследованию судеб похищенных в Северную Корею японцев, о котором северокорейская сторона сообщила в ходе межправительственных переговоров Японии и Северной Кореи 1 июля, способен провести эффективную работу. Было решено отменить следующие санкции, введённые по инициативе правительства Японии: (1) запрет на въезд в Японию лицам с северокорейским гражданством и ряд других ограничений на въезд и выезд людей, (2) обязательную подачу заявления на вывоз наличных денежных средств суммой свыше 100 тысяч иен, а также на перевод денежных средств суммой свыше 3 миллионов иен, (3) запрет на заход в японские порты судов северокорейской приписки. При этом отмена запрета на заходы судов ограничивается гуманитарными целями. Запрет на заход в японские порты грузопассажирского судна «Мангёнбон», а также на приём чартерных авиарейсов из Северной Кореи и другие ограничительные меры пока решено оставить в силе.

6-12

Премьер-министр Абэ Синдзо нанёс визиты в Новую Зеландию, Австралию и Папуа – Новую Гвинею, где провёл переговоры с их лидерами. 8 июля в ходе переговоров с премьер-министром Австралии Тони Эбботом стороны условились о дальнейшем укреплении сотрудничества в области обеспечения безопасности и экономических связей, подписав соглашения об экономическом партнёрстве (EPA), а также о передаче оборонного оборудования и технологий. Кроме того, Абэ стал первым японским премьер-министром, который выступил с речью в парламенте Австралии.